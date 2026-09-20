Indicado a 3 Oscars, ficção científica de Steven Spielberg está na Netflix

Um pai ausente enfrenta invasão alienígena e precisa salvar os filhos neste clássico aterrorizante de Steven Spielberg. Ray Ferrier (Tom Cruise), um estivador divorciado que vive em Nova Jersey, recebe os filhos para passar o fim de semana em sua casa. A visita muda de rumo quando estranhas tempestades anunciam uma invasão alienígena capaz de destruir cidades inteiras. Lançado em 2005 e dirigido por Steven Spielberg, “Guerra dos Mundos” acompanha a fuga dessa família pelos Estados Unidos, enquanto Ray tenta levar Rachel (Dakota Fanning) e Robbie (Justin Chatwin) até Boston, onde espera reencontrar a ex-mulher.

Ray Ferrier trabalha operando guindastes no porto e leva uma vida bastante diferente daquela mantida por Mary Ann (Miranda Otto), sua ex-mulher. Ele mora sozinho, cuida pouco da casa e conhece ainda menos os hábitos dos filhos. Quando Mary Ann deixa Rachel e Robbie sob sua responsabilidade, fica evidente que o fim de semana será desconfortável mesmo sem qualquer ameaça vinda do espaço.

Robbie guarda ressentimento do pai e responde às tentativas de aproximação com impaciência. Rachel, mais nova, observa a tensão entre os dois enquanto tenta manter alguma estabilidade. Ray possui afeto pelos filhos, mas demonstra pouca habilidade para expressá-lo. A geladeira quase vazia e a ausência de uma rotina doméstica expõem um homem acostumado a cuidar apenas das próprias necessidades.

Steven Spielberg estabelece esse conflito familiar antes de apresentar as máquinas alienígenas. Quando a cidade perde energia e uma tempestade incomum cobre o bairro, Ray ainda está tentando exercer uma autoridade que nunca cultivou. Os filhos precisam confiar nele, embora tenham poucas razões para isso.

Raios anunciam a invasão

A tempestade lança diversos raios sobre o mesmo ponto da rua. Carros param, aparelhos deixam de funcionar e os moradores saem de casa para descobrir o que aconteceu. Ray acompanha a multidão e presencia uma enorme máquina surgir do asfalto. O equipamento avança sobre o bairro e dispara contra as pessoas, transformando uma manhã comum em uma retirada desesperada.

Ray volta para casa abalado e percebe que não existe tempo para discutir o que viu. Ele coloca Rachel e Robbie em um veículo que ainda funciona e parte com a intenção de encontrar Mary Ann. O destino é Boston, onde ela estaria hospedada na casa dos pais. O problema é que a família possui apenas uma rota provável, poucas informações e nenhum conhecimento sobre a dimensão do ataque.

“Guerra dos Mundos” permanece perto de Ray durante o avanço alienígena. O público recebe apenas aquilo que ele consegue ver ou descobrir durante a fuga. Não há reuniões governamentais, cientistas diante de mapas ou autoridades explicando a origem dos invasores. Existem estradas congestionadas, bairros abandonados, notícias incompletas e pessoas brigando por qualquer recurso disponível.

Essa escolha transforma o espetáculo em experiência de sobrevivência. Ray não possui treinamento militar, acesso privilegiado ou habilidades especiais. Ele sabe dirigir, correr e tomar decisões sob enorme pressão. Às vezes acerta. Em outras, age por medo e coloca a própria autoridade em risco.

A estrada vira território hostil

O veículo oferece vantagem durante parte do caminho, mas também atrai pessoas desesperadas. Quando combustível, transporte e abrigo se tornam raros, a ameaça deixa de vir apenas das máquinas. Spielberg observa o medo coletivo sem transformar todos em vilões. Cada pessoa ao redor de Ray tenta preservar a própria família, ainda que isso coloque outra em perigo.

