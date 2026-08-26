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Amores InversosDivulgação / Bow Street Films
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por Giancarlo Galdino
Giancarlo Galdino

Alice Munro, vencedora do Nobel, escreveu o conto que virou este drama escondido no Prime Video

Todos temos nossos mistérios, não raro indecifráveis até para nós mesmos. Entretanto, quando a aura de segredo torna-se nossa maior qualidade, é óbvio que algo não vai bem. A vida não seria tão prazerosa se de tempos em tempos não tivéssemos um rasgo de dúvida sobre as várias questões da alma humana. Começando por indagar se é necessário esconder tanto o sentimento mais nobre e transformador que uma pessoa pode viver, pergunta com que Liza Johnson martela a cabeça do público em “Amores Inversos”. Personagens dotados de um tipo bastante invulgar de melancolia enchem o filme de Johnson, que encontra neles uma nobreza talvez perdida para sempre em nove décimos da humanidade. E ela sabe o que está falando.

Afetos improváveis

Johanna Parry tem uma vasta experiência como empregada doméstica, babá, enfermeira ou qualquer outra atividade que exija dedicação exclusiva e quase integral e remunere apenas o suficiente para comer. Submissa, ela chega à casa dos McCauley sem muitas pretensões, mas atenta, e aos poucos enxerga aqueles rostos por trás das máscaras.

Sabitha, a neta do patrão, mora com o avô porque o pai esteve na cadeia por ter provocado o acidente que matou a mãe da garota e agora precisa apresentar-se ao agente da condicional de tempos em tempos. Baseado em “Ódio, amizade, namoro, amor, casamento”, conto de Alice Munro (1931-2024) publicado na coletânea homônima de 2001, o roteiro de Mark Poirier remove o verniz de sentimentalismo e dá preferência a emoções mais cruas. Kristen Wiig elabora-as num misto de sensibilidade e tom blasé que muda de forma radical próximo à conclusão. Wiig e Guy Pearce, surpreendente como de hábito, são o próprio filme.

Filme: Amores Inversos
Diretor: Liza Johnson
Ano: 2013
Gênero: Drama/Romance
Avaliação: 4/5 1 1

Giancarlo Galdino

Giancarlo Galdino

Depois de sonhos frustrados com uma carreira de correspondente de guerra à Winston Churchill e Ernest Hemingway, Giancarlo Galdino aceitou o limão da vida e por quinze anos trabalhou com o azedume da assessoria de políticos e burocratas em geral. Graduado em jornalismo e com alguns cursos de especialização em cinema na bagagem, desde 1º de junho de 2021, entretanto, consegue valer-se deste espaço para expressar seus conhecimentos sobre filmes, literatura, comportamento e, por que não?, política, tudo mediado por sua grande paixão, a filosofia, a ciência das ciências. Que Deus conserve.

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