Woody Allen desmonta casamentos, desejos e ilusões numa comédia amarga disponível no Prime Video

Poucos diretores na história do cinema sabem contar com a devida graça histórias sobre as muitas trapaças do destino como Woody Allen. Do alto dos seus noventa anos, Allen continua firme nesse sacerdócio que é dar vigor a um texto ainda sem forma e levá-lo às dimensões monumentais de uma tela com todos os elementos técnicos encaixando-se em perfeita concórdia, mantendo aquela artesania que nunca deixou de nos encantar e surpreender. “Você Vai Conhecer O Homem dos Seus Sonhos”, uma comédia agridoce que vê escuridão no brilho de gente rica e sofisticada, é uma prova de que o talento do diretor para ridicularizar as hipocrisias sociais é perene. Como é de seu feitio, Allen junta personagens vaidosos, egocêntricos, aferrados a certezas com hora para expirar, em busca de emoções fáceis e implorando por atenção. Claro que isso só se revela debaixo de muita ironia.

A ignorância é uma bênção

Alfie e Helena Shepridge pareciam o casal perfeito — até ele resolver jogar tudo para o alto e engatar namoro sério com Charmaine, uma loira burra quarenta anos mais nova, decisão que implica mudanças para todos. Allen esgaravata a intimidade dos Shepridge até chegar a Sally, a filha de Alfie e Helena cujo marido, Roy, é um escritor de um único livro que agora vive às custas da esposa, já resignado. Quando Alfie e Charmaine se casam, Helena recorre a uma vidente, daí o título do filme. Londres parece mais cheia de possibilidades para um Allen tão esdruxulamente romântico; por essa razão, ninguém acharia estranho se Helena também seduzisse um cara mais jovem. As figuras solitárias e imaturas de cada núcleo esbarram umas nas outras nos acasos que o diretor-roteirista elabora com a genialidade de sempre, e que tornam-se verossímeis em trabalhos de composição minuciosos como os de Anthony Hopkins, Gemma Jones, Naomi Watts e Josh Brolin. Quem procura, muitas vezes, não acha, mas o que seria da realidade sem a ilusão?