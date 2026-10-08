Drama argentino digno de Oscar está no Prime Video

Em Buenos Aires, em 1985, o promotor Julio César Strassera (Ricardo Darín) recebe a missão de levar a julgamento os comandantes da ditadura militar argentina pelos crimes cometidos durante o regime. A democracia havia sido restabelecida em 1983, mas os antigos governantes ainda despertavam medo e conservavam influência. É nesse ambiente que começa “Argentina, 1985”, drama histórico de Santiago Mitre lançado em 2022. Para preparar a acusação, Strassera precisa reunir provas, conseguir testemunhas e contratar colaboradores dispostos a assumir um trabalho que muita gente prefere manter longe da própria mesa.

A dificuldade começa antes das audiências. Entre os profissionais mais experientes, há quem tema represálias e quem tenha relações comprometedoras com os militares. Strassera tem o cargo e a responsabilidade, mas falta pessoal para investigar. Seu adjunto, Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani), ajuda a buscar uma saída. Os dois recorrem a jovens com pouca experiência, porém sem os vínculos que tornam tantos veteranos indisponíveis. A equipe nasce dessa escassez e precisa aprender enquanto trabalha.

Uma missão que ninguém disputa

Darín interpreta Strassera com a expressão de quem já estava cansado antes de receber a próxima notícia ruim. O promotor reclama, desconfia e manifesta pouca satisfação com a dimensão da tarefa. Essa resistência dá ao personagem uma humanidade que faria falta se ele entrasse em cena pronto para virar monumento. Há coragem em aceitar a acusação, mas também medo, irritação e preocupação com o que pode acontecer em casa.

O ator consegue reunir essas características sem fazer do promotor uma figura desagradável. Sua impaciência tem graça porque convive com uma responsabilidade da qual ele não consegue se livrar. Strassera pode resmungar à vontade, mas alguém precisa procurar testemunhas, organizar documentos e apresentar aos juízes uma acusação consistente. Darín preserva esse peso mesmo nas conversas mais leves.

Moreno Ocampo chega com outra disposição. Mais jovem, ele oferece energia à parceria e insiste nas possibilidades de um trabalho que o colega enxerga com maior pessimismo. Lanzani estabelece uma boa relação com Darín, embora receba menos espaço para desenvolver as contradições do adjunto. A diferença entre os dois ajuda a acompanhar a preparação do caso. Um traz a experiência e o desgaste da profissão. O outro contribui com a disposição necessária para formar a equipe e começar a investigação.

A família também convive com o risco

Na casa de Strassera, Silvia (Alejandra Flechner) participa das preocupações do marido sem se limitar a ouvir suas queixas. Ela tem opinião, presença e intimidade suficiente para responder ao mau humor dele. Flechner dá vivacidade a essas conversas, nas quais o promotor perde parte da autoridade que carrega no escritório. Afinal, a família conhece o homem por trás do cargo e tem poucas razões para tratar cada resmungo com reverência.

Essas passagens domésticas estão entre os acertos da direção. O trabalho contra os antigos comandantes afeta pessoas que não escolheram participar da acusação. As ameaças chegam à rotina familiar, e Strassera precisa pensar na segurança de quem está perto dele enquanto prepara o julgamento. O receio deixa de ser uma questão restrita ao gabinete.

Mitre permite que o público respire nas trocas entre marido e mulher, mas o alívio dura o suficiente para lembrar que aquela casa tem uma vida além do caso. Há afeto e alguma graça na convivência. Quando as ameaças voltam, porém, a preocupação ganha rostos conhecidos. O promotor terá de sair para trabalhar sabendo que o risco também alcança sua família.

A investigação depende de quem sobreviveu

Os jovens colaboradores saem em busca de vítimas e testemunhas capazes de relatar os crimes da repressão. Precisam localizar pessoas, escutar experiências dolorosas e reunir informações dentro do prazo disponível. A preparação deixa de parecer uma tarefa reservada a grandes especialistas e passa a depender de uma quantidade enorme de trabalho cotidiano.

Mitre dá agilidade a essa etapa, acompanhando o esforço coletivo sem interromper tudo para explicar cada procedimento jurídico. A escolha torna o enredo acessível até para quem conhece pouco da história argentina. O espectador sabe o que os promotores procuram, por que precisam daqueles relatos e quanto ainda falta fazer antes de chegar ao tribunal.

Há, entretanto, uma leveza excessiva em alguns trechos da formação da equipe. A disposição dos jovens e o ritmo da investigação por vezes deixam arrumado demais um trabalho cercado de medo. Também caberia mais espaço para as divergências políticas e para as contradições dos responsáveis pela acusação. O roteiro prefere concentrar atenção na missão compartilhada, o que facilita acompanhar os acontecimentos, mas simplifica parte do ambiente em que eles ocorreram.

A história ganha maior força quando os investigadores escutam os sobreviventes. Essas pessoas precisam voltar a experiências que talvez desejassem nunca mais contar. Seus depoimentos têm valor jurídico, mas exigem um esforço pessoal que nenhuma pasta de documentos consegue registrar por inteiro. A acusação depende da disposição delas para falar.

O tribunal abre espaço às vítimas

Nas audiências, o ritmo muda. Os relatos de sequestro, tortura e assassinato ocupam o espaço antes dedicado às dificuldades dos promotores e às conversas familiares. Mitre concede tempo às testemunhas e dispensa comentários que apenas repetiriam a gravidade do que foi dito. Ouvir já exige bastante.

Darín também acerta ao permanecer atento sem disputar a cena. Strassera continua responsável por sustentar o caso, mas os acontecimentos relatados pertencem às pessoas que sofreram a violência. O ator expressa o peso dessa escuta em reações contidas. A atuação se fortalece quando ele permite que outras vozes tenham precedência.

“Argentina, 1985” segue caminhos conhecidos do cinema de tribunal e aposta na proximidade com seus protagonistas. Essa familiaridade ajuda a contar uma história complexa, embora algumas passagens merecessem menos conforto e mais atenção às suas ambiguidades. O melhor está na relação entre o esforço dos investigadores e a coragem de quem aceita testemunhar. Diante dos juízes, Strassera e Moreno Ocampo precisam transformar os relatos recolhidos em uma acusação capaz de responsabilizar homens que, até pouco antes, comandavam o país.