Suspense com Bradley Cooper e Robert De Niro está na Netflix

Em Nova York, um escritor fracassado experimenta uma droga clandestina e conquista dinheiro, prestígio e inimigos interessados em sua extraordinária capacidade mental. Eddie Morra (Bradley Cooper) atravessa uma fase especialmente ingrata. Ele recebeu dinheiro para escrever um livro, mas ainda não conseguiu produzir quase nada. Vive em um apartamento desarrumado, negligencia a própria aparência e assiste aos prazos desaparecerem sem apresentar qualquer resultado. Sua namorada, Lindy (Abbie Cornish), perde a paciência e encerra o relacionamento. Quando parece destinado a colecionar desculpas, Eddie recebe uma oferta capaz de resolver seus problemas e criar outros bem mais perigosos.

Lançado em 2011 e dirigido por Neil Burger, “Sem Limites” acompanha a transformação desse escritor depois que ele toma NZT, uma droga experimental capaz de potencializar memória, raciocínio e concentração. Eddie passa a recuperar tudo o que leu, ouviu ou observou durante a vida. Informações antes dispersas ficam disponíveis quando ele precisa delas. O homem incapaz de terminar uma página consegue escrever durante horas, aprender idiomas e analisar situações complexas com espantosa facilidade.

O resultado oferece uma fantasia irresistível. Em vez de conquistar superforça ou atravessar paredes, o protagonista recebe o poder que muitos adultos exaustos desejariam numa segunda-feira pela manhã. Ele ganha concentração, confiança e disposição. A diferença está no custo. O NZT pertence a um mercado clandestino, possui efeitos colaterais graves e desperta a cobiça de gente pouco interessada em compartilhar seus benefícios.

Uma solução dentro da cápsula

Eddie conhece a substância por meio de Vernon Gant (Johnny Whitworth), irmão de sua ex-mulher Melissa Gant (Anna Friel). Vernon reaparece com dinheiro, boa aparência e uma proposta tentadora. Ele oferece uma cápsula que supostamente libera toda a capacidade do cérebro. Sem emprego, sem inspiração e recém-abandonado, Eddie aceita. A escolha nasce menos da coragem do que do desespero de quem já não tem muito prestígio a preservar.

A primeira experiência muda sua relação com o ambiente. Eddie percebe detalhes antes ignorados, organiza lembranças antigas e encontra soluções para problemas que pareciam insolúveis. O apartamento é arrumado, o livro começa a avançar e suas conversas deixam de morrer por falta de assunto. Bradley Cooper transforma essa passagem com eficiência porque modifica postura, voz e olhar. O escritor encurvado ganha a segurança de um homem convencido de que finalmente chegou ao lugar que sempre mereceu ocupar.

Neil Burger representa o efeito da droga por alterações de ritmo, cor e movimento. Quando Eddie está sob a influência do NZT, Nova York parece mais luminosa, acessível e cheia de possibilidades. Nos períodos sem a substância, a cidade recupera o peso cinzento e hostil. Essas mudanças acompanham o estado do personagem e ajudam o espectador a perceber quando sua vantagem começa ou termina.

O dinheiro substitui o livro

Terminar o romance logo deixa de ser a maior ambição de Eddie. Ele percebe que sua capacidade pode render muito mais no mercado financeiro, onde informação e velocidade valem fortunas. Depois de estudar ações e identificar padrões, começa a investir e consegue multiplicar pequenas quantias. O sucesso abre portas para festas, viagens, apartamentos luxuosos e pessoas que jamais lhe dariam atenção quando ele ainda carregava um manuscrito inacabado.

A ascensão também aproxima Eddie de Carl Van Loon (Robert De Niro), poderoso empresário de Wall Street. Van Loon identifica no desconhecido uma inteligência útil para uma negociação bilionária e o leva para reuniões reservadas. A oportunidade oferece a Eddie acesso a um ambiente dominado por homens experientes, recursos gigantescos e interesses pouco transparentes. Para permanecer ali, ele precisa continuar produzindo análises brilhantes sem revelar que sua competência depende de cápsulas escondidas.

