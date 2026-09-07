O cinema aprendeu há muito que o fim de uma temporada nas salas não significa mais o fim de coisa alguma. Filmes atravessam uma segunda estreia quando chegam ao streaming, às vezes mais ruidosa que a primeira, encontrando uma plateia que não enfrentou filas, sessões lotadas ou o preço nada camarada dos ingressos. Em 2026, essa passagem da tela grande para a televisão de casa ficou ainda mais evidente, com produções de centenas de milhões de dólares dividindo espaço com thrillers mais fechados, animações e histórias cuja força depende muito menos do espetáculo.

Há de tudo entre os dez filmes desta lista. Ryan Gosling perdido no espaço e diante de um problema grande demais para um homem só; Judy Hopps e Nick Wilde às voltas com outro mistério em Zootopia; Tommy Shelby regressando a Birmingham quando a Europa está em guerra; Matt Damon e Ben Affleck cercados por dinheiro que ninguém deveria ter encontrado; Zendaya e Robert Pattinson descobrindo que o casamento pode começar a desmoronar antes mesmo da cerimônia. James Cameron, Emerald Fennell, Travis Knight e Jon Favreau completam um grupo de diretores que apostam em universos muito diferentes, mas igualmente empenhados em lembrar que cinema popular não precisa ser sinônimo de preguiça.

A ordem vai do melhor ao décimo colocado e considera sobretudo o filme que existe depois do barulho da estreia, quando restam a história, os personagens e aquilo que cada diretor conseguiu fazer com eles. Franquias bilionárias não ganham vantagem automática, assim como produções menores não recebem indulgência apenas por serem menores. São, até aqui, os dez melhores filmes que chegaram aos grandes streamings em 2026.