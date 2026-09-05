Gal Gadot acaba de estrelar em novo thriller de ação, no Prime Video

Na manhã em que deveria trabalhar num caso importante em Londres, a advogada Maia Marten (Gal Gadot) recebe a notícia de que seu filho foi sequestrado. Para manter Noah (Rory Wilmot) vivo, ela precisa atravessar a cidade correndo e cumprir as ordens de um criminoso vivido por Damian Lewis. Dirigido por Kevin Macdonald, “Corrida Contra o Tempo” transforma uma atividade cotidiana numa perseguição urbana marcada por chantagem, vigilância e escolhas cada vez mais perigosas.

Maia deixa Noah na escola e inicia sua corrida matinal antes de seguir para o trabalho. Pouco depois, uma ligação muda seus planos. Um homem informa que o menino está em seu poder e exige obediência absoluta. Ela deve continuar correndo, não pode procurar a polícia e tampouco deve compartilhar o sequestro com qualquer pessoa.

O criminoso conhece a rotina da família e sabe que Noah tem diabetes. Para provar que acompanha o estado do garoto, ele envia ao celular de Maia os níveis de glicose registrados naquele instante. A informação elimina qualquer esperança de blefe. Sem acesso ao filho e com pouco tempo para agir, a advogada aceita seguir as instruções enquanto tenta descobrir uma saída.

Gal Gadot passa boa parte do filme atravessando ruas, pontes, estações e corredores. Sua personagem precisa prestar atenção ao trânsito, às pessoas ao redor e à voz que chega pelo telefone. Maia está cercada por londrinos, mas permanece sozinha. Qualquer pedido de socorro pode colocar Noah em perigo, e cada hesitação permite que o sequestrador pressione ainda mais.

Uma ordem no hotel

A corrida leva Maia até um hotel onde está hospedada uma testemunha ligada ao caso que ela deveria acompanhar naquela manhã. O homem ao telefone exige que ela mate essa pessoa. Caso se recuse, Noah sofrerá as consequências. A partir desse ponto, a advogada precisa escolher entre proteger o filho e cometer um crime capaz de destruir sua carreira e a vida de outra família.

A exigência oferece ao filme seu dilema mais forte, mas também revela a fragilidade do roteiro escrito por Mark Gibson. O plano criminoso depende de etapas complicadas demais. Quem possui recursos para sequestrar uma criança, monitorar um telefone e controlar vários locais de Londres provavelmente teria maneiras menos trabalhosas de silenciar uma testemunha. Colocar a advogada responsável pelo caso no centro da execução acrescenta perigo, embora desafie a lógica.

Esse problema poderia passar despercebido se a perseguição despertasse maior ansiedade. Filmes de ação costumam pedir alguma generosidade do público, sobretudo quando oferecem diversão suficiente em pagamento. “Corrida Contra o Tempo”, porém, acrescenta novas ameaças sem dar peso às anteriores. Maia mal termina uma tarefa e já recebe outra ligação, outra ordem e mais alguns metros para percorrer.

O celular mantém o controle

O telefone ocupa o centro da história. Por meio dele, o criminoso acompanha Maia, envia informações sobre Noah e determina o próximo destino. O aparelho que organiza a rotina da advogada torna-se uma coleira eletrônica. Ela depende dele para saber se o filho continua bem, embora o mesmo objeto entregue sua localização e limite suas escolhas.

A vigilância também exige uma dose generosa de fé. O sequestrador parece conhecer todos os desvios, contatos e movimentos de Maia, mesmo quando a agitação de Londres deveria abrir alguma margem para escapar. Damian Lewis interpreta esse homem quase sempre distante das ruas, cercado por telas e equipamentos. Sua voz sustenta a ameaça, porém alguns gestos excessivos deixam o vilão perto de uma caricatura involuntária.

Maia procura ganhar tempo sem revelar suas intenções. Ela observa quem pode ajudá-la, avalia os espaços disponíveis e tenta cumprir apenas o necessário para proteger Noah. O problema está na repetição. As instruções mudam, mas a dinâmica permanece parecida. O telefone toca, a ameaça retorna e a advogada volta a correr. Depois de algum tempo, a respiração ofegante de Gal Gadot trabalha mais do que o roteiro.

Londres passa depressa

Kevin Macdonald filma a capital britânica em movimento constante. A montagem alterna o rosto de Maia, a tela do celular, os carros, os pedestres e os obstáculos colocados em seu caminho. Essa velocidade mantém o filme enxuto, com menos de uma hora e meia, mas dificulta a percepção das distâncias. Nem sempre o espectador sabe quanto falta para o próximo destino ou quais caminhos estão disponíveis.

A proposta lembra “Corra, Lola, Corra”, produção alemã que também acompanha uma mulher cruzando uma cidade sob forte pressão temporal. Macdonald, contudo, investe menos na criatividade e mais na correria literal. Maia pula, cai, atravessa vias movimentadas e persegue meios de transporte, mas a sucessão acelerada de cortes enfraquece parte do esforço físico. O corpo da protagonista está em risco, embora a montagem raramente permita observar esse perigo por tempo suficiente.

Gal Gadot entrega uma atuação disciplinada e compatível com a exigência atlética do papel. Ela transmite medo, cansaço e preocupação, ainda que Maia receba poucas oportunidades de demonstrar outras facetas. Rory Wilmot aparece como Noah, a criança cuja condição médica torna o sequestro ainda mais urgente. A relação entre mãe e filho possui pouco espaço antes da separação, por isso o drama depende principalmente das ameaças e dos dados enviados pelo celular.

Velocidade sem muita emoção

“Corrida Contra o Tempo” possui uma premissa simples, uma estrela acostumada ao cinema de ação e uma cidade capaz de oferecer bons obstáculos. O filme poderia render um suspense compacto e divertido. Macdonald mantém Maia em movimento, mas confunde agitação com tensão e raramente permite que uma situação ganhe força antes da próxima ordem.

Ainda assim, a produção tem a vantagem da duração curta e não demora a apresentar seu problema central. O espectador acompanha a advogada enquanto ela procura preservar Noah, proteger a testemunha e escapar da vigilância. Essa combinação mantém alguma curiosidade, mesmo quando as escolhas do criminoso parecem mais cansativas do que engenhosas.

A história se desenvolve melhor em torno de Maia, de sua exaustão e da incerteza sobre o filho. Perde força quando tenta transformar um plano complicado numa operação impecável. Gal Gadot continua correndo, Londres continua passando ao fundo e Damian Lewis continua ditando regras pelo telefone. O longa chega ao trecho decisivo ainda dependente do mesmo gesto que iniciou a perseguição, uma chamada toca e Maia precisa escolher seu próximo passo.