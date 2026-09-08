100 comandos do ChatGPT que desmontam objetos, mudam a realidade e transformam fotos em cinema

Um relógio pode se desmontar no ar até que cada engrenagem fique suspensa no lugar em que deveria ser montada. Um carro pode conservar a carroceria e, ao mesmo tempo, revelar motor, transmissão e suspensão. Uma rua fotografada à tarde pode reaparecer sob chuva, à noite, com luz de cinema. Uma sala vazia pode ganhar móveis sem mudar de tamanho, perspectiva ou janelas.

Essas transformações parecem exigir programas diferentes, horas de edição e algum domínio de fotografia, modelagem ou pós-produção. Hoje, muitas delas podem ser pedidas a um gerador de imagens em uma única linha. Foi daí que nasceu uma linguagem paralela de atalhos visuais escritos com uma barra antes da palavra.

É preciso fazer uma distinção. Esses termos não formam um menu secreto nativo do ChatGPT. Eles pertencem a um vocabulário aberto de comandos visuais organizado em diretivas combináveis. No ChatGPT comum, a barra funciona sobretudo como uma maneira compacta de indicar uma intenção visual, interpretada junto com o restante do prompt. Por isso, esta lista não depende de uma palavra isolada. Cada item traz uma instrução completa para copiar e testar.

Se estiver editando uma imagem, basta anexar a fotografia e usar o prompt do item escolhido. Para criar uma imagem do zero, troque o objeto do exemplo pelo que quiser. Os comandos também podem ser combinados, como /xray /cinematic /night. O resultado varia conforme a imagem, o modelo e a versão utilizada.