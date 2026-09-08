100 comandos do ChatGPT que desmontam objetos, mudam a realidade e transformam fotos em cinema

Um relógio pode se desmontar no ar até que cada engrenagem fique suspensa no lugar em que deveria ser montada. Um carro pode conservar a carroceria e, ao mesmo tempo, revelar motor, transmissão e suspensão. Uma rua fotografada à tarde pode reaparecer sob chuva, à noite, com luz de cinema. Uma sala vazia pode ganhar móveis sem mudar de tamanho, perspectiva ou janelas.
Essas transformações parecem exigir programas diferentes, horas de edição e algum domínio de fotografia, modelagem ou pós-produção. Hoje, muitas delas podem ser pedidas a um gerador de imagens em uma única linha. Foi daí que nasceu uma linguagem paralela de atalhos visuais escritos com uma barra antes da palavra.
É preciso fazer uma distinção. Esses termos não formam um menu secreto nativo do ChatGPT. Eles pertencem a um vocabulário aberto de comandos visuais organizado em diretivas combináveis. No ChatGPT comum, a barra funciona sobretudo como uma maneira compacta de indicar uma intenção visual, interpretada junto com o restante do prompt. Por isso, esta lista não depende de uma palavra isolada. Cada item traz uma instrução completa para copiar e testar.
Se estiver editando uma imagem, basta anexar a fotografia e usar o prompt do item escolhido. Para criar uma imagem do zero, troque o objeto do exemplo pelo que quiser. Os comandos também podem ser combinados, como /xray /cinematic /night. O resultado varia conforme a imagem, o modelo e a versão utilizada.
1. Abra, desmonte e veja por dentro
Os primeiros dez atacam uma obsessão antiga da ilustração técnica. Mostrar o que existe atrás da superfície sem perder a forma original.
01
/explodedview
Separa um objeto em seus componentes e os distribui no espaço sem perder a lógica de montagem. É especialmente convincente com relógios, câmeras, tênis, motores e eletrônicos.
Prompt para testar
/explodedview relógio mecânico de luxo, todas as peças separadas na ordem correta de montagem, componentes suspensos no espaço, precisão de engenharia, fundo preto, iluminação de estúdio, aparência fotográfica, 16:9
02
/xray
Mantém o exterior reconhecível e revela uma estrutura interna plausível por transparência. Em objetos complexos, o efeito lembra uma radiografia industrial produzida para publicidade ou engenharia.
Prompt para testar
/xray automóvel esportivo moderno, carroceria parcialmente transparente, motor, transmissão, suspensão, freios, bancos e chassi visíveis, perspectiva três quartos, iluminação cinematográfica, fundo escuro, 16:9
03
/cutaway
Remove uma seção controlada do exterior para mostrar o interior, como nas antigas ilustrações técnicas de aviões, navios e edifícios. Funciona melhor quando o prompt diz exatamente o que precisa ficar aparente.
Prompt para testar
/cutaway avião comercial moderno visto de lado, remover parte da fuselagem para revelar cabine de comando, passageiros, bagageiro, porão de carga, asas e motores, ilustração técnica realista, 16:9
04
/crosssection
Produz um corte transversal ou longitudinal, expondo camadas e compartimentos que normalmente estariam escondidos. O resultado pode parecer uma prancha científica, arquitetônica ou de engenharia.
Prompt para testar
/crosssection submarino de pesquisa oceânica, corte longitudinal limpo mostrando cabine, baterias, propulsão, tanques e instrumentos, materiais realistas, fundo neutro, apresentação técnica, 16:9
05
/ghostview
Transforma a superfície externa em uma espécie de casca fantasma, ainda legível, para que o interior apareça sem apagar completamente o objeto original.
Prompt para testar
/ghostview câmera fotográfica profissional, corpo externo translúcido e discreto, sensor, obturador, estabilização, placas eletrônicas e mecanismo da lente visíveis, iluminação de produto, fundo preto
06
/insideout
Reorganiza a apresentação para privilegiar o que normalmente fica escondido. É útil quando se quer transformar um produto conhecido numa imagem estranha sem perder totalmente sua identidade.
Prompt para testar
/insideout tênis de corrida tecnológico, revelar espuma, placa interna, estrutura do cabedal, costuras e sola como se o produto tivesse sido virado de dentro para fora, render hiper-realista, fundo limpo
07
/anatomy
Divide um objeto ou organismo em sistemas e camadas funcionais. Em vez de uma simples transparência, procura uma leitura anatômica da construção.
Prompt para testar
/anatomy câmera mirrorless profissional, decompor visualmente em lente, obturador, sensor, processador, estabilização, bateria e controles, cada sistema legível, apresentação editorial técnica, 16:9
08
/layers
Separa a construção em lâminas ou estratos. É particularmente eficaz em paredes, colchões, roupas técnicas, alimentos e produtos compostos por materiais diferentes.
Prompt para testar
/layers jaqueta impermeável de alta performance, separar tecido externo, membrana, isolamento, forro, costuras seladas e zíperes em camadas suspensas, estética de catálogo técnico, fundo claro
09
/mechanism
Pede que a imagem privilegie o funcionamento interno, evidenciando engrenagens, articulações, trajetos ou relações mecânicas entre as partes.
Prompt para testar
/mechanism fechadura de alta segurança, revelar cilindro, pinos, molas, lingueta e movimento interno, corte técnico hiper-realista, peças claramente legíveis, fundo escuro, luz lateral precisa
10
/componentmap
Organiza as peças como um mapa visual, com hierarquia e espaçamento. É menos caótico que uma explosão de componentes e funciona muito bem para produtos industriais.
Prompt para testar
/componentmap drone profissional desmontado, corpo, hélices, motores, braços, câmeras, sensores, bateria, controladores e parafusos organizados com hierarquia visual, vista superior, fundo neutro
2. Transforme uma foto em cinema
Aqui a câmera deixa de ser apenas um ponto de vista. Lente, profundidade, movimento e luz passam a funcionar como parte da própria transformação.