Robbie reage à invasão com uma inquietação crescente. O adolescente deseja observar a movimentação militar e se aproxima das áreas mais perigosas, enquanto o pai insiste em mantê-lo ao lado da irmã. Ray precisa vigiar dois filhos que respondem ao medo de formas opostas. Rachel entra em pânico diante dos ataques. Robbie desafia ordens porque já não acredita que o pai saiba qual caminho seguir.

A relação entre eles sustenta boa parte da tensão. Ray deseja proteger os filhos, mas enfrenta um problema anterior aos alienígenas. Ele ainda precisa convencê-los de que merece ser ouvido. Tom Cruise interpreta esse homem sem apagar suas falhas. Seu personagem demonstra coragem, egoísmo, desespero e uma irritação pouco elegante, combinação bastante reconhecível em alguém obrigado a amadurecer quando o mundo desaba.

Dakota Fanning oferece a Rachel uma presença intensa. A menina é inteligente, sensível e atenta ao comportamento dos adultos, embora continue sendo uma criança cercada por mortes e ruínas. Seus gritos podem cansar alguns espectadores, mas correspondem ao terror vivido por alguém que perdeu todas as referências de segurança. Justin Chatwin faz de Robbie um adolescente dividido entre raiva, coragem e desejo de agir.

O porão aumenta a ameaça

A fuga leva Ray e Rachel até um porão ocupado por Harlan Ogilvy (Tim Robbins). O homem oferece abrigo, comida e proteção contra o ataque que continua do lado de fora. A segurança, porém, cobra silêncio e disciplina. Qualquer barulho pode denunciar onde eles estão.

Harlan acredita que ainda é possível resistir aos invasores. Ray prefere manter a filha escondida e esperar uma oportunidade para sair. Os dois dividem o mesmo espaço, mas possuem prioridades incompatíveis. Enquanto um pensa em reagir, o outro tenta conservar a pouca segurança restante.

Spielberg usa o porão para aproximar o perigo. As grandes máquinas deixam de ocupar apenas ruas e horizontes. A ameaça passa a rondar paredes, frestas e objetos domésticos. Ray precisa controlar a respiração da filha, vigiar Harlan e impedir que o medo de outro adulto comprometa o esconderijo. A aventura ganha uma atmosfera de terror, com pouca luz e longos períodos de espera.

O diretor administra as informações com precisão. A câmera permanece próxima dos personagens, enquanto ruídos externos indicam acontecimentos que eles não conseguem enxergar. O espectador sabe apenas o suficiente para compartilhar a insegurança da família. Esse limite torna cada pausa desconfortável, pois ninguém conhece a extensão da invasão ou sabe quanto tempo aquele abrigo continuará protegido.

Spielberg observa o medo nas ruas

Lançado quatro anos depois dos atentados de 11 de setembro, “Guerra dos Mundos” carrega imagens de cidades cobertas por poeira, pessoas desaparecidas e multidões fugindo sem orientação. Spielberg não transforma essas referências em discurso político. Elas aparecem na reação dos moradores, nos cartazes de desaparecidos e na incapacidade das autoridades de oferecer segurança.

A adaptação preserva a premissa do romance de H.G. Wells, publicado em 1898, mas desloca o centro da história para uma família norte-americana contemporânea. Ray não pretende salvar a humanidade. Seu objetivo é atravessar estradas destruídas e entregar os filhos à mãe. Essa meta modesta deixa a invasão ainda mais assustadora, pois o desastre alcança pessoas sem qualquer participação nas decisões que definem seus destinos.

“Guerra dos Mundos” combina ação, aventura e ficção científica sem abandonar o drama familiar. As máquinas impressionam pelo tamanho e pelo som, porém a tensão cresce quando Ray precisa escolher uma rota, dividir sua atenção ou convencer os filhos a permanecerem perto. Cada decisão custa tempo, segurança ou confiança.

O longa preserva sua força porque trata o fim do mundo pela perspectiva de quem não recebe explicações. Ray começa o fim de semana incapaz de oferecer uma refeição decente aos filhos. Quando as cidades entram em colapso, precisa garantir abrigo, transporte e proteção. Seu maior desafio permanece simples e brutal. Chegar ao próximo lugar seguro com Rachel e Robbie ainda ao seu lado.