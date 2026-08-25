Se você está tendo um dia ruim, esse filme no Prime Video vai salvar sua vida

Durante um verão em Nova York, a compositora Gretta (Keira Knightley) perde o namorado e parceiro musical para a fama, mas transforma a decepção numa oportunidade ao conhecer Dan (Mark Ruffalo), um produtor afastado da própria gravadora que precisa provar que ainda sabe reconhecer uma boa canção. Dirigido por John Carney, “Mesmo se Nada Der Certo” reúne comédia, drama e romance numa história sensível sobre duas pessoas que usam a música para recuperar algum controle sobre a vida.

Uma parceria interrompida pela fama

Gretta chega aos Estados Unidos ao lado de Dave (Adam Levine), com quem mantém um relacionamento desde a universidade. Os dois escrevem músicas juntos e acreditam que a mudança para Nova York abrirá espaço para uma carreira compartilhada. A realidade toma outro rumo quando ele assina contrato com uma grande gravadