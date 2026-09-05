Sandra Bullock e Lily Collins estrelam drama biográfico ganhador do Oscar, na Netflix

Na cidade de Memphis, o adolescente Michael Oher (Quinton Aaron) tenta permanecer na escola e escapar da falta de moradia quando passa a viver com a rica família Tuohy. Dirigido por John Lee Hancock, “Um Sonho Possível” acompanha a mudança na vida do jovem, seu ingresso no futebol americano e o esforço para conseguir notas que lhe permitam disputar uma bolsa universitária.

Michael é aceito na escola cristã Wingate graças à intervenção do treinador Burt Cotton (Ray McKinnon). O técnico reconhece o potencial esportivo do rapaz, mas a matrícula causa resistência. As notas são baixas, a formação escolar está bastante atrasada e Michael quase nunca participa das aulas. Seu tamanho chama atenção nos corredores, embora poucas pessoas demonstrem interesse por aquilo que ele pensa.

A situação fora da escola é ainda mais grave. Filho de Denise Oher (Adriane Lenox), uma mulher dependente de drogas, Michael passou por diferentes lares temporários e perdeu o contato regular com a mãe. Sem residência fixa, ele dorme onde consegue e guarda seus poucos pertences em uma sacola. O colégio oferece uma oportunidade, mas não resolve sua fome nem garante uma cama.

A vida do adolescente começa a mudar quando Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) o vê caminhando sozinho durante uma noite fria. Ela está acompanhada do marido, Sean Tuohy (Tim McGraw), e dos filhos Collins Tuohy (Lily Collins) e SJ Tuohy (Jae Head). Ao descobrir que Michael pretende passar a noite no ginásio da escola, Leigh Anne o leva para casa.

A chegada à família Tuohy

A hospedagem que deveria durar apenas uma noite ganha outro tamanho. Michael passa a dividir a rotina da família, recebe roupas e conquista um quarto próprio. Sean aceita sua presença com serenidade, enquanto Collins e SJ precisam se acostumar ao novo morador. O pequeno SJ logo se aproxima dele e trata a convivência com a espontaneidade de quem ainda não aprendeu a transformar diferenças sociais em cerimônia.

Leigh Anne, por sua vez, resolve tudo com energia e uma impressionante incapacidade de esperar. Ela conversa com professores, procura documentos e tenta conhecer o passado de Michael. Sandra Bullock interpreta a personagem com firmeza, elegância e certo gosto por mandar. Quando Leigh Anne entra em uma sala, até os móveis parecem aguardar instruções.

Michael recebe o cuidado da família, mas permanece reservado. Quinton Aaron usa os silêncios para mostrar um jovem acostumado a observar antes de confiar. Essa interpretação delicada impede que o personagem seja definido apenas pela pobreza ou pelo porte físico. Ele escuta, avalia o ambiente e demora a revelar o que deseja, pois aprendeu que qualquer segurança pode desaparecer.

O futebol abre uma possibilidade

Na equipe da escola, Michael possui força e tamanho suficientes para se destacar, porém enfrenta dificuldades para usar essas qualidades durante os treinos. O treinador Cotton perde a paciência ao vê-lo agir com cautela diante dos adversários. Leigh Anne relaciona a função de bloqueador ao desejo do adolescente de proteger as pessoas próximas. A orientação muda seu desempenho e garante espaço entre os titulares.

O avanço no futebol desperta o interesse de treinadores universitários. Michael passa a ser observado por instituições capazes de oferecer uma bolsa esportiva, mas existe um problema considerável. Suas notas continuam abaixo do nível exigido. A família contrata a professora particular senhorita Sue (Kathy Bates), que assume a tarefa de recuperar anos de defasagem escolar dentro de um prazo curto.

As aulas aproximam Michael da pontuação necessária, embora o estudo exija uma disciplina que sua infância fragmentada nunca permitiu construir. O esporte oferece uma porta, mas somente o rendimento acadêmico poderá mantê-la aberta. “Um Sonho Possível” acerta ao mostrar que talento físico sozinho não paga essa passagem. Há formulários, provas, avaliações e regras universitárias esperando do outro lado do campo.

O futuro vira uma disputa

Quando Michael começa a receber propostas, a sala da família Tuohy fica movimentada. Representantes de várias universidades tentam convencê-lo, enquanto SJ participa das conversas com entusiasmo e pede vantagens tão absurdas que transforma o recrutamento em uma pequena feira familiar. Por alguns instantes, o futuro de Michael parece estar nas mãos de um garoto que adoraria ganhar acesso irrestrito aos vestiários.

A preferência pela Universidade do Mississippi desperta uma investigação. Leigh Anne e Sean estudaram na instituição, o que levanta dúvidas sobre a influência da família na escolha de Michael. A relação construída dentro de casa passa a ser examinada por autoridades do esporte universitário. O adolescente precisa avaliar se está tomando uma decisão própria ou apenas seguindo o caminho desejado pelos adultos que o acolheram.

Essa dúvida oferece a parte mais interessante da história, mas também revela sua principal fragilidade. Leigh Anne ocupa o centro de muitas decisões, enquanto Michael recebe menos espaço para expressar sua vontade. Sandra Bullock domina as cenas com carisma, porém tamanha presença acaba deixando o protagonista real em segundo plano dentro da história inspirada em sua própria vida.

Uma história vista com outros olhos

John Lee Hancock apresenta “Um Sonho Possível” como um drama caloroso sobre acolhimento, educação e acesso ao esporte. A narrativa mantém ritmo agradável, explica as regras básicas do futebol americano sem transformar a experiência em aula e permite que o vínculo familiar cresça por meio da convivência. Tim McGraw oferece equilíbrio à energia de Sandra Bullock, enquanto Quinton Aaron preserva a sensibilidade de Michael mesmo quando o roteiro prefere ouvir Leigh Anne.

A produção foi inspirada na juventude do verdadeiro Michael Oher, que chegou à liga profissional de futebol americano. Anos depois do lançamento, Oher contestou publicamente pontos importantes da versão apresentada, sobretudo a natureza jurídica de sua relação com os Tuohy. Essa informação muda a maneira de assistir ao longa e recomenda cautela diante da expressão “história real”.

“Um Sonho Possível” mostra um adolescente em busca de moradia, educação e liberdade para escolher o próprio futuro. Seu lado mais frágil está na facilidade com que organiza conflitos profundos e entrega grande parte da autoridade à família branca. Seu melhor elemento permanece em Quinton Aaron, cuja atuação silenciosa devolve a Michael uma presença que o roteiro, vez ou outra, quase lhe retira.