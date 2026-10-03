Baseado em best seller de Ruth Ware, lido por mais de 10 milhões de pessoas, mistério com Keira Knightley está na Netflix

A jornalista Lo Blacklock (Keira Knightley) embarca no iate Aurora Borealis para cobrir uma viagem beneficente e tentar retomar o trabalho após uma experiência traumática. Durante a travessia, ela acredita ter visto uma mulher sendo jogada ao mar. Ao comunicar o ocorrido, ouve que ninguém desapareceu e que a cabine da suposta passageira estava vazia. Essa contradição transforma uma reportagem entre milionários numa investigação perigosa em “A Mulher na Cabine 10”, suspense de 2025 dirigido por Simon Stone e adaptado do romance de Ruth Ware.

Lo chega à embarcação com uma tarefa profissional, mas carrega um desgaste que compromete a maneira como os outros recebem suas palavras. Ela precisa trabalhar, conversar com os convidados e produzir uma matéria, embora ainda esteja se recuperando de uma situação violenta. Knightley dá à personagem uma inquietação que combina com esse esforço de seguir adiante sem ter deixado o passado para trás. O convite promete conforto e acesso a pessoas influentes. Depois do episódio noturno, porém, sua permanência a bordo passa a exigir muito mais do que disposição para entrevistas.

Luxo com uma causa beneficente

Richard Bullmer (Guy Pearce) é o anfitrião da viagem. Sua mulher, Anne Bullmer (Lisa Loven Kongsli), enfrenta um câncer, e os convidados seguem para uma gala destinada a arrecadar recursos contra a doença, na cidade natal dela, na Noruega. A proposta explica a presença de pessoas ricas no mesmo iate e oferece a Lo um assunto que mistura filantropia, prestígio e exposição pública. Para realizar a reportagem, ela depende da colaboração de um grupo acostumado a receber atenção em circunstâncias favoráveis. Perguntas incômodas dificilmente estariam entre as atrações previstas para a travessia.

Pearce acrescenta uma ambiguidade interessante a Richard. O anfitrião tem dinheiro, influência e o domínio daquele espaço, condições que tornam qualquer conversa com a jornalista desigual. Sua cordialidade pode ser apenas parte da recepção, mas, num suspense, até a boa educação entra na lista de coisas a observar. O ator aproveita essa margem sem precisar transformar cada gesto numa ameaça ostensiva. Quando Lo contesta a versão aceita a bordo, ela também perturba um evento organizado em torno da reputação dos donos do iate.

Stone usa esse ambiente para dar peso ao isolamento da protagonista. Há funcionários, convidados e acomodações luxuosas, mas toda essa companhia oferece pouco amparo quando ninguém aceita seu relato. A distância da terra firme acrescenta uma dificuldade concreta. Lo não pode simplesmente terminar uma entrevista, sair pela porta e procurar ajuda em outro lugar. Ela continua dividindo a embarcação com as pessoas que precisa questionar, o que torna cada tentativa de apuração uma nova fonte de atrito.

A passageira que ninguém reconhece

A informação de que todos os passageiros estão presentes coloca Lo diante de um problema anterior à identificação de qualquer culpado. Primeiro, ela precisa demonstrar que a mulher existia e estava naquele iate. O relato de uma possível morte perde força diante da alegação de que a cabine estava desocupada. A jornalista insiste no que presenciou, enquanto os demais apresentam uma explicação que permite manter a viagem sem interrupções. Sem uma pessoa identificada como desaparecida, sua denúncia fica presa à disputa entre a própria memória e a palavra dos outros.

Essa é a parte mais atraente da premissa. Lo tenta apurar uma ocorrência grave, mas acaba obrigada a defender sua capacidade de perceber o que acontece ao redor. Seu trauma acrescenta vulnerabilidade à situação, porque oferece aos interlocutores um motivo para duvidar dela. Knightley sustenta esse desconforto ao interpretar uma mulher cansada que ainda se recusa a abandonar a busca. A insistência pode soar inconveniente para quem deseja aproveitar a viagem, mas desistir significaria aceitar que uma possível vítima fosse esquecida.

Há também um risco de repetição nesse recurso. Quando várias pessoas devolvem a mesma incredulidade, a investigação pode parecer estacionada, apesar da agitação da protagonista. O suspense ganha mais força quando uma pergunta acrescenta uma dificuldade à busca, em vez de apenas provocar outra negativa. Stone tem uma situação inicial capaz de despertar curiosidade sem grande esforço. A tarefa mais exigente é manter essa curiosidade enquanto Lo procura confirmação num ambiente pouco disposto a colaborar.

Um reencontro no meio da suspeita

Entre os ocupantes do Aurora Borealis está Ben Morgan (David Ajala), fotógrafo contratado para registrar a viagem e ex-companheiro de Lo. O reencontro traz uma familiaridade que pode ajudá-la a conversar, mas também o constrangimento de uma relação encerrada. Ben se torna uma pessoa importante a quem recorrer, embora conhecer alguém há bastante tempo não resolva todas as dúvidas do presente. Ajala dá ao personagem uma proximidade que contrasta com a recepção dos demais passageiros. Para Lo, essa ligação abre a possibilidade de apoio dentro de um grupo que questiona suas palavras.

A presença de Ben também torna a escolha de aliados menos impessoal. Lo precisa avaliar quem está disposto a ouvi-la, ou melhor, quem pode ajudá-la a verificar uma ocorrência que ameaça a tranquilidade de todos a bordo, inclusive a de pessoas com quem ela tem uma história. A relação anterior acrescenta emoção à investigação sem exigir que o romance ocupe o centro. A jornalista continua precisando de informações, e qualquer confiança depositada na pessoa errada pode comprometer sua segurança.

O trabalho passa a exigir proteção

Knightley é o principal ponto de interesse porque mantém a busca ligada ao desgaste de quem precisa insistir sem respaldo. Lo pode irritar, pressionar e tomar decisões sob forte tensão, mas há uma razão reconhecível para sua teimosia. Ela acredita ter testemunhado algo que exige providências. O conforto do iate torna essa situação ainda mais desagradável, pois a repórter está cercada de recursos que não consegue mobilizar a seu favor. Quem chegou para escrever sobre uma viagem beneficente agora precisa conseguir ajuda dentro dela.

“A Mulher na Cabine 10” prende mais pela disputa em torno do relato de Lo do que pela simples reunião de suspeitos num lugar isolado. O luxo desperta curiosidade, e o elenco dá presença aos passageiros, mas é a dificuldade de ser ouvida que aproxima a protagonista do público. A cada pergunta, ela compromete um pouco mais sua participação no evento. A matéria que deveria entregar fica em segundo plano quando continuar investigando passa a colocar sua vida em risco.