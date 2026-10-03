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Imagem de divulgação de Dinheiro FácilDivulgação / Sony Pictures.
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

A revolta real da GameStop contra Wall Street virou filme com Paul Dano e Seth Rogen e está na Netflix

Não é exatamente original pensar que um décimo do que se negocia numa única tarde na Bolsa de Nova York é o bastante para alimentar comunidades inteiras do Zimbábue por meses, talvez por um ano. Longe de qualquer determinismo sociopolítico ou geográfico, porém, há quem nunca chegue a ser capaz de tolerar pela vida afora todas as vergonhas que a privação traz, ainda que esse ímpeto por reaver o que deveria ter sido nosso desde sempre só aflore mesmo quando a oportunidade atira-se-nos à frente com tudo. Uma das conclusões que se pode elaborar ao termo dos 104 minutos de “Dinheiro Fácil” é que viver é mesmo uma loteria, cheia de riscos, leis injustas e um grande prêmio a quem ousa. Craig Gillespie joga luz sobre mais um dos tantos episódios obscuros que cercam o mercado especulativo americano, desencadeando a avalanche de bem-humoradas análises sobre antidemocráticos movimentos para garantir perenes desigualdades operando no “sistema”. Também por isso elas jamais perdem sua força.

Wall Street sempre vence

Há milhares de empresas como a GameStop nos Estados Unidos, e decerto milhões de pessoas feito Keith Gill, o Gato Feroz. Investidores como ele procuram meios razoavelmente seguros de engordar o porquinho, mas às vezes topam dar um passo maior que a perna, e aí começa um daqueles fenômenos tão curiosos quanto questionáveis, bem ao gosto do vaivém da maré financeira. Ardiloso, Gill faz o feitiço virar contra o feiticeiro ao mobilizar os pequenos poupadores que conhece pelo Reddit a adquirir ações da companhia, inflando artificialmente seu valor. Baseado em “A Rede Antissocial” (2021), o livro-reportagem de Ben Mezrich, o roteiro de Rebecca Angelo e Lauren Schuker Blum elucida o que há por trás das estratégias do Gato Feroz e da legião de revoltosos que arregimenta, todos em busca do quinhão que lhes cabe. Misturando histrionismo e momentos de introspecção, Paul Dano e Seth Rogen contornam o anticapitalismo de manual, fazendo de “Dinheiro Fácil” o registro de uma guerra cujos vencedores serão os de sempre.

Filme: Dinheiro Fácil
Diretor: Craig Gillespie
Ano: 2023
Gênero: Biografia/Comédia/Drama
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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