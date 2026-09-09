Um relógio mecânico é um ótimo candidato a vítima. O /explodedview arranca dele caixa, ponteiros, molas, engrenagens e parafusos e deixa tudo suspenso no ar, obedecendo ainda à lógica de montagem. O objeto foi desmontado, mas continua estranhamente inteiro. Com um automóvel, a brincadeira fica mais aparatosa: a carroceria pode se tornar transparente e revelar motor, transmissão, suspensão, bancos, freios. Quem passou a infância querendo saber o que havia dentro das coisas finalmente ganhou um brinquedo razoável.

Só que desmontar é o começo. Uma fotografia feita de dia pode virar noite. Um edifício pode ser reduzido a planta, corte ou desenho técnico. Metal vira madeira, madeira vira mármore, um tênis reaparece feito de cristal. Há comandos para mudar a lente, a altura da câmera, o clima, a matéria e até aquilo que a fotografia aparentemente tinha obrigação moral de respeitar: a realidade.

A barra antes das palavras ajuda na aparência de feitiço, embora não exista ali nenhum código secreto. /cinematic , /xray , /storm e companhia são atalhos, maneiras econômicas de empurrar o gerador na direção desejada. O serviço pesado continua no restante da instrução — e é justamente aí que algumas experiências dão muito certo enquanto outras produzem aquele tipo de aberração digital que faz um automóvel ganhar seis rodas ou uma pessoa descobrir, com algum espanto, que nasceu com onze dedos.

Os cem comandos a seguir partem dessa brincadeira. Alguns resolvem problemas. Outros criam problemas bem mais interessantes.