Robert De Niro interpreta Van Loon com uma frieza econômica. O empresário raramente precisa elevar a voz porque dinheiro, influência e informação já sustentam sua autoridade. Ele observa Eddie com curiosidade, mas também com a cautela de quem procura descobrir de onde veio tamanho talento. A relação entre os dois carrega uma ironia discreta. Eddie acredita ter entrado no grupo dos homens poderosos, enquanto Van Loon ainda o enxerga como uma aquisição promissora.

O preço da inteligência perfeita

A euforia começa a desmoronar quando Eddie sofre apagões, perde a noção das horas e percebe que outros usuários do NZT adoeceram. O estoque também diminui. Sem saber quando conseguirá novas cápsulas, ele precisa controlar o consumo e esconder a dependência de Lindy. Cada compromisso profissional exige uma mente impecável, embora seu corpo apresente sinais de que aquela eficiência possui prazo curto.

Melissa oferece informações importantes sobre a droga e sobre as consequências de seu uso prolongado. Anna Friel aparece por pouco tempo, mas sua personagem muda a dimensão do problema. Até então, Eddie tratava o NZT como um recurso arriscado que ainda poderia administrar. O relato da ex-mulher revela que a substância já prejudicou outras pessoas e que abandonar o consumo pode ser tão perigoso quanto mantê-lo.

A situação piora com Gennady (Andrew Howard), agiota que descobre os efeitos das cápsulas e passa a procurar sua própria reserva. Eddie já havia recorrido a ele para conseguir dinheiro destinado aos investimentos. A dívida, que parecia pequena diante dos ganhos obtidos, converte-se numa ameaça constante. Gennady deseja algo mais valioso do que o pagamento. Ele quer acesso ao segredo responsável pela ascensão do escritor.

Uma inteligência cercada por ameaças

Lindy acaba envolvida no perigo criado por Eddie. Abbie Cornish dá consistência à personagem ao preservar sua desconfiança diante da mudança repentina do namorado. Ela deseja acreditar que ele recuperou a capacidade de trabalhar, mas percebe alterações que o dinheiro não explica. O afeto continua presente, embora venha acompanhado do receio de que o homem admirável diante dela dependa inteiramente de uma cápsula.

“Sem Limites” acerta ao transformar produtividade em matéria de suspense. Eddie possui conhecimentos suficientes para impressionar banqueiros, aprender línguas e interpretar pessoas, porém precisa conservar o estoque, despistar perseguidores e impedir que os efeitos colaterais destruam sua credibilidade. A inteligência oferece possibilidades extraordinárias, mas não garante prudência. Em certos momentos, ela apenas permite que ele cometa erros maiores e mais caros.

O roteiro de Leslie Dixon, inspirado no romance “The Dark Fields”, de Alan Glynn, perde alguma força quando acumula criminosos, acordos financeiros e ameaças em torno do protagonista. Ainda assim, a atuação carismática de Bradley Cooper sustenta a história. Eddie pode ser arrogante, irresponsável e oportunista, mas permanece interessante porque sua tentação é fácil de reconhecer. Diante de uma pílula capaz de eliminar bloqueios, cansaço e insegurança, poucos teriam a elegância de agradecer e devolver o frasco.

Neil Burger mantém a atenção ao ligar cada conquista a uma nova cobrança. O livro terminado leva Eddie ao dinheiro. O dinheiro permite sua entrada em Wall Street. A proximidade com Van Loon oferece influência, mas atrai vigilância. O NZT abre todas essas portas enquanto ameaça retirar dele a saúde, a liberdade e o controle da própria vida. “Sem Limites” permanece envolvente porque transforma o sonho de desempenho perfeito numa corrida para conservar as cápsulas antes que os credores, os criminosos ou o próprio corpo cobrem a conta.