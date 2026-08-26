Baseado em crime real, mistério com James Franco, Felicity Jones e Jonah Hill está no Prime Video

Michael Finkel (Jonah Hill) era um repórter respeitado do New York Times quando uma reportagem problemática encerrou sua passagem pelo jornal. Em 2001, afastado da redação e morando em Montana com a mulher, Jill Barker (Felicity Jones), ele recebe um telefonema inesperado. Christian Longo (James Franco), acusado de matar a esposa e os três filhos em Oregon, havia sido preso no México usando o nome do jornalista. Dirigido por Rupert Goold, “A História Verdadeira” acompanha a aproximação entre os dois homens e o perigo de transformar um criminoso em fonte exclusiva.

Finkel havia viajado à África para escrever sobre jovens trabalhadores de plantações. Na edição publicada, ele reuniu experiências de pessoas diferentes em um único personagem. O recurso comprometia a veracidade da reportagem e, quando os editores descobriram o problema, o jornalista foi demitido. A queda também bloqueou novas oportunidades profissionais. Editores que antes atendiam suas ligações passaram a dispensá-lo, enquanto seus projetos de livro perderam interesse comercial.

Uma identidade usada durante a fuga

A situação muda quando um repórter de Oregon procura Finkel para comentar a prisão de Longo. Durante o período em que esteve escondido no México, o fugitivo se apresentou como Michael Finkel e afirmou trabalhar para o New York Times. A escolha desperta a curiosidade do verdadeiro dono do nome. Sem emprego e precisando reconstruir a carreira, ele percebe que pode ter diante de si uma reportagem capaz de recuperar seu espaço.

Finkel entra em contato com Longo e consegue autorização para visitá-lo na prisão. O acusado demonstra conhecer parte do trabalho do jornalista e diz ter acompanhado suas matérias. Em vez de explicar por que tomou sua identidade, oferece informações aos poucos. Ele promete contar sua versão sobre as mortes, mas pede ajuda para melhorar a escrita. Finkel aceita o acordo informal e passa a ensinar técnicas de reportagem ao homem que pretende entrevistar.

A relação nasce sob uma contradição que Rupert Goold mantém desde o primeiro encontro. Finkel precisa desconfiar de Longo, mas também depende da colaboração dele. O acusado, por sua vez, oferece exclusividade enquanto guarda as informações mais importantes. Cada conversa fornece material para um possível livro, embora aumente a influência do prisioneiro sobre aquilo que será escrito.

Jonah Hill interpreta Finkel com uma sobriedade distante de suas comédias mais conhecidas. O jornalista demonstra vergonha pela demissão, mas também certo entusiasmo ao perceber o tamanho da história que chegou às suas mãos. Essa combinação deixa o personagem vulnerável. Ele deseja confirmar os fatos, porém quer muito que Longo tenha algo extraordinário para revelar.

Cartas aproximam os dois homens

Os encontros na prisão passam a ser acompanhados por cartas e anotações. Longo escreve sobre a infância, o casamento e a convivência com os filhos. Finkel organiza o material e tenta localizar diferenças entre os relatos. O acusado responde algumas perguntas, contorna outras e sustenta uma educação quase desconcertante para alguém diante de acusações tão graves.

James Franco interpreta Longo com voz baixa, gestos contidos e uma calma difícil de decifrar. Ele raramente demonstra pressa ou irritação. Sua postura faz com que as conversas pareçam cordiais, embora exista uma disputa permanente pelo controle das informações. O jornalista quer saber o que ocorreu com a família. O preso deseja escolher quando e quanto contará.

Finkel também vê semelhanças entre os dois. Ambos foram expostos publicamente e procuram recuperar alguma autoridade sobre seus nomes. A comparação possui limites evidentes, pois um perdeu o emprego por falhas profissionais e o outro responde por quatro mortes. Mesmo assim, essa proximidade ajuda a explicar por que o repórter insiste nas entrevistas quando outras pessoas já demonstram desconfiança.