11
/cinematic
Aplica ao quadro uma gramática de cinema por meio de luz, profundidade, contraste, composição e tratamento de cor. A palavra sozinha é genérica, por isso o prompt completo define gênero e atmosfera.
Prompt para testar
/cinematic rua comum de uma grande cidade à noite, thriller contemporâneo, chuva fina, asfalto molhado, profundidade de campo, iluminação prática realista, composição de longa-metragem, sem texto, 16:9
12
/dollyzoom
Simula o efeito em que o enquadramento do personagem permanece parecido enquanto a perspectiva do fundo parece se deformar. É o truque associado ao choque visual de Vertigo.
Prompt para testar
/dollyzoom pessoa parada no centro de um corredor de hotel, rosto preservado e nítido, fundo alongando-se dramaticamente, sensação de vertigem, iluminação cinematográfica realista, 16:9
13
/tiltshift
Imita uma lente de movimento especial e uma faixa estreita de foco. Em vistas aéreas, faz cidades reais parecerem maquetes construídas à mão.
Prompt para testar
/tiltshift centro urbano visto do alto, faixa de foco estreita, prédios, carros e pedestres parecendo miniaturas físicas, luz natural, fotografia realista, sem aparência de ilustração, 16:9
14
/fisheye
Usa a distorção extrema de uma lente olho de peixe. O centro ganha presença e as bordas se curvam, criando uma perspectiva que dificilmente passaria despercebida.
Prompt para testar
/fisheye carro de corrida aproximando-se da câmera em um pit lane, distorção óptica extrema nas bordas, sensação de velocidade, fotografia esportiva realista, luz de fim de tarde
15
/droneview
Reposiciona a câmera para um ponto de vista elevado semelhante ao de um drone. É uma maneira direta de transformar uma cena terrestre em composição geográfica.
Prompt para testar
/droneview praia urbana movimentada, câmera perfeitamente acima da costa, pessoas, guarda-sóis e ondas formando padrões gráficos, fotografia aérea realista, luz dura de verão, 16:9
16
/wormseye
Coloca o observador praticamente no chão, olhando para cima. Pessoas, edifícios e objetos ganham monumentalidade sem que seja preciso inventar um cenário complexo.
Prompt para testar
/wormseye arranha-céu moderno visto a partir da calçada, câmera a poucos centímetros do chão, linhas verticais dramáticas, céu limpo, arquitetura realista, grande sensação de escala
17
/ultramacro
Aproxima a câmera além do macro convencional para transformar detalhes banais em paisagens visuais. Metal, tecido, pele, circuitos e mecanismos costumam funcionar especialmente bem.
Prompt para testar
/ultramacro mecanismo de um relógio suíço, dentes das engrenagens, rubis, óleo e microarranhões visíveis, profundidade de campo mínima, iluminação fotográfica controlada, aparência real
18
/telephoto
Simula uma teleobjetiva e comprime as distâncias. O fundo parece aproximar-se do assunto e pode transformar uma cena comum em fotografia esportiva, de moda ou natureza.
Prompt para testar
/telephoto ciclista em uma estrada sinuosa de montanha, fundo comprimido e monumental, sujeito perfeitamente nítido, perspectiva de lente longa, luz natural, fotografia editorial
19
/longexposure
Imita obturador aberto por mais tempo e registra o movimento como rastro. Água, trânsito, estrelas e multidões podem adquirir um aspecto fisicamente impossível a olho nu.
Prompt para testar
/longexposure avenida noturna vista de um ponto fixo, carros convertidos em rastros contínuos de luz, prédios e calçadas nítidos, exposição longa fotográfica realista, 16:9
20
/freeze-frame
Congela o movimento em um instante extremo. Líquidos, esportes, cabelo, tecido e fragmentos suspensos tornam-se muito mais dramáticos quando o momento escolhido parece improvável.
Prompt para testar
/freeze-frame atleta saltando sobre uma poça durante uma corrida, gotas individuais suspensas no ar, tecido e cabelo congelados no movimento, fotografia esportiva de alta velocidade, luz natural
3. Transforme qualquer coisa em projeto técnico
Esses atalhos trocam a aparência acabada pela lógica de projeto. Fotografias podem virar plantas, malhas, vistas ortográficas e diagramas espaciais.
21
/blueprint
Converte o assunto em linguagem de projeto, com linhas, vistas e aparência de desenho técnico. É um dos atalhos mais reconhecíveis e aceita objetos reais ou imaginários.
Prompt para testar
/blueprint motocicleta elétrica futurista, vista lateral principal, vistas menores frontal e superior, linhas técnicas precisas, proporções coerentes, anotações discretas sem texto ilegível, fundo azul técnico
22
/schematic
Troca a aparência fotográfica por um esquema de funcionamento. É útil para explicar relações entre partes em vez de simplesmente mostrar a superfície.
Prompt para testar
/schematic sistema doméstico de energia solar, painéis, inversor, bateria, quadro elétrico e residência conectados de forma clara, visual técnico limpo, hierarquia simples, sem decoração
23
/wireframe
Reduz volumes a uma malha tridimensional. O efeito lembra modelagem 3D antes da aplicação de materiais e pode revelar a geometria de maneira incomum.
Prompt para testar
/wireframe automóvel esportivo, malha tridimensional precisa seguindo toda a carroceria, rodas e interior básico, perspectiva três quartos, fundo preto, linhas claras, apresentação de modelagem 3D
24
/orthographic
Elimina a perspectiva dramática e organiza vistas técnicas perpendiculares, geralmente frente, lado e topo. É muito útil para produtos, veículos e personagens.
