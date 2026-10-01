The Rock passou 15 anos ligado ao projeto desta aventura da DC com Pierce Brosnan na Netflix

Os habitantes de Kahndaq têm boas razões para desconfiar de uma equipe de heróis que só aparece quando alguém começa a enfrentar seus ocupantes. Essa inconveniência dá a “Adão Negro” um conflito mais promissor do que as disputas de força que Jaume Collet-Serra distribui pela tela. A Sociedade da Justiça chega para conter Teth-Adam, recém-libertado de um aprisionamento milenar, e encontra uma população pouco disposta a agradecer. Até então, os homens armados da Intergangue circulavam com bastante liberdade. O zelo dos visitantes, compreensivelmente, parece atrasado.

Dwayne Johnson desenvolveu o projeto durante anos e defendeu a inclusão da Sociedade da Justiça como parte da expansão cinematográfica da DC. A ambição explica algo da superlotação do filme, obrigado a apresentar seu protagonista e, ao mesmo tempo, acomodar uma equipe cujos integrantes também pedem passado, relações e espaço para demonstrar poderes. A reunião foi uma decisão deliberada de produção, e seus custos aparecem na dificuldade de permanecer com um personagem antes que outro exija atenção.

O roteiro encontra uma entrada razoavelmente clara por meio de Adrianna Tomaz. A personagem de Sarah Shahi procura uma antiga coroa, desperta Adam e acaba envolvida numa disputa que ameaça também seu filho, Amon. Ela conhece a história de Kahndaq, tem interesses próprios e consegue formular a pergunta que os superpoderosos prefeririam ignorar. Quem lhes concedeu autoridade para decidir quais violências aquele povo deve suportar? Shahi sustenta a cobrança com firmeza, embora o filme logo se ocupe em deslocar sua personagem para o lugar mais previsível de mãe preocupada.

Adam e as lições de Amon

Adam não demonstra grande interesse em justificar seus métodos. Johnson restringe o sorriso que costuma facilitar sua comunicação com o público e se apoia na imobilidade do rosto, no tamanho do corpo, no desconcerto de alguém pouco impressionado com os costumes modernos. A escolha produz momentos engraçados, sobretudo quando Amon tenta ensinar-lhe a apresentação adequada de um super-herói. O menino conhece o repertório, quer uma frase marcante, uma atitude reconhecível. Seu candidato prefere resolver o problema antes de terminar o ensaio.

O humor ajuda porque a invulnerabilidade logo começa a cobrar seu preço. Soldados e armamentos dificilmente oferecem resistência, e uma luta que já nasce decidida precisa encontrar interesse na maneira como será encerrada. Collet-Serra lança mão de desacelerações, mudanças de perspectiva e destruição em grande escala, recursos que divertem por algum tempo, mas tornam semelhantes encontros que deveriam crescer em intensidade. A quantidade de concreto derrubado acaba substituindo a dificuldade do confronto.

Pierce Brosnan na Sociedade da Justiça

É entre os membros da Sociedade da Justiça que surge a presença mais agradável. Pierce Brosnan dá a Kent Nelson, o Senhor Destino, uma serenidade que não depende de demonstrar superioridade a cada fala. Sua amizade com Carter Hall, o Gavião Negro de Aldis Hodge, sugere anos de convivência que o filme não precisa explicar por inteiro. Os dois discordam como pessoas habituadas a permanecer juntas depois de uma discussão. Essa familiaridade faz falta aos novatos Ciclone e Esmaga-Átomo, interpretados por Quintessa Swindell e Noah Centineo, frequentemente reduzidos ao poder que precisam exibir.

Há também uma história de perda por trás da brutalidade de Adam, e a maneira como ela corrige a versão heroica conhecida por Kahndaq poderia dar ao personagem uma dimensão menos obediente ao espetáculo. Johnson responde melhor quando a obstinação deixa entrever esse sofrimento. O filme, entretanto, quer avançar, apresentar outra ameaça, convocar mais uma batalha. A chegada de Sabbac oferece um inimigo contra o qual todos podem se entender e facilita demais a solução do desacordo inicial.

Com isso, a pergunta dos moradores vai perdendo espaço. Era ela que tornava desconfortável a presença dos heróis estrangeiros e impedia que a violência de Adam fosse julgada sem levar em conta a ocupação. Ao conceder a todos um adversário suficientemente monstruoso, “Adão Negro” se livra de uma discussão que poderia continuar depois da luta. Brosnan ainda consegue prender a atenção quando retira o capacete. O filme ganharia se tivesse mais paciência para ficar com ele.