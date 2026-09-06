A mãe real, a filha real e a ficção de Natalia Timerman

Li “Antes que Apague”, de Natalia Timerman. A literatura é mesmo uma ponte capaz de aproximar pessoas. Há, em todas as relações, especialmente naquelas unidas por laços de sangue, um distanciamento natural que nasce do acúmulo de decepções. É inevitável que, em algum momento de nossas vidas, vejamos nossos pais como os seres que eles realmente são: falhos. Cheios de defeitos, como todo ser humano. Mas um passo mais largo só pode ser dado com a maturidade e a experiência que chegam com a idade. Talvez precisemos ser pais para entender os nossos, mas isso é um clichê. O que não é lugar-comum é o livro de Natalia, que, por causa da doença da mãe, o Alzheimer, descobre uma vida incrustada em um passado que não existe nos livros, mas pode ser conhecido pela experiência do outro e pela narrativa dos acontecimentos. À medida que Natalia avança na tentativa de recuperar a mãe, que se distancia cada vez mais da interação com o mundo e com as pessoas, ela descobre que esse ser cheio de defeitos e erros é, para além de sua progenitora, uma mulher que viveu segundo sua época e, em muitos aspectos, avançou para além do que a própria filha imaginava. É assim que passamos de admiradores de nossos pais, quando crianças, a constrangidos por seus fracassos, quando nos achamos heróis inatingíveis nos nossos melhores anos, para, enfim, entendermos que cada pessoa é um universo particular capaz de afetar o mundo ao seu redor. Os desgostos podem, assim, se transformar em compreensão.

Mas o caso de Alice, a mãe, é mais complicado. O seu desaparecimento, ainda em vida, é o centro de um romance que se sustenta nas escolhas da narradora e nos efeitos que elas tiveram em sua vida e na de seus pais. São as escolhas que a levaram à medicina, à literatura e a um reconhecimento como escritora que já não pode ser plenamente percebido pela mãe, distante, inclusive, dos acontecimentos que poderiam aproximá-las e despertar nela o orgulho pela filha escritora. O livro é uma reflexão sobre si mesmo e sobre os caminhos da literatura. Um grande exercício sobre aquilo que nos leva a escrever. Uma ginástica da exposição, pois é necessário esticar e encolher frases, selecionar acontecimentos, mostrar pessoas e revelar personalidades complicadas e, eventualmente, ruins. O livro é um relato daquilo que, em geral, as famílias guardam do portão de suas casas para dentro e desejam que nunca seja conhecido. Natalia faz isso de forma objetiva, sensível e direta. Não poupa suas personagens em função de um propósito maior: mostrar que a literatura tem múltiplas funções, e uma delas é deixar exposta a ferida das relações, o estranhamento causado pela passagem do tempo e o florescimento de um ser que, por causa de seu talento, pode manipular a informação, contando o que acontece ao seu redor com ternura e precisão.

O grande vilão, o Alzheimer, é responsável por uma das observações mais originais exploradas pela literatura. O que não está registrado nos livros só pode ser conhecido pela tradição verbal daqueles que viveram e podem contar. Já não se pode conhecer a vida da mãe por ela mesma, não se podem comprovar suas ações ou conhecer eventos da infância, uma vez que o desaparecimento da memória e da coerência no pensamento são fatos na existência do doente. Natalia escreve para conservar; Alice esquece. A literatura cresce no mesmo movimento em que a memória desaparece. Resta um resquício de lucidez enquanto tudo não se agrava. Resta a possibilidade do reconhecimento e de recuperar a mãe do passado enquanto a doença não causa seu prejuízo definitivo. É nesse caminho que se encontra Natalia ao falar de si mesma e da mãe, da família em torno da fatalidade e do sustento das relações no limiar do desespero. O livro é sobre as migalhas deixadas por uma mente em ruína e sobre a tentativa de, antes que tudo se apague, resgatar o sentimento que ainda ampara as melhores relações.