Prompt para testar
/orthographic drone de fotografia profissional, vistas frontal, lateral, superior e traseira alinhadas, escala consistente, fundo neutro, apresentação técnica limpa, detalhes de braços, câmera e hélices
25
/isometric
Aplica uma perspectiva isométrica, comum em diagramas, jogos e maquetes. Ambientes inteiros podem parecer pequenos sistemas tridimensionais organizados.
Prompt para testar
/isometric pequena fábrica automatizada, linhas de montagem, robôs, estoque, operadores e veículos internos, perspectiva isométrica limpa, aparência tridimensional realista, sem texto
26
/floorplan
Reconstrói um espaço como planta baixa. O efeito é especialmente interessante quando parte de uma descrição ou de uma fotografia de ambiente.
Prompt para testar
/floorplan apartamento compacto de dois quartos, sala integrada à cozinha, banheiro, lavanderia e varanda, mobiliário indicado em escala, leitura arquitetônica clara, vista superior, sem perspectiva
27
/elevation
Converte uma fachada ou objeto arquitetônico em elevação, reduzindo a distorção de perspectiva e privilegiando proporções e alinhamentos.
Prompt para testar
/elevation fachada de casa modernista de dois pavimentos, vista frontal ortogonal, proporções rigorosas, portas, janelas, materiais e volumes legíveis, apresentação arquitetônica minimalista
28
/depthmap
Representa a distância entre câmera e objetos em níveis visuais. É uma transformação incomum porque converte uma cena fotográfica em informação espacial.
Prompt para testar
/depthmap rua urbana com pedestres e carros, gerar mapa de profundidade coerente, primeiro plano claramente separado do fundo, contornos limpos, leitura espacial contínua
29
/normalmap
Reinterpreta superfícies como um mapa normal usado em computação gráfica. Relevos, quinas e volumes passam a ser codificados visualmente de maneira técnica.
Prompt para testar
/normalmap escultura de pedra detalhada, preservar todos os relevos, vincos e bordas em representação de normal map coerente, iluminação técnica uniforme, sem elementos adicionais
30
/technical
Impõe uma apresentação de engenharia mesmo quando o objeto original é banal. Serve como modificador para tornar outros comandos mais rigorosos e menos decorativos.
Prompt para testar
/technical cafeteira doméstica moderna, apresentação de engenharia, proporções precisas, componentes principais visíveis, materiais plausíveis, luz neutra, fundo limpo, sem ornamentação
4. Troque a matéria do mundo
A forma permanece reconhecível, mas a matéria muda. Madeira vira cristal, metal se liquefaz e produtos banais passam a parecer protótipos impossíveis.
31
/liquid-metal
Substitui a aparência de uma superfície por metal líquido, preservando a forma básica. O contraste entre geometria conhecida e matéria impossível costuma produzir imagens fortes.
Prompt para testar
/liquid-metal cadeira clássica de madeira, preservar desenho e proporções, transformar toda a superfície em metal líquido espelhado com pequenas deformações gravitacionais, estúdio escuro, iluminação precisa
32
/crystal
Recria o objeto como cristal sólido e translúcido. Refração, espessura e imperfeições internas fazem diferença entre um resultado convincente e plástico transparente.
Prompt para testar
/crystal tênis de corrida, preservar forma, costuras e sola, reconstruir o produto em cristal transparente com refração realista, pequenas inclusões internas, fundo escuro, luz de estúdio
33
/frostedglass
Aplica a difusão suave do vidro fosco, que deixa passar luz sem revelar tudo com nitidez. Produtos e objetos escultóricos ganham aparência de design industrial.
Prompt para testar
/frostedglass smartphone contemporâneo, corpo inteiro em vidro fosco translúcido, bordas precisas, componentes internos apenas sugeridos, luz lateral suave, fundo preto, fotografia de produto
34
/iridescent
Faz a superfície mudar de cor conforme o ângulo da luz. O efeito funciona bem em tecidos, carros, embalagens e objetos futuristas.
Prompt para testar
/iridescent capacete de motociclista, preservar geometria e visor, acabamento iridescente realista variando entre tons conforme a luz, estúdio escuro, reflexos controlados, fotografia comercial
35
/chrome
Transforma o material em cromo altamente reflexivo. A qualidade da imagem depende de um ambiente de iluminação coerente que dê algo para a superfície refletir.
Prompt para testar
/chrome escultura minimalista de um pássaro, superfície cromada espelhada, reflexos de estúdio coerentes, base preta simples, alto realismo, sem texto, composição editorial
36
/gold
Reconstrói a superfície em ouro, com peso visual e reflexos próprios do metal. Pode transformar um objeto ordinário em peça de luxo ou em imagem deliberadamente excessiva.
Prompt para testar
/gold controle remoto de televisão comum, reconstruído em ouro maciço polido, botões e inscrições preservados sem distorção, fotografia de joalheria, fundo preto, luz precisa
37
/carbonfiber
Aplica trama de fibra de carbono seguindo corretamente os volumes do objeto. É especialmente útil em carros, bicicletas, capacetes e produtos de desempenho.
Prompt para testar
/carbonfiber bicicleta de competição, quadro inteiro em fibra de carbono com trama seguindo a geometria real, acabamento acetinado, componentes metálicos preservados, fotografia de catálogo premium
38
/ceramic
Converte o objeto para cerâmica, podendo introduzir esmalte, microimperfeições e espessura. A mudança de material altera imediatamente a leitura de peso e fabricação.
Prompt para testar
/ceramic câmera fotográfica compacta, corpo reconstruído em cerâmica branca vitrificada, controles e lente preservados, pequenas imperfeições artesanais, fundo cinza neutro, luz suave
39
/marble
Faz um objeto parecer esculpido em mármore, com veios acompanhando a forma. Funciona melhor quando o prompt pede continuidade da pedra e não apenas uma textura colada.
Prompt para testar
/marble poltrona contemporânea, forma inteira esculpida em um único bloco de mármore com veios contínuos, bordas realistas, sensação de peso, galeria minimalista, luz natural lateral
40
/wood
Substitui a superfície por madeira, preservando encaixes e volumes. O veio precisa acompanhar a construção para que o resultado pareça matéria e não filtro.
