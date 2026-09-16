Oscar Isaac, Ben Kingsley, Mélanie Laurent, Hailey Lu Richardson e Joe Alwyn em caçada mais tensa da história a um nazista, na Netflix

Em 1960, agentes israelenses chegam a Buenos Aires para capturar Adolf Eichmann, oficial nazista escondido na Argentina, e levá-lo vivo a julgamento em Israel. Quinze anos após a queda da Alemanha nazista, muitos responsáveis pelo Holocausto ainda viviam longe dos tribunais. Adolf Eichmann, um dos principais organizadores da deportação de judeus para campos de extermínio, estava entre eles. Sob outro nome, mantinha uma rotina discreta na Argentina, protegido pela distância, pelo silêncio e por uma rede de simpatizantes do regime derrotado.

Dirigido por Chris Weitz, “Operação Final” acompanha a missão secreta formada para localizar Eichmann, confirmar sua identidade e retirá-lo de Buenos Aires. O plano precisa ser executado sem a colaboração do governo argentino, o que transforma qualquer erro em ameaça diplomática. A equipe israelense também recebe uma ordem difícil de cumprir. O procurado deve chegar vivo a Jerusalém, onde responderá publicamente por seus crimes.

Uma suspeita dentro de casa

A investigação começa quando Sylvia Hermann (Haley Lu Richardson), filha de um judeu alemão, conhece Klaus Eichmann (Joe Alwyn). O rapaz fala abertamente sobre ideias nazistas, mas afirma que seu pai morreu durante a guerra. Lothar Hermann (Peter Strauss), pai de Sylvia, desconfia da história e comunica às autoridades israelenses que Adolf Eichmann pode estar vivendo na Argentina.

A informação chega ao Mossad, porém um sobrenome conhecido e uma residência suspeita ainda não bastam. Zvi Aharoni (Michael Aronov) é enviado a Buenos Aires para observar a família, acompanhar seus deslocamentos e reunir provas. A identificação precisa ser segura, pois prender o homem errado destruiria a missão e provocaria um problema internacional.

A equipe descobre uma rotina bastante comum para alguém acusado de colaborar com o assassinato de milhões de pessoas. Eichmann trabalha, volta para casa e convive com a família. Essa aparência banal torna sua presença ainda mais perturbadora. O criminoso procurado não mora em um esconderijo cinematográfico, cercado por mapas e uniformes. Ele ocupa uma casa simples e depende da normalidade para continuar protegido.

Peter Malkin assume a missão

Peter Malkin (Oscar Isaac) integra o grupo responsável pela captura. O agente carrega lembranças dolorosas do Holocausto e precisa trabalhar ao lado de colegas que encaram a operação por perspectivas diferentes. Entre eles estão Rafi Eitan (Nick Kroll), Moshe Tabor (Greg Hill) e o chefe do Mossad, Isser Harel (Lior Raz).

Oscar Isaac oferece a Peter uma combinação interessante de segurança e fragilidade. O personagem sabe dominar um alvo, participar de uma vigilância e cumprir ordens, mas a presença de Eichmann toca feridas familiares que permanecem abertas. O agente não enfrenta apenas um fugitivo. Diante dele está um representante da estrutura responsável pela morte de pessoas que faziam parte de sua vida.

A condição imposta por Israel contém a raiva da equipe. Eichmann precisa ser levado vivo para que vítimas, familiares e sobreviventes acompanhem seu julgamento. Matar o ex-oficial na Argentina seria mais simples, porém encerraria a possibilidade de expor seus atos perante um tribunal. Peter deve controlar o próprio desejo de vingança para proteger a razão política e histórica da operação.

Esse dilema dá força ao filme. “Operação Final” não depende apenas da pergunta sobre a captura. O suspense também nasce da dificuldade de manter o prisioneiro vivo, escondido e apto a viajar enquanto seus aliados começam a procurar por ele.

