Derek Cianfrance dirige Michael Fassbender e Alicia Vikander em romance épico no Prime Video

Tom Sherbourne (Michael Fassbender) retorna da Primeira Guerra Mundial em 1918 e aceita trabalhar como faroleiro numa ilha isolada da costa australiana. Exausto após anos de combate, ele procura silêncio e distância, mas sua rotina muda quando conhece Isabel Graysmark (Alicia Vikander), uma jovem que deseja construir uma família. O casamento leva os dois para Janus Rock, onde uma criança encontrada em um barco à deriva transforma o luto do casal em felicidade e culpa.

Tom chega ao pequeno povoado de Partageuse carregando marcas que quase nunca coloca em palavras. Ele sobreviveu à guerra, perdeu companheiros e parece desconfortável com a própria sorte. O emprego em Janus Rock oferece abrigo, salário e uma função bastante objetiva. Sua responsabilidade consiste em manter o farol aceso, registrar ocorrências e orientar embarcações entre os oceanos Índico e Pacífico.

A solidão combina com o estado de espírito daquele veterano. Tom prefere lidar com lampiões, livros de registro e horários fixos a conversar sobre o passado. Michael Fassbender interpreta esse recolhimento por meio da postura rígida e da economia de palavras. O personagem não busca aventura, reconhecimento ou romance. Ele quer atravessar os dias sem ser cobrado pelas lembranças que trouxe da Europa.

Isabel entra em sua vida durante uma passagem pelo continente. Filha de uma família da região, ela se interessa por aquele homem reservado e começa a corresponder-se com ele. As cartas aproximam os dois, embora Tom tema permitir que outra pessoa alcance uma parte de sua vida cuidadosamente protegida. Isabel insiste, ele cede, e o namoro termina em casamento.

A jovem aceita morar em Janus Rock, mesmo sabendo que passará longos períodos distante dos pais, dos médicos e de qualquer vizinhança. A ilha oferece uma beleza quase irreal, mas cobra caro por ela. O vento constante, o oceano agitado e os raros barcos de abastecimento transformam qualquer dificuldade doméstica em problema de grandes proporções.

O sonho interrompido do casal

Tom e Isabel desejam ter filhos, porém duas perdas gestacionais abalam profundamente a vida dos dois. Ela enfrenta o sofrimento físico e emocional sem o apoio que teria no continente. Ele tenta permanecer ao lado da esposa, embora sua forma contida de demonstrar afeto nem sempre consiga alcançá-la.

Alicia Vikander oferece intensidade a Isabel sem transformar a personagem em uma figura movida apenas pelo desespero. Ela é afetuosa, decidida e capaz de preencher a casa com uma energia que Tom desconhecia. Depois das perdas, porém, essa disposição passa a conviver com uma dor persistente. A maternidade desejada parece cada vez mais distante, enquanto o isolamento retira do casal quase todas as distrações.

A rotina muda quando Tom avista um pequeno barco próximo à ilha. Dentro dele estão um homem morto e uma menina ainda viva. O faroleiro sabe que precisa comunicar a ocorrência às autoridades, registrar a chegada da embarcação e aguardar instruções. Isabel pede que ele espere. Para ela, aquela criança surgiu poucos dias depois de sua segunda perda e representa uma oportunidade que talvez jamais volte.

Tom hesita porque conhece o peso legal da omissão. Isabel argumenta que a menina poderá ser enviada a um orfanato e insiste que ninguém sabe de sua existência. Sem moradores por perto, o casal controla todas as informações disponíveis. O prazo para escolher o caminho correto, entretanto, desaparece quando eles começam a tratar a criança como filha.

Lucy ganha uma família

Tom enterra o homem encontrado no barco e deixa o fato fora do relatório. A menina recebe o nome de Lucy e passa a viver como filha legítima do casal. Isabel recupera a alegria, ocupa os dias com os cuidados da bebê e escreve à família anunciando o nascimento. A mentira precisa alcançar o continente para adquirir aparência de verdade.

Fassbender preserva no rosto de Tom a percepção de que aquela felicidade depende de um crime. Ele ama Isabel, cria laços com Lucy e participa da rotina familiar, mas continua responsável pelos registros do farol. Cada data anotada pode denunciar uma incompatibilidade. Cada visita oferece o risco de uma pergunta inesperada.

O romance ganha força nesse ponto porque o erro nasce de um sentimento reconhecível. Tom não age por crueldade ou interesse financeiro. Isabel também não enxerga a criança como um objeto tomado de outra pessoa. Os dois estão feridos, apaixonados e convencidos de que podem transformar uma circunstância terrível numa vida segura para Lucy. A intenção parece generosa dentro da casa, mas permanece injustificável fora dela.

Derek Cianfrance filma essa intimidade com paciência. O diretor mantém a atenção nos gestos pequenos, nas cartas e nos silêncios entre marido e mulher. A paisagem não aparece apenas como cartão-postal. O mar impede saídas fáceis, a distância atrasa informações e o farol lembra diariamente que Tom deveria proteger vidas, inclusive quando prefere ocultar uma.

A mãe que continuou procurando

A situação muda durante uma visita ao continente. Tom descobre que Hannah Roennfeldt (Rachel Weisz) perdeu o marido e a filha no mar. Ela nunca recebeu uma confirmação completa sobre o destino dos dois e ainda convive com a ausência da criança. As datas permitem que ele reconheça a ligação entre o barco encontrado em Janus Rock e a história daquela mulher.

Rachel Weisz dá a Hannah uma tristeza sóbria. Sua personagem não precisa disputar a atenção do público por meio de grandes cenas. Basta vê-la diante da memória da família desaparecida para perceber que a felicidade de Isabel foi erguida sobre o sofrimento de alguém que continua esperando notícias.

Tom passa a carregar uma informação capaz de alterar a vida das duas mulheres. Contar a verdade pode separar Lucy da única mãe que conhece, levar Isabel à prisão e destruir o casamento. Permanecer em silêncio mantém Hannah afastada da própria filha e prolonga uma perda baseada numa versão incompleta dos fatos. A escolha feita na ilha deixa de ser um acordo entre marido e mulher e ganha uma vítima identificável.

Um romance cercado pela culpa

“A Luz Entre Oceanos” trabalha melhor quando permite que Fassbender, Vikander e Weisz expressem sentimentos contraditórios sem transformar um deles em vilão. Isabel ama Lucy com sinceridade. Hannah possui o direito de saber que sua filha está viva. Tom tenta proteger a esposa, embora conheça a dimensão do dano provocado pelo silêncio.

O roteiro aperta bastante a emoção e, em alguns trechos, parece determinado a arrancar lágrimas até dos móveis da sala. Ainda assim, o sofrimento possui origem concreta. Há uma criança ligada a duas famílias, um homem morto sem registro e um faroleiro obrigado a escolher entre a lei e a mulher que ama.

A duração de pouco mais de duas horas torna algumas passagens lentas, sobretudo quando a contemplação prolonga algo que os atores já comunicaram. O trabalho do elenco, contudo, sustenta a história. Vikander transmite o medo de Isabel perder a filha. Weisz protege a dignidade de Hannah. Fassbender permanece preso entre ambas, incapaz de conservar a felicidade sem manter outra mulher longe da verdade.

Lançado em 2016 e baseado no romance de M. L. Stedman, “A Luz Entre Oceanos” apresenta um drama romântico doloroso, elegante e bastante humano. A pergunta central permanece incômoda porque nenhuma saída preserva todos os envolvidos. Quanto mais Tom tenta proteger sua casa, mais tempo Hannah permanece sem a filha e maior se torna o risco de Lucy perder as duas famílias.