Prompt para testar
/wood notebook ultrafino, chassi reconstruído em nogueira escura, veios seguindo tampa e base, teclado preservado, detalhes metálicos discretos, fotografia de produto, fundo neutro
5. Controle luz, clima e horário
É a família que mexe no ambiente sem necessariamente trocar o assunto. Dia, noite, chuva, neblina e luz volumétrica podem reconstruir a mesma cena.
41
/day2night
Reconstrói uma cena diurna como noite mantendo composição e geometria. É mais interessante quando o prompt define quais fontes de luz passam a existir depois do pôr do sol.
Prompt para testar
/day2night avenida fotografada à tarde, preservar exatamente o enquadramento e os prédios, transformar em noite realista, postes e vitrines acesos, asfalto levemente molhado, céu escuro, 16:9
42
/night2day
Executa o movimento contrário, convertendo iluminação noturna em uma cena diurna plausível. Fachadas, céu, sombras e temperatura de cor precisam ser recalculados.
Prompt para testar
/night2day praça urbana fotografada à noite, preservar arquitetura e posição da câmera, converter para manhã clara, sombras naturais, céu azul suave, iluminação pública desligada, aparência fotográfica
43
/storm
Introduz uma tempestade coerente, alterando céu, luz, vento e atmosfera. O efeito é mais convincente quando a cena reage fisicamente ao clima.
Prompt para testar
/storm estrada costeira tranquila, transformar o tempo em tempestade severa, nuvens densas, vento visível na vegetação, mar agitado, chuva ao fundo, luz dramática realista, sem relâmpagos exagerados
44
/rain
Adiciona chuva sem obrigatoriamente mudar toda a cena. Reflexos no chão, umidade em superfícies e distribuição das gotas ajudam a vender o efeito.
Prompt para testar
/rain rua residencial ao entardecer, chuva moderada realista, piso molhado com reflexos, gotas visíveis apenas onde a luz permite, vegetação úmida, atmosfera natural, sem exagero
45
/snow
Transforma a paisagem por deposição de neve e partículas no ar. A coerência exige que telhados, chão, carros e vegetação acumulem neve de maneira diferente.
Prompt para testar
/snow bairro arborizado, neve recente acumulada de forma plausível em telhados, carros, calçadas e galhos, flocos discretos no ar, céu frio, fotografia realista
46
/fog
Adiciona neblina atmosférica com perda gradual de contraste e profundidade. Em fotografia urbana e paisagens, muda inteiramente a escala aparente.
Prompt para testar
/fog ponte longa sobre um rio ao amanhecer, neblina densa escondendo progressivamente o fundo, primeiros pilares nítidos, luz difusa, tons naturais, fotografia realista
47
/infrared
Reinterpreta a cena como fotografia infravermelha, alterando especialmente vegetação, céu e contraste. O resultado pode parecer simultaneamente científico e surreal.
Prompt para testar
/infrared parque urbano ensolarado, fotografia infravermelha realista, vegetação muito clara, céu escuro, contraste alto, arquitetura preservada, aparência de câmera especializada
48
/thermal
Converte a cena para linguagem de câmera térmica, destacando diferenças aparentes de temperatura. É visualmente forte em pessoas, motores, animais e edifícios.
Prompt para testar
/thermal motocicleta recém-utilizada em uma garagem, visualização térmica coerente, motor e escapamento mais quentes, pneus e ambiente mais frios, escala visual contínua, aparência instrumental
49
/nightvision
Imita sistemas de visão noturna e transforma uma cena escura em registro instrumental. Granulação e contraste controlados funcionam melhor que o verde simplesmente aplicado sobre tudo.
Prompt para testar
/nightvision trilha em uma floresta escura, aparência de equipamento de visão noturna, contraste e ruído realistas, vegetação, pedras e caminho legíveis, sem estética de videogame
50
/volumetric
Faz a luz tornar-se visível no ar por partículas, fumaça ou umidade. É um dos modificadores mais eficientes para dar escala e teatralidade a uma cena.
Prompt para testar
/volumetric interior de um galpão escuro com janelas altas, feixes de luz atravessando poeira suspensa, volumes realistas, sombras coerentes, atmosfera cinematográfica, sem névoa excessiva
Até aqui era um comando por vez. É na combinação que a coisa fica realmente estranha.
Os atalhos pertencem a famílias diferentes e podem ser empilhados. Um termo define estrutura, outro câmera, outro ambiente, outro iluminação. Quando não entram em conflito, eles funcionam como camadas de uma mesma direção de arte.
/xray /cinematic /night /rain /sameangle
Um carro fotografado de dia pode manter o mesmo enquadramento, revelar a mecânica e reaparecer à noite sob chuva.
/explodedview /technical /blackbg /16:9
Um objeto comum vira uma prancha de engenharia dramática, com peças separadas e fundo escuro.
/tiltshift /droneview /city
Uma vista urbana passa a parecer uma maquete fotografada do alto.
/materialswap madeira -> vidro /productshot /studio-dark
Um produto preserva sua geometria, troca de matéria e ainda recebe tratamento de campanha.
/storyboard /cinematic /rain /16:9
Uma única ideia vira sequência de cinema com continuidade visual e atmosfera.
6. Reconstrua casas, quartos e paisagens
Aqui o valor prático aparece com força. Um cômodo vazio pode ser mobiliado, uma fachada pode envelhecer menos e um espaço externo pode ganhar um novo projeto.
51
/renovate
Pede uma reforma visual do ambiente preservando sua lógica espacial. O efeito é mais útil quando se define o nível de intervenção e o que deve permanecer intacto.
