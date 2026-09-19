O filme que arrecadou R$3,5 bilhões no cinema e mudou completamente a forma de fazer suspense no cinema, na Netflix

Em 1999, M. Night Shyamalan levou às telas de cinema uma história ambientada na Filadélfia sobre um psicólogo infantil que tenta ajudar um menino atormentado por aparições. Estrelado por Bruce Willis, Haley Joel Osment e Toni Collette, “O Sexto Sentido” transformou uma premissa sobrenatural em um drama sensível sobre medo, culpa e a necessidade de ser ouvido.

Malcolm Crowe (Bruce Willis) é um psicólogo infantil respeitado, reconhecido pela dedicação aos pacientes. Na noite em que comemora uma homenagem profissional ao lado da esposa, Anna Crowe (Olivia Williams), ele recebe a visita inesperada de Vincent Grey (Donnie Wahlberg). O homem havia sido atendido por Malcolm quando criança e carrega o ressentimento de quem acredita ter pedido ajuda sem ser verdadeiramente escutado.

O encontro termina de maneira violenta e deixa marcas profundas. Tempos depois, Malcolm acompanha o caso de Cole Sear (Haley Joel Osment), um menino introspectivo que apresenta comportamentos semelhantes aos de Vincent. A possibilidade de reparar o antigo fracasso aproxima o psicólogo da criança, embora Cole esteja pouco disposto a revelar aquilo que o apavora.

“O Sexto Sentido” começa com esse vínculo ainda frágil. Malcolm possui experiência, anotações e disposição para trabalhar, porém lhe falta o principal. Cole guarda um segredo que teme dividir até com a própria mãe.

Cole vive cercado pelo medo

Cole Sear (Haley Joel Osment) mora com Lynn Sear (Toni Collette), uma mãe amorosa que enfrenta dificuldades financeiras e tenta participar da vida do filho. Ela percebe mudanças no comportamento do menino, encontra roupas rasgadas e nota ferimentos que ele não consegue explicar. Quanto mais pergunta, porém, mais Cole se fecha.

Na escola, o garoto também ocupa uma posição desconfortável. Os colegas o tratam como estranho, e os adultos interpretam suas reações como indisciplina ou desequilíbrio. Cole sabe informações que não deveria conhecer e responde com desespero quando se sente pressionado. Aquilo que poderia ser um espaço de acolhimento aumenta sua solidão.

Haley Joel Osment interpreta o personagem com uma seriedade rara para um ator tão jovem. Cole não parece uma criança escrita por um adulto interessado apenas em assustar a plateia. Ele tem medo, vergonha, raiva e uma educação quase excessiva, usada como pequena armadura contra o mundo. Até sua delicadeza parece cansada.

Malcolm (Bruce Willis) tenta conquistar sua confiança por meio de conversas e jogos. Em uma das sessões, propõe adivinhar pensamentos do garoto. Cada acerto permite que ele se aproxime. Cada erro faz Cole caminhar em direção à porta. A dinâmica oferece certa leveza, mas também estabelece algo essencial. O psicólogo precisará ouvir mais e supor menos.

Uma confissão muda o tratamento

Cole (Haley Joel Osment) acaba revelando que vê pessoas mortas. As aparições surgem em diferentes lugares e horários, muitas vezes sem saber que morreram. Algumas parecem confusas. Outras carregam ferimentos e lembranças assustadoras. Para o menino, portanto, a própria casa deixou de oferecer proteção.

Malcolm (Bruce Willis) recebe a revelação com cautela. Seu primeiro impulso profissional é buscar uma explicação clínica, sobretudo porque os sintomas lembram o caso de Vincent Grey (Donnie Wahlberg). O psicólogo retorna às gravações do antigo paciente e escuta novamente uma sessão que havia registrado anos antes. Um ruído quase apagado sugere que Vincent talvez dissesse a verdade.