O esconderijo vira uma prisão

Depois que Eichmann (Ben Kingsley) passa ao controle dos agentes, o plano entra em sua fase mais delicada. O grupo precisa permanecer escondido até a data prevista para o voo, mas o tempo disponível começa a trabalhar contra todos. Quanto maior a permanência na casa, maior a possibilidade de uma busca alcançar o endereço.

A médica Hanna Elian (Mélanie Laurent) acompanha a saúde do prisioneiro e avalia suas condições para a viagem. Sua função ganha importância porque qualquer problema físico pode impedir a retirada. A equipe também depende de autorizações, horários e documentos. Num filme de espionagem, é quase reconfortante descobrir que até uma missão histórica pode ser ameaçada por papelada e atraso de avião.

Ben Kingsley interpreta Eichmann sem transformá-lo numa criatura espalhafatosa. Seu personagem fala com serenidade, seleciona palavras e tenta diminuir a própria responsabilidade. Ele apresenta as ordens recebidas durante o regime nazista como uma forma de desculpa pessoal. A fala mansa, porém, encobre a dimensão de suas escolhas e obriga Peter a manter a conversa dentro dos fatos.

Kingsley e Isaac sustentam os melhores trechos de “Operação Final”. Eichmann tenta recuperar algum domínio por meio da conversa, enquanto Peter precisa obter sua colaboração antes que a janela de partida seja perdida. Cada encontro entre os dois consome tempo, aumenta a inquietação dos demais agentes e oferece vantagem aos homens que procuram o desaparecido.

A cidade fecha o cerco

Buenos Aires ocupa uma função importante na história. A cidade abriga refugiados judeus, antigos nazistas e grupos ainda ligados ao regime alemão. Os agentes israelenses trabalham num território em que não possuem autoridade oficial. Caso sejam descobertos, poderão ser presos antes de colocar Eichmann num avião.

Chris Weitz apresenta essa pressão por meio das buscas nas ruas, da espera no esconderijo e dos preparativos para a partida. A tensão cresce porque a equipe dispõe de poucos recursos e precisa cumprir um prazo rígido. O diretor mantém a narrativa acessível mesmo quando reúne vários agentes, nomes e etapas da operação.

Há passagens em que o roteiro insiste um pouco mais do que deveria nas dores de Peter. Oscar Isaac já transmite esse peso por gestos, silêncios e mudanças discretas de expressão. Ainda assim, o vínculo pessoal do agente com o Holocausto ajuda a explicar por que permanecer diante de Eichmann exige tamanho controle.

Justiça antes da vingança

“Operação Final” trabalha com uma oposição conhecida, mas poderosa. Peter pode enxergar Eichmann como o homem ligado à morte de seus familiares, embora sua missão exija que o trate como um prisioneiro destinado ao tribunal. A obediência, nesse caso, custa mais do que a violência.

O longa também acerta ao mostrar que operações secretas dependem de tarefas pouco heroicas. Alguém precisa vigiar a janela, preparar documentos, controlar horários, cuidar do prisioneiro e esperar. A captura representa apenas uma parte do trabalho. Sair da Argentina exige disciplina, sorte e um avião disponível no momento certo.

Chris Weitz entrega um suspense histórico sóbrio, apoiado nas atuações de Oscar Isaac e Ben Kingsley. Mélanie Laurent ocupa menos espaço, mas Hanna oferece equilíbrio a uma casa dominada pela ansiedade e pela raiva. O resultado preserva a gravidade dos acontecimentos sem abandonar o ritmo de uma operação clandestina.

Em “Operação Final”, a maior vitória possível não nasce de um disparo. Ela depende de manter Eichmann vivo, atravessar Buenos Aires sem autorização e abrir espaço para que seus crimes cheguem a um tribunal. Enquanto os perseguidores se aproximam e o horário do voo ameaça vencer, Peter retorna aos documentos e insiste em cumprir a missão para a qual foi enviado.