Prompt para testar
/renovate sala antiga de apartamento, manter paredes, aberturas e proporções, atualizar piso, iluminação, marcenaria e mobiliário com linguagem contemporânea sóbria, materiais realistas, fotografia de arquitetura
52
/roomstage
Mobília um cômodo vazio ou mal resolvido como em home staging. O desafio é respeitar circulação, escala e perspectiva da fotografia original.
Prompt para testar
/roomstage sala vazia de apartamento, preservar câmera, janelas, portas e dimensões, adicionar sofá, duas poltronas, tapete, mesa baixa, luminária e arte discreta, mobiliário em escala correta, fotografia realista
53
/emptyroom
Faz o inverso e remove o mobiliário para revelar a arquitetura. Pode ser útil para visualizar imóveis, reformas ou simplesmente estudar o espaço.
Prompt para testar
/emptyroom quarto mobiliado, remover cama, armários soltos, cortinas e objetos pessoais, preservar piso, paredes, portas, janelas e iluminação natural, resultado limpo e fotograficamente plausível
54
/landscape-design
Reprojeta áreas externas, introduzindo vegetação, caminhos, mobiliário e elementos de paisagismo coerentes com clima e escala.
Prompt para testar
/landscape-design quintal estreito de casa urbana, criar jardim de baixa manutenção com árvores pequenas, espécies tropicais, caminho mineral e banco discreto, preservar muros e construção, visualização fotográfica
55
/facelift
Atualiza a aparência externa sem reconstruir inteiramente o objeto ou edifício. Em arquitetura, funciona como uma reforma de fachada mais contida.
Prompt para testar
/facelift fachada de pequena casa dos anos 1990, preservar volumetria, telhado e aberturas, atualizar cores, iluminação, porta, paisagismo e detalhes de acabamento, resultado contemporâneo e plausível
56
/perspective-correct
Corrige linhas inclinadas e convergências causadas pela lente. Em arquitetura e interiores, pode fazer uma foto casual parecer produzida com câmera técnica.
Prompt para testar
/perspective-correct fotografia de fachada feita do nível da rua, corrigir convergência das verticais e distorção de lente, manter proporções naturais, não inventar partes do prédio, acabamento fotográfico limpo
57
/changebg
Mantém o assunto e substitui o cenário por outro descrito. Quanto mais compatíveis forem luz, perspectiva e distância focal, menos artificial fica o resultado.
Prompt para testar
/changebg retrato de uma bicicleta urbana, substituir o fundo por uma rua de Copenhague em manhã nublada, manter bicicleta idêntica, perspectiva e escala coerentes, sombras naturais, fotografia realista
58
/swap-sky
Troca apenas o céu, tentando preservar arquitetura, horizonte e restante da imagem. É uma intervenção localizada que pode alterar radicalmente a atmosfera.
Prompt para testar
/swap-sky paisagem costeira sob céu sem graça, substituir apenas o céu por nuvens dramáticas de fim de tarde, preservar mar, relevo e enquadramento, ajustar a luz do ambiente de forma coerente
59
/underwater
Transporta o assunto para um ambiente subaquático. Partículas, absorção de cor, refração e comportamento da luz determinam se a transformação parece física.
Prompt para testar
/underwater sala de jantar contemporânea completamente submersa, móveis preservados no lugar, partículas suspensas, luz filtrada pela água, pequenos objetos flutuando, física plausível, imagem cinematográfica
60
/space
Leva a cena para o espaço ou para um ambiente orbital. A força vem do contraste entre um objeto cotidiano e um cenário onde ele evidentemente não deveria estar.
Prompt para testar
/space automóvel compacto comum flutuando próximo a uma estação orbital, carro perfeitamente preservado, Terra ao fundo, iluminação solar dura e sombras coerentes, aparência fotográfica, sem texto
7. Faça publicidade com qualquer objeto
O salto é de contexto. Um objeto doméstico pode adquirir a disciplina visual de catálogo, campanha, moda ou mercado de luxo sem precisar de um estúdio físico.
61
/productshot
Converte o assunto em fotografia comercial de produto, com enquadramento, luz e superfície controlados. É uma maneira rápida de tirar um objeto do cotidiano e colocá-lo em campanha.
Prompt para testar
/productshot garrafa térmica simples, fotografia comercial premium, produto centralizado, materiais e logotipo preservados, luz de estúdio precisa, superfície preta fosca, sombra suave, fundo limpo, 4:5
62
/adshot
Empurra o mesmo princípio para uma imagem publicitária mais teatral. O produto continua legível, mas a cena passa a funcionar como peça de campanha.
Prompt para testar
/adshot relógio esportivo resistente à água, hero shot publicitário, gotas congeladas ao redor do produto, caixa e mostrador perfeitamente legíveis, luz dramática, fundo escuro, sem slogans, 4:5
63
/keyvisual
Cria a imagem principal de uma campanha, aquela que precisa sustentar anúncio, capa ou lançamento. É útil para combinar produto, atmosfera e hierarquia sem inserir texto.
Prompt para testar
/keyvisual fone de ouvido sem fio, imagem principal de lançamento, produto monumental em primeiro plano, composição limpa, luz recortada, fundo arquitetônico abstrato, espaço negativo para título, sem texto
64
/packshot
Produz a fotografia direta e controlada usada em catálogos, embalagens e comércio eletrônico. Aqui, fidelidade e legibilidade importam mais que espetáculo.
Prompt para testar
/packshot frasco de perfume transparente, vista frontal, proporções e rótulo preservados, fundo neutro uniforme, reflexos controlados, bordas limpas, iluminação de estúdio, fotografia comercial
65
/catalog
Padroniza a imagem como fotografia de catálogo, reduzindo distrações e dramatização. É especialmente útil em séries de produtos que precisam parecer pertencentes ao mesmo conjunto.
Prompt para testar
/catalog cadeira de design contemporâneo, vista três quartos, fundo cinza claro uniforme, sombra natural discreta, cores e materiais fiéis, iluminação neutra, fotografia de catálogo de alto padrão
66
/editorial
Traz linguagem de revista para moda, arquitetura, gastronomia ou retrato. A intenção é menos vender diretamente e mais construir uma imagem com ponto de vista.