O roteiro trabalha essa aproximação sem transformar Longo em uma figura fascinante demais. Há inteligência e cálculo em seu comportamento, mas também uma vaidade quase infantil. Ele gosta de ser lido, elogiado e tratado como alguém capaz de produzir um bom texto. Finkel alimenta esse interesse porque precisa manter o acesso às cartas e às conversas. O resultado é uma relação desconfortável, na qual cada elogio pode esconder uma tentativa de obter vantagem.

Jill questiona a nova reportagem

Jill Barker acompanha o envolvimento do marido com preocupação crescente. Felicity Jones faz da personagem uma presença firme, mesmo com menos tempo de tela. Jill lê as cartas, observa as ausências de Michael e percebe que Longo começou a ocupar um espaço excessivo na rotina do casal. Para ela, o acusado não oferece apenas uma boa pauta. Ele representa uma ameaça capaz de explorar a necessidade profissional do jornalista.

Michael insiste que precisa conservar a confiança da fonte para descobrir o que aconteceu. A justificativa possui lógica jornalística, mas ignora o custo doméstico dessa escolha. As visitas à prisão se acumulam, o livro avança e Jill passa a conviver com documentos ligados às mortes de uma mulher e três crianças. O caso deixa de permanecer restrito ao trabalho e entra na casa dos dois.

Jill também recorda algo que Michael, seduzido pela exclusividade, começa a deixar em segundo plano. A história possui vítimas. Enquanto jornalista e acusado discutem autoria, estilo e credibilidade, quatro pessoas permanecem ausentes dessas conversas. A personagem devolve peso aos crimes e impede que a disputa intelectual entre os homens ocupe todo o espaço disponível.

O julgamento aproxima as respostas

A chegada do julgamento pressiona Finkel a verificar o material recolhido. Os relatos de Longo precisam resistir aos depoimentos, às provas e às perguntas feitas no tribunal. O repórter compara versões e percebe que certas passagens mudam conforme o interesse do acusado. Quanto mais próximo fica o início das audiências, menor é o tempo para separar lembrança, mentira e tentativa de autopreservação.

Rupert Goold apresenta essa investigação com ritmo controlado. As informações surgem por cartas, telefonemas, entrevistas e sessões no tribunal. A câmera permanece próxima dos rostos, observando pausas e hesitações. O método deixa o suspense menos dependente de perseguições e ameaças físicas. A inquietação nasce da possibilidade de Michael publicar outra história atraente antes de ter certeza de que ela corresponde aos fatos.

O filme perde um pouco de força quando insiste em silêncios solenes e numa atmosfera pesada demais. Há passagens em que o roteiro parece pedir ao espectador uma gravidade que o próprio caso já oferece. Ainda assim, a interação entre Hill e Franco sustenta a curiosidade. Um personagem procura recuperar a reputação. O outro tenta interferir na maneira pela qual será lembrado.

A verdade cobra uma apuração cuidadosa

“A História Verdadeira” apresenta um jornalista que recebe a grande oportunidade de sua carreira no pior momento possível. Finkel possui acesso exclusivo a Longo, mas carrega o histórico recente de uma matéria desacreditada. Para voltar a publicar, ele precisa entregar um relato relevante. Para não repetir o erro que provocou sua demissão, precisa desconfiar da pessoa responsável por fornecê-lo.

A ironia possui até uma ponta de humor amargo. Depois de perder o emprego por misturar histórias alheias, Finkel descobre que um fugitivo apropriou-se da história dele. O problema é que recuperar o próprio nome exige ouvir um homem treinado para controlar aquilo que revela. Rupert Goold transforma essa situação em um drama criminal sério, acessível e inquietante.

Sem depender de grandes viradas expostas com antecedência, o filme acompanha o preço dessa proximidade. Michael segue escrevendo porque precisa do livro. Longo continua falando porque deseja participar da construção do relato. Jill observa os dois e reconhece o perigo antes do marido. Quando o julgamento começa, as cartas deixam de parecer material privilegiado e passam a exigir a verificação que Finkel não pode errar novamente.