Essa descoberta muda o trabalho com Cole. Malcolm abandona a ideia de tratar as aparições somente como sintomas e sugere que o garoto preste atenção ao que elas querem. A proposta exige coragem de alguém que passou boa parte da vida fugindo, escondendo-se e procurando lugares onde pudesse respirar por alguns minutos.

O suspense nasce dessa mudança. Cole precisa permanecer diante daquilo que mais teme, enquanto Malcolm tenta ajudá-lo sem possuir controle sobre as visitas. Shyamalan mantém as ameaças parcialmente escondidas, prolonga silêncios e permite que portas, corredores e quartos adquiram uma presença inquietante. A tensão depende menos do susto fácil e mais da espera pelo que poderá surgir.

A mãe permanece do lado de fora

Enquanto Cole (Haley Joel Osment) aprende a lidar com seu segredo, Lynn (Toni Collette) tenta descobrir por que o filho sofre tanto. Ela deseja protegê-lo, mas recebe apenas fragmentos. Há afeto entre os dois, embora o medo tenha criado uma distância difícil de atravessar.

Toni Collette oferece uma interpretação calorosa, marcada pelo cansaço de uma mãe que trabalha, cuida da casa e ainda precisa decifrar dores que o filho não consegue nomear. Lynn não possui acesso às conversas entre Cole e Malcolm. Por isso, acompanha apenas os efeitos visíveis do problema e teme que o menino esteja se afastando dela.

A relação entre mãe e filho fornece algumas das passagens mais comoventes de “O Sexto Sentido”. Cole gostaria de contar tudo, mas teme parecer estranho aos olhos da pessoa cuja confiança mais importa. Lynn, por sua vez, percebe que existe algo grave acontecendo e sofre por não conseguir alcançá-lo. Nenhum monstro pesa tanto quanto essa dificuldade de conversar.

O roteiro trata a escuta como uma ação capaz de mudar o destino dos personagens. Malcolm falhou com Vincent porque demorou a reconhecer o tamanho de sua angústia. Com Cole, recebe outra oportunidade. A diferença surge quando deixa os diagnósticos de lado por alguns instantes e aceita considerar aquilo que o menino afirma viver.

Malcolm também perdeu o acesso

A vida pessoal do psicólogo apresenta outra ruptura. Anna Crowe (Olivia Williams) tornou-se distante e quase não conversa com o marido. Malcolm (Bruce Willis) atribui o afastamento ao excesso de trabalho e acredita que sua dedicação aos pacientes ocupou o espaço reservado ao casamento.

Ele observa Anna durante as refeições, tenta se aproximar e acompanha seu silêncio sem conseguir rompê-lo. A situação cria um paralelo discreto com o caso de Cole. Malcolm sabe escutar crianças em seu consultório, mas encontra dificuldade para acessar a mulher com quem divide a vida.

Bruce Willis trabalha longe da energia física que marcou tantos papéis de sua carreira. Seu Malcolm é contido, melancólico e até desajeitado nas tentativas de criar intimidade. Essa sobriedade permite que Haley Joel Osment ocupe o centro emocional da história sem transformar o psicólogo em simples acompanhante.

Shyamalan organiza “O Sexto Sentido” em torno de pessoas isoladas pela falta de comunicação. Cole precisa convencer um adulto de que seu medo possui uma origem real. Lynn tenta recuperar a confiança do filho. Malcolm procura reparar um erro profissional e salvar o casamento. Cada personagem deseja alcançar alguém, mas esbarra em silêncios, culpa ou desconfiança.

A revelação mais conhecida do filme permanece importante, embora não seja sua única qualidade. “O Sexto Sentido” continua envolvente porque faz o terror nascer de uma experiência muito humana. Cole pede ajuda, Malcolm decide ouvi-lo e Lynn espera que o filho encontre coragem para conversar. Quando essa comunicação finalmente acontece, uma família recupera algo que o medo quase havia levado.