Prompt para testar
/editorial sobretudo vermelho em manequim abstrato, fotografia editorial de moda, composição assimétrica, fundo arquitetônico brutalista, luz natural dura, textura realista, sem modelo humano, 4:5
67
/fashion
Direciona o tratamento para fotografia de moda, com atenção especial a tecido, pose, volume e styling. Pode ser usado em roupas isoladas ou personagens.
Prompt para testar
/fashion vestido escultural preto, fotografia de moda contemporânea, movimento controlado do tecido, estúdio amplo, iluminação lateral dura, composição de revista, sem texto, 4:5
68
/luxury
Aplica convenções visuais de mercado de luxo, geralmente com materiais precisos, contenção de elementos e iluminação sofisticada. Funciona melhor quando não vira excesso dourado.
Prompt para testar
/luxury caneta-tinteiro preta, campanha de luxo minimalista, objeto sobre pedra escura, luz lateral estreita, reflexos precisos, pouquíssimos elementos, acabamento fotográfico impecável, sem texto
69
/museum
Muda o contexto do objeto para uma apresentação museológica. Um item comum pode ganhar pedestal, distância, iluminação e solenidade de peça histórica.
Prompt para testar
/museum videogame portátil dos anos 1990, exposto sozinho em pedestal de museu contemporâneo, vitrine discreta, luz superior controlada, sala escura, aparência documental, sem pessoas
70
/mockup
Insere um design em suporte plausível, como embalagem, tela, placa ou objeto. É mais forte quando perspectiva, curvatura e iluminação do suporte são respeitadas.
Prompt para testar
/mockup capa de livro minimalista aplicada a um livro de capa dura sobre uma mesa, lombada e espessura coerentes, papel realista, luz natural lateral, perspectiva fotográfica, sem deformar o design
8. Faça uma imagem começar a contar histórias
Esses comandos deixam de pensar em uma imagem isolada e passam a organizar estados, ângulos ou momentos. São atalhos para sequência, comparação e narrativa.
71
/storyboard
Transforma uma ideia ou cena em vários quadros narrativos. É útil para experimentar enquadramentos, continuidade e ritmo sem produzir uma sequência inteira de imagens separadas.
Prompt para testar
/storyboard mulher entra sozinha em um cinema abandonado e encontra uma tela ainda acesa, seis quadros coerentes, progressão narrativa clara, personagem e roupa consistentes, linguagem cinematográfica, 16:9
72
/sequence
Organiza uma ação em etapas visuais sucessivas. Diferentemente do storyboard, pode ser instrucional, científico ou simplesmente temporal.
Prompt para testar
/sequence avião de papel sendo dobrado a partir de uma folha A4, seis etapas claras e ordenadas, mesma câmera, mãos consistentes, fundo neutro, cada transformação legível, sem texto
73
/timelapse
Condensa a passagem do tempo em uma única composição com vários estados. Obras, plantas, cidades, clima e processos físicos respondem bem ao formato.
Prompt para testar
/timelapse pequena muda crescendo até se tornar uma árvore adulta, oito estágios coerentes na mesma posição, mudanças progressivas de tamanho e copa, fundo simples, luz constante
74
/progression
Mostra uma evolução planejada por fases. Pode servir para design de produto, construção, envelhecimento, restauração ou desenvolvimento de personagens.
Prompt para testar
/progression bicicleta urbana dos anos 1950 evoluindo em oito estágios até uma bicicleta elétrica contemporânea, silhueta mudando gradualmente, apresentação limpa, vistas laterais consistentes
75
/beforeafter
Coloca estado original e transformado lado a lado. É o único comando da seleção que formaliza diretamente a comparação que a reportagem decidiu não exigir do leitor.
Prompt para testar
/beforeafter pequena cozinha antiga e a mesma cozinha renovada, mesmo enquadramento, lado esquerdo original plausível, lado direito reforma contemporânea, proporções idênticas, iluminação coerente
76
/contactsheet
Monta diversos enquadramentos em uma folha de contato. Pode transformar um único assunto em estudo fotográfico, seleção de campanha ou investigação de ângulos.
Prompt para testar
/contactsheet motocicleta clássica vermelha, nove fotografias coerentes de frente, perfil, traseira, detalhes e três quartos, mesma luz de estúdio e mesmo produto, grade limpa
77
/turnaround
Apresenta o mesmo objeto ou personagem em vistas consistentes ao redor de seu eixo. É muito usado em design, modelagem e desenvolvimento visual.
Prompt para testar
/turnaround robô doméstico compacto, vistas frontal, três quartos, lateral e traseira, mesma escala e identidade, detalhes de rodas, sensores e compartimentos consistentes, fundo neutro
78
/360view
Amplia a ideia para um conjunto multiângulo mais completo. Em produtos, funciona como uma mesa giratória comercial condensada em uma composição.
Prompt para testar
/360view câmera fotográfica profissional /views 8 /productshot /blackbg, oito ângulos consistentes do mesmo produto, proporções e controles preservados, iluminação comercial uniforme
79
/materialboard
Cria uma prancha de materiais e acabamentos, útil para interiores, arquitetura, moda e produto. O objetivo é mostrar matéria, não apenas paleta de cor.
Prompt para testar
/materialboard interior contemporâneo com carvalho natural, pedra cinza, aço escovado, couro preto e tecido cru, amostras físicas organizadas, textura em alta definição, apresentação de design
80
/colorways
Gera variantes de cor do mesmo projeto mantendo geometria, iluminação e ângulo. É uma maneira eficiente de comparar decisões de produto sem redesenhar tudo.
Prompt para testar
/colorways tênis de corrida contemporâneo, seis versões cromáticas muito diferentes, mesma geometria, mesma câmera e mesma luz, cada variante separada e facilmente comparável, fundo neutro
9. Faça cirurgia na imagem
Nem toda transformação precisa refazer a cena inteira. Estes comandos operam como intervenções localizadas e tentam preservar o que não foi pedido para mudar.
81
/removebg
Isola o assunto e elimina o fundo. Apesar de parecer simples, é uma das operações mais úteis quando combinada com produto, composição ou substituição de cenário.
Prompt para testar
/removebg bicicleta fotografada em uma garagem, preservar quadro, raios, cabos e detalhes finos, remover completamente o ambiente, bordas limpas, fundo transparente quando suportado
82
/isolate-subject
Separa visualmente o elemento principal sem necessariamente produzir transparência. É útil para limpar cenas complexas e concentrar toda a atenção em um único assunto.
Prompt para testar
/isolate-subject corredor em uma maratona lotada, manter apenas o atleta central com identidade, roupa e pose preservadas, eliminar distrações visuais, fundo neutro coerente
83
/remove
Apaga um elemento especificado e reconstrói de modo plausível o que deveria existir atrás dele. Quanto mais localizado e concreto o pedido, melhor.
Prompt para testar
/remove carro estacionado à esquerda desta rua, reconstruir calçada, meio-fio e fachada que estavam ocultos, preservar todo o restante da fotografia sem alterações
84
/add
Insere um novo objeto na cena respeitando escala, perspectiva, luz e oclusão. O comando fica muito mais convincente quando a descrição do novo elemento é precisa.
Prompt para testar
/add pequena árvore adulta no canteiro vazio ao centro desta praça, espécie compatível com o clima, escala correta, sombra coerente com a luz existente, preservar toda a arquitetura
85
/replace
Substitui uma coisa por outra na mesma região da imagem. É uma operação poderosa porque exige que o novo elemento herde posição, perspectiva e iluminação do antigo.
Prompt para testar
/replace cadeira de plástico -> poltrona de madeira e couro, manter posição, escala, orientação e sombra da cadeira original, não alterar piso, paredes, mesa ou iluminação
86
/relight
Refaz a iluminação sem necessariamente reconstruir o conteúdo. Pode mudar drasticamente a percepção de uma fotografia mantendo cenário e assunto intactos.
Prompt para testar
/relight retrato em estúdio, preservar rosto, expressão, roupa e enquadramento, substituir luz frontal plana por luz lateral suave com recorte discreto, fundo igual, aparência fotográfica natural
87
/cleanup
Remove pequenos defeitos, sujeira visual e elementos acidentais. É uma operação menos espetacular, mas muito poderosa em fotografias de arquitetura, produto e restauração.
Prompt para testar
/cleanup fotografia de mesa de trabalho, remover fios soltos, manchas, papéis amassados e pequenos objetos sem função, preservar computador, luminária, móveis, perspectiva e luz original
88
/declutter
Simplifica ambientes carregados, reduzindo objetos sem esvaziar completamente a cena. Pode transformar uma fotografia doméstica em imagem editorial sem refazer a arquitetura.
Prompt para testar
/declutter sala muito cheia de objetos decorativos, remover excesso de almofadas, revistas, pequenos adornos e cabos, manter móveis principais e sinais de uso, resultado natural e habitável
89
/restore
Reconstrói danos e degradação em imagens antigas ou deterioradas. Quando usado com contenção, pode recuperar contraste, detalhes e áreas perdidas sem modernizar indevidamente a fotografia.
Prompt para testar
/restore fotografia familiar antiga com riscos, vincos e áreas desbotadas, recuperar danos físicos e contraste, preservar rostos, roupas, grão e aparência da época, não colorizar, não alterar identidade
90
/upscale
Pede mais definição e detalhe utilizável mantendo a composição. Não inventa informação verdadeira, mas pode melhorar a apresentação visual de arquivos pequenos ou suaves.
Prompt para testar
/upscale fotografia de produto em baixa resolução, aumentar nitidez aparente e definição de bordas, preservar logotipo, proporções, cores e textura, evitar halos, aparência natural de fotografia de alta resolução
10. Os dez que parecem mais estranhos
A última família existe para o espanto. São transformações que mudam a física, a escala ou a própria natureza visual do assunto.
91
/levitation
Faz o assunto flutuar preservando pose e materialidade. Sombras, cabelos, roupas e objetos próximos precisam reagir para que a imagem não pareça simplesmente recortada.
Prompt para testar
/levitation mesa de jantar posta, mesa, cadeiras, pratos, copos e talheres flutuando vinte centímetros acima do piso, sombras coerentes abaixo de cada elemento, sala realista, fotografia surreal contida
92
/holographic
Reinterpreta o assunto como projeção holográfica, combinando transparência, emissão de luz e estrutura digital. O efeito fica melhor quando o ambiente recebe a iluminação projetada.
Prompt para testar
/holographic globo terrestre tridimensional flutuando sobre uma mesa escura, linhas e continentes de luz translúcida, brilho iluminando mãos e superfície próximas, fotografia realista, fundo discreto
93
/prism
Usa refração e duplicação cromática como se a câmera estivesse olhando através de um prisma. Pode transformar retrato, arquitetura ou produto sem mudar seu assunto principal.
Prompt para testar
/prism retrato lateral de uma estátua clássica, refrações prismáticas atravessando apenas parte do quadro, duplicações ópticas reais, luz branca de estúdio, fundo preto, fotografia experimental
94
/photo-to-render
Empurra uma fotografia para a linguagem de render tridimensional polido. A transformação é particularmente interessante em arquitetura e produto, onde o mundo real passa a parecer modelado.
Prompt para testar
/photo-to-render fotografia de uma cozinha real, preservar layout e objetos principais, converter para render arquitetônico 3D extremamente limpo, materiais fisicamente plausíveis, iluminação global, mesma câmera
95
/render-to-photo
Faz o inverso e tenta retirar do render a limpeza artificial, introduzindo irregularidades, óptica e luz que o aproximam de uma fotografia real.
Prompt para testar
/render-to-photo render 3D de uma sala contemporânea, preservar projeto, converter para fotografia imobiliária plausível, pequenas imperfeições de materiais, luz natural, resposta de lente e sombras realistas
96
/lowpoly
Reconstrói volumes com poucos polígonos aparentes. Pessoas, animais, carros e paisagens se tornam esculturas digitais facetadas sem perder completamente a silhueta.
Prompt para testar
/lowpoly elefante africano em pé, preservar anatomia e pose, reconstruir corpo com planos poligonais grandes e coerentes, iluminação tridimensional simples, fundo neutro, sem textura fotográfica
97
/clay
Remove materiais complexos e transforma a cena em um modelo monocromático de argila. É como observar a etapa de estudo de um projeto 3D antes da finalização.
Prompt para testar
/clay praça urbana completa com prédios, árvores, carros e pessoas, converter tudo para maquete de argila monocromática, volumes preservados, luz suave, aparência física de modelo
98
/microscopic
Leva a câmera para uma escala microscópica. Objetos e materiais cotidianos podem virar paisagens abstratas quando fibras, cristais ou superfícies dominam todo o quadro.
Prompt para testar
/microscopic superfície de uma folha verde, ampliar até estruturas celulares plausíveis, detalhes orgânicos, profundidade microscópica, iluminação científica, aparência de microfotografia
99
/particles
Faz o assunto se decompor ou emergir de partículas, criando uma transição entre matéria sólida e suspensão. O resultado pode ser publicitário ou abertamente surreal.
Prompt para testar
/particles tênis esportivo preto começando a se desfazer do calcanhar em milhares de partículas finas, frente do produto ainda intacta e nítida, fundo escuro, luz de estúdio, movimento congelado
100
/floating
Organiza objetos no espaço sem apoio aparente, muito usado em publicidade de alimentos e produtos. O segredo é manter composição e sombras suficientemente coerentes.
Prompt para testar
/floating ingredientes de um hambúrguer separados verticalmente no ar, pão, folhas, tomate, queijo, carne e molho alinhados, fotografia gastronômica realista, fundo escuro, luz lateral, nenhum elemento cortado
20 combinações para copiar quando um comando só já não for suficiente
Os cem itens acima funcionam como vocabulário. As combinações abaixo funcionam como receitas. Elas são deliberadamente curtas para que o leitor possa acrescentar o próprio objeto, fotografia ou cena depois da sequência de comandos.
1. Engenharia de ficção científica
/xray /cinematic /night /volumetric /sameangle
Revela o interior, preserva a câmera e converte a cena em um quadro noturno de ficção científica.
2. Produto desmontado de luxo
/explodedview /technical /productshot /blackbg /rimlight
Transforma um objeto em uma vista explodida com tratamento de campanha premium.
3. Cidade em miniatura
/droneview /tiltshift /city /goldenhour
Faz a cidade real parecer uma maquete fotografada no fim da tarde.
4. Casa aberta
/cutaway /architectural /technical /16:9
Remove parte da construção e revela os ambientes internos como em uma ilustração arquitetônica.
5. Raio X de produto
/xray /productshot /studio-dark /rimlight
Mistura transparência estrutural com fotografia comercial controlada.
6. Projeto impossível
/blueprint /explodedview /orthographic /technical
Combina desenho técnico, vistas ortográficas e montagem explodida do mesmo objeto.
7. Noite chuvosa de cinema
/day2night /rain /cinematic /volumetric /sameangle
Preserva a cena e reconstrói horário, clima e iluminação.
8. Objeto de vidro
/materialswap metal -> vidro /frostedglass /productshot
Troca a matéria e transforma o resultado em fotografia de produto.
9. Apartamento reformado
/renovate /roomstage /architectural /sameangle
Atualiza o espaço, mobília e mantém a câmera da fotografia original.
10. Uma foto vira filme
/storyboard /cinematic /sequence /16:9
Expande uma situação em uma sequência curta e coerente.
11. Catálogo de oito ângulos
/360view /views 8 /productshot /whitebg
Cria uma apresentação multiângulo consistente de um produto.
12. Evolução de design
/progression /colorways /technical /whitebg
Mostra variações graduais de forma e cor como uma prancha de desenvolvimento.
13. Objeto em suspensão
/floating /productshot /shadowless /blackbg
Faz peças ou ingredientes flutuarem em uma composição publicitária limpa.
14. Sala submersa
/underwater /cinematic /volumetric /sameangle
Transporta um ambiente inteiro para debaixo d’água preservando seu enquadramento.
15. Render que parece fotografia
/render-to-photo /architectural /goldenhour /deepfocus
Adiciona imperfeições, óptica e luz natural a um render muito limpo.
16. Fotografia que parece render
/photo-to-render /isometric /minimal /studio-white
Transforma uma cena real em visualização tridimensional controlada.
17. Restauração contida
/restore /denoise /deblur /sameidentity
Recupera uma fotografia degradada sem pedir mudança de identidade.
18. Campanha prismática
/prism /editorial /rimlight /negative-space
Cria refrações controladas e deixa espaço para uma composição editorial.
19. Produto que se desfaz
/particles /freeze-frame /productshot /studio-dark
Congela o instante em que um objeto começa a se decompor em partículas.
20. Maquete de argila
/clay /isometric /architectural /softlight
Converte uma cena inteira em modelo físico monocromático, preservando volumes.
Não há mágica na barra. O que existe é uma forma compacta de dizer ao modelo como olhar para uma imagem. A vantagem aparece quando esse vocabulário deixa de ser decoração e passa a organizar perspectiva, matéria, iluminação, fidelidade e estrutura. Nesse ponto, uma palavra curta pode condensar uma instrução que antes exigiria um parágrafo inteiro.