137 indicações a prêmios e 4 Oscars na prateleira: a obra-prima inigualável de Ang Lee, na Netflix

Nos últimos anos da dinastia Qing, Li Mu Bai (Chow Yun-Fat) é um respeitado espadachim que deseja abandonar as lutas. Cansado da violência acumulada durante tantos anos, ele entrega sua lendária espada, conhecida como Destino Verde, à amiga Yu Shu Lien (Michelle Yeoh). A guerreira deve levar a arma até Sir Te (Lung Sihung), influente aliado do casal em Pequim, onde ficará guardada.

A decisão parece marcar o encerramento de uma vida perigosa, mas Mu Bai ainda carrega assuntos pendentes. Ele deseja localizar Raposa de Jade (Cheng Pei-pei), responsável pela morte de seu mestre. Também guarda um sentimento profundo por Shu Lien, que corresponde ao afeto, embora os dois tenham passado anos respeitando antigos compromissos. A aposentadoria, portanto, começa com uma espada entregue, uma vingança inacabada e um romance que ninguém consegue assumir.

Pouco depois da chegada de Shu Lien a Pequim, uma pessoa mascarada invade a residência de Sir Te e rouba a Destino Verde. A guerreira persegue a ladra pelos telhados da cidade, mas percebe que enfrenta alguém com treinamento sofisticado. A arma desaparece, a segurança da casa é colocada em dúvida e Mu Bai precisa voltar à atividade que pretendia deixar.

Uma jovem cercada por escolhas alheias

Durante a visita à família do governador Yu (Li Fazeng), Shu Lien conhece Jen Yu (Zhang Ziyi), filha do político e jovem aristocrata prometida em casamento. Jen demonstra curiosidade pela vida da visitante, que viaja, trabalha e domina as artes marciais. Para ela, Shu Lien representa uma independência que nenhuma residência luxuosa consegue oferecer.

A aproximação entre as duas mistura amizade, admiração e cautela. Jen parece educada e obediente diante da família, porém seus comentários revelam irritação com o casamento arranjado. Ela sonha com aventuras, romances e liberdade, embora conheça pouco das perdas enfrentadas por quem vive longe da proteção doméstica. Shu Lien sabe que a vida de guerreira inclui muito menos glamour e bem mais gente tentando acertá-la com uma espada.

As suspeitas sobre o roubo crescem quando a habilidade da invasora aponta para alguém próximo da família Yu. A investigação também traz Raposa de Jade de volta ao caminho de Mu Bai. A criminosa aprendeu técnicas de Wudang de maneira clandestina e permaneceu escondida durante anos. Sua presença liga o desaparecimento da espada ao passado do guerreiro e aumenta o perigo para Jen.

Paixões que desafiam as famílias

Jen guarda outra parte importante de sua história. Antes do casamento planejado, ela conheceu Lo (Chang Chen), um jovem guerreiro do deserto que roubou um objeto pessoal durante uma viagem. A tentativa de recuperá-lo deu início a uma relação marcada por provocações, perseguições e atração. Os dois pertencem a mundos diferentes, e qualquer união entre eles ameaça a reputação da família Yu.

Com Lo, Jen experimenta uma liberdade ausente em Pequim. O romance, porém, não apaga sua dificuldade em aceitar regras ou compromissos. Ela deseja decidir tudo sozinha, inclusive quando suas escolhas colocam outras pessoas em perigo. Zhang Ziyi apresenta essa inquietação sem transformar Jen numa rebelde simples. A personagem pode ser corajosa, egoísta, encantadora e imprudente dentro da mesma sequência.

Li Mu Bai olha para a jovem e reconhece um talento raro. Ele acredita que um treinamento disciplinado poderia ajudá-la a dominar as técnicas de Wudang sem ferir inocentes. Jen rejeita qualquer tentativa de controle, pois associa aprendizado à obediência que deseja abandonar. O mestre tenta oferecer orientação, enquanto ela suspeita de mais uma autoridade interessada em decidir sua vida.

Dois guerreiros presos ao silêncio

Enquanto procuram a espada e acompanham os passos de Jen, Mu Bai e Shu Lien precisam lidar com o afeto que mantiveram escondido. Ela havia sido prometida a Meng Sizhao, amigo do espadachim que morreu antes do casamento. Por respeito à memória dele, os dois passaram anos evitando uma relação que desejavam.

Michelle Yeoh trabalha essa contenção com gestos pequenos e uma serenidade que nunca apaga o sofrimento de Shu Lien. Chow Yun-Fat interpreta Mu Bai com o cansaço de quem venceu muitos adversários, mas continua incapaz de falar sobre a própria felicidade. Os dois sabem lutar sobre telhados, atravessar florestas e enfrentar inimigos armados. Dizer “eu te amo” parece uma tarefa consideravelmente mais complicada.

Esse romance contido contrasta com a paixão impulsiva de Jen e Lo. Os mais velhos renunciam aos desejos em nome da honra, enquanto os jovens ameaçam abandonar qualquer dever para permanecer juntos. Ang Lee aproxima essas histórias sem transformar uma geração em modelo para a outra. Cada casal paga um preço diferente pelas decisões tomadas ou adiadas.

Lutas que fazem a história avançar

As cenas de combate revelam informações essenciais sobre os personagens. Quando Shu Lien enfrenta a ladra mascarada, seus movimentos demonstram experiência, paciência e domínio. Jen luta com energia e confiança, mas frequentemente deixa a raiva comandar seus golpes. Mu Bai emprega força apenas quando considera necessário, mantendo a atenção no comportamento da adversária.

A famosa luta sobre os galhos de bambu resume essa diferença. Mu Bai tenta alcançar a jovem sem destruir tudo ao redor, enquanto Jen transforma a fuga numa afirmação de independência. Os corpos parecem ignorar a gravidade, mas as decisões continuam pesadas. A fantasia torna os movimentos possíveis, e o drama estabelece quanto cada erro pode custar.

A coreografia de Yuen Woo-ping preserva elegância sem retirar a agressividade dos duelos. Espadas, telhados, paredes e árvores passam a fazer parte da disputa, sempre ligados ao objetivo de alguém. Ang Lee alterna essas sequências com conversas silenciosas e esperas prolongadas, permitindo que uma declaração sentimental tenha tanta força quanto um golpe.

“O Tigre e o Dragão” trata seus heróis com sensibilidade, inclusive quando eles erram. O roubo da Destino Verde inicia a busca, mas também expõe desejos que famílias, tradições e antigos juramentos mantinham escondidos. Entre paixões interrompidas e batalhas belíssimas, Ang Lee entrega uma aventura romântica que respeita a inteligência do público e deixa suas maiores escolhas protegidas até os minutos derradeiros.