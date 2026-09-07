O cinema aprendeu há muito que o fim de uma temporada nas salas não significa mais o fim de coisa alguma. Filmes atravessam uma segunda estreia quando chegam ao streaming, às vezes mais ruidosa que a primeira, encontrando uma plateia que não enfrentou filas, sessões lotadas ou o preço nada camarada dos ingressos. Em 2026, essa passagem da tela grande para a televisão de casa ficou ainda mais evidente, com produções de centenas de milhões de dólares dividindo espaço com thrillers mais fechados, animações e histórias cuja força depende muito menos do espetáculo.
Há de tudo entre os dez filmes desta lista. Ryan Gosling perdido no espaço e diante de um problema grande demais para um homem só; Judy Hopps e Nick Wilde às voltas com outro mistério em Zootopia; Tommy Shelby regressando a Birmingham quando a Europa está em guerra; Matt Damon e Ben Affleck cercados por dinheiro que ninguém deveria ter encontrado; Zendaya e Robert Pattinson descobrindo que o casamento pode começar a desmoronar antes mesmo da cerimônia. James Cameron, Emerald Fennell, Travis Knight e Jon Favreau completam um grupo de diretores que apostam em universos muito diferentes, mas igualmente empenhados em lembrar que cinema popular não precisa ser sinônimo de preguiça.
A ordem vai do melhor ao décimo colocado e considera sobretudo o filme que existe depois do barulho da estreia, quando restam a história, os personagens e aquilo que cada diretor conseguiu fazer com eles. Franquias bilionárias não ganham vantagem automática, assim como produções menores não recebem indulgência apenas por serem menores. São, até aqui, os dez melhores filmes que chegaram aos grandes streamings em 2026.
Devoradores de estrelas
Ryland Grace abre os olhos no interior de uma nave espacial sem saber quem é, como chegou ali ou por que está sozinho a uma distância inconcebível da Terra. Aos poucos, fragmentos de memória devolvem-lhe uma realidade pouco animadora. Professor de ciências antes de ser lançado ao espaço, ele fora escolhido para uma missão desesperada destinada a compreender uma substância misteriosa que está reduzindo a energia do Sol e pode condenar a humanidade. Não há equipe a quem pedir ajuda, e todo conhecimento que acumulou parece insuficiente diante da dimensão do problema. A situação muda quando Grace descobre que talvez não seja o único ser inteligente lutando contra a mesma catástrofe. Do encontro improvável nasce uma parceria da qual pode depender a sobrevivência de dois mundos.
Por que assistir
Phil Lord e Christopher Miller encontram no isolamento de Grace a escala humana de uma aventura gigantesca, deixando que ciência, humor e assombro convivam sem que um atropele o outro. Ryan Gosling sustenta longos trechos praticamente sozinho, mas é na parceria que surge depois que o filme encontra sua personalidade e deixa de ser apenas mais uma missão para salvar a Terra.
Zootopia 2
Judy Hopps e Nick Wilde agora são parceiros também oficialmente, mas a condição de policiais não torna a convivência entre uma coelha obstinada e uma raposa que passou boa parte da vida sobrevivendo de pequenos golpes exatamente mais simples. Um novo caso começa quando Gary De’Snake, uma cobra misteriosa, aparece na cidade e desencadeia uma sucessão de acontecimentos que coloca o Departamento de Polícia em alerta. Seguindo pistas que parecem conduzir sempre a outra pergunta, Judy e Nick precisam infiltrar-se em regiões de Zootopia que nem eles conheciam, encontrando personagens e interesses muito diferentes daqueles com que estavam acostumados. A investigação passa a funcionar como uma prova para a dupla, cuja confiança é sacudida precisamente quando os dois mais precisam um do outro.
Por que assistir
A continuação não se contenta em repetir a primeira investigação. Jared Bush e Byron Howard ampliam a cidade e, principalmente, usam o novo caso para mexer na relação entre Judy e Nick, o verdadeiro coração da franquia. O humor continua ligeiro, mas há inteligência no modo como a animação transforma preconceitos, convivência e confiança em matéria para uma aventura genuinamente divertida.
Peaky Blinders: O Homem Imortal
A Segunda Guerra Mundial já alcançou Birmingham quando Tommy Shelby, afastado dos negócios e da própria família, descobre que o passado não se deixa abandonar com tanta facilidade. Duke, o filho de quem permanecera distante, envolve-se numa conspiração nazista de consequências que ultrapassam muito os interesses dos Shelby, obrigando o antigo chefe dos Peaky Blinders a interromper o exílio e voltar para uma cidade transformada pela guerra. O retorno põe Tommy outra vez no meio de alianças frágeis, velhas dívidas e homens dispostos a usar a desordem europeia para aumentar o próprio poder. Entre a necessidade de proteger Duke e a dimensão do complô que começa a desvendar, ele percebe que salvar sua família agora pode significar interferir no destino de um país inteiro.
Por que assistir
Cillian Murphy volta a Tommy Shelby sem transformá-lo numa caricatura do homem de olhar baixo, cigarro e ameaça sussurrada que o público já conhece. Tom Harper aproveita a guerra para aumentar a escala da história, mas mantém o conflito onde ele funciona melhor, dentro da família. O resultado conserva a atmosfera sombria da série sem parecer um episódio esticado para o cinema.
Dinheiro Suspeito
Uma unidade da polícia de Miami ainda tenta assimilar o assassinato de sua capitã quando uma operação antidrogas conduz os agentes a uma casa degradada usada como esconderijo. Lá dentro há milhões de dólares em espécie, dinheiro demais para que qualquer explicação pareça simples. A descoberta deveria representar um golpe contra o crime organizado, mas rapidamente transforma os próprios policiais em suspeitos uns dos outros. O tenente Dane Dumars assume o comando de uma equipe ferida pelo luto, cercada por investigações internas e agora submetida à tentação concreta de uma fortuna cuja origem ninguém consegue esclarecer inteiramente. Conforme a noite avança, lealdades antigas começam a valer menos, versões entram em choque e cada novo movimento sugere que alguém naquele grupo sabe muito mais do que admite.
Por que assistir
Joe Carnahan sabe que uma pilha de dinheiro pode ser mais ameaçadora que qualquer bandido armado. Matt Damon e Ben Affleck trabalham bem a deterioração da confiança dentro de um grupo que já chega à história emocionalmente quebrado. O suspense cresce menos pelos tiros que pela dúvida sobre quem irá ceder primeiro, e essa pressão moral sustenta o filme até o acerto de contas.
O Drama
Emma e Charlie estão prestes a se casar e parecem ter alcançado aquela zona confortável em que duas pessoas acreditam conhecer tudo uma sobre a outra. Na semana do casamento, porém, uma brincadeira aparentemente inocente durante um encontro com amigos pede que cada um revele a pior coisa que já fez. Emma deixa sua confissão por último. O que ela conta desmonta Charlie e faz com que a celebração cuidadosamente planejada comece a ruir antes mesmo de chegar ao altar. Quanto mais ele tenta compreender o passado da noiva, mais o relacionamento se converte num julgamento íntimo em que amor, repulsa, moralidade e hipocrisia misturam-se de forma quase impossível de separar. Restam poucos dias para o casamento, tempo demais para uma verdade destruir o que parecia resolvido.
Por que assistir
Kristoffer Borgli encontra terreno fértil no desconforto e deixa Zendaya e Robert Pattinson carregarem uma história que depende daquilo que os personagens conseguem ou não perdoar. A ideia de um casamento ameaçado por uma confissão poderia render apenas melodrama, mas o filme prefere permanecer na área mais incômoda, onde amor e julgamento moral começam a falar a mesma língua.
Avatar: Fogo e Cinzas
Jake Sully e Neytiri ainda tentam reorganizar a família depois de uma perda devastadora, vivendo entre os Metkayina, nos recifes de Pandora, quando uma nova ameaça os obriga a deixar o pouco de segurança que conseguiram reconstruir. A necessidade de proteger os filhos conduz os Sully a territórios desconhecidos e ao encontro dos Mercadores do Vento, mas é o Povo das Cinzas, um clã Na’vi endurecido por sua própria história de sofrimento, que muda de vez o rumo da jornada. James Cameron desloca o conflito para dentro da própria civilização de Pandora e põe antigas alianças sob suspeita, enquanto Jake e Neytiri percebem que sobreviver talvez exija enfrentar inimigos muito diferentes daqueles contra os quais aprenderam a lutar.
Por que assistir
James Cameron continua a tratar Pandora como um mundo em expansão, não como simples cenário para uma franquia. A entrada do Povo das Cinzas introduz conflitos entre os próprios Na’vi e ajuda a retirar a série da oposição elementar entre humanos destruidores e habitantes virtuosos. O espetáculo visual permanece enorme, mas é o luto dos Sully que impede a aventura de virar apenas tecnologia em movimento.
O Morro dos Ventos Uivantes
Heathcliff chega ainda menino à casa dos Earnshaw, nos campos agrestes de Yorkshire, e encontra em Catherine a afeição que o restante daquele mundo parece pouco disposto a lhe oferecer. Os dois crescem ligados por uma intimidade que aos poucos deixa de caber na amizade, embora as diferenças de classe imponham à relação um limite que nenhum deles aceita de verdade. Catherine escolhe casar-se com Edgar Linton, homem rico e socialmente adequado, e a decisão empurra Heathcliff para longe. Quando ele retorna, já adulto e disposto a acertar contas com aqueles que o humilharam, o amor da juventude perdeu qualquer inocência. A relação entre os dois passa a mover uma história em que desejo, ressentimento e orgulho parecem condenados a ocupar o mesmo espaço.
Por que assistir
Emerald Fennell encontra em Emily Brontë exatamente o tipo de relação que lhe interessa, feita de desejo, poder, crueldade e gente convencida de controlar aquilo que sente. Margot Robbie e Jacob Elordi dão corpo a personagens que precisam ser sedutores e desagradáveis ao mesmo tempo. A adaptação pode dividir os leitores mais ortodoxos, mas dificilmente passa despercebida.
Mestres do Universo
Ainda criança, o príncipe Adam é separado de Eternia e da Espada do Poder, crescendo longe do mundo ao qual pertence sem compreender inteiramente o que deixara para trás. Quinze anos depois, o reencontro com a espada abre o caminho de volta para casa, mas a Eternia que o recebe é muito diferente daquela guardada na memória. Esqueleto tomou o poder, a antiga ordem foi destruída e sua família encontra-se sob ameaça. Adam junta-se a Teela e Duncan, o Homem-de-Armas, numa tentativa de derrubar o novo senhor do planeta, tarefa que exige dele algo que nenhuma batalha pode resolver sozinha. Antes de enfrentar Esqueleto, terá de entender por que a espada o escolheu e aceitar a identidade que passara tantos anos ignorando. É quando o príncipe começa, enfim, a tornar-se He-Man.
Por que assistir
Travis Knight entende que He-Man sobreviveria mal a duas horas de reverência nostálgica e procura fazer de Adam um personagem antes de convertê-lo no herói musculoso que todo mundo conhece. A aventura mantém a extravagância de Eternia e dá a Esqueleto o espaço de que precisa, mas funciona melhor quando trata o retorno de Adam como uma tardia descoberta de identidade.
Máquina de Guerra
O treinamento para integrar os Rangers do Exército americano já é uma experiência feita para separar homens preparados de homens que apenas imaginavam estar preparados. Na etapa final da seleção, um grupo de militares parte para uma última missão de resistência, sob a impressão de que os piores adversários serão o cansaço, a fome e os próprios limites físicos. Não demora para que percebam o tamanho do engano. O exercício converte-se numa luta real pela sobrevivência depois do aparecimento de uma gigantesca máquina de origem extraterrestre, equipada para matar e aparentemente indiferente a qualquer ofensiva humana. Um engenheiro de combate conhecido apenas pelo número 81 acaba empurrado para a liderança dos sobreviventes, que terão de enfrentar um inimigo para o qual nenhum manual militar poderia prepará-los.
Por que assistir
Patrick Hughes conhece o prazer quase infantil de colocar homens muito treinados diante de uma ameaça para a qual treinamento algum serve. Alan Ritchson encaixa-se nesse universo sem dificuldade, mas a graça está na mudança brutal de escala entre um exercício militar e uma luta impossível. O filme não procura reinventar a ficção científica; prefere executar com eficiência a velha batalha entre homem e máquina.
O Mandaloriano e Grogu
O Império caiu, mas sua morte oficial não fez desaparecer os homens que lucraram com ele. Espalhados pela galáxia, antigos senhores da guerra imperiais resistem enquanto a Nova República tenta transformar em governo aquilo que a Rebelião conquistou pelas armas. É nesse cenário ainda instável que Din Djarin volta a ganhar a vida como sabe, deslocando-se entre planetas acompanhado por Grogu, que deixou de ser apenas seu protegido e passa a ocupar o posto de aprendiz. A dupla é convocada para ajudar no combate aos remanescentes imperiais, tarefa que obriga o Mandaloriano a aproximar-se outra vez de conflitos dos quais preferiria manter distância. A relação improvável entre o caçador de recompensas e a pequena criatura que terminou por virar sua família continua no centro da aventura.
Por que assistir
Jon Favreau leva para o cinema o que sempre funcionou melhor na história de Din Djarin, sua relação com Grogu, e evita que o tamanho de Star Wars esmague os dois personagens. Há batalhas, criaturas e restos do Império em quantidade suficiente para os fãs, mas a aventura ganha algum calor quando abandona a mitologia por instantes e volta a esse estranho pai e filho atravessando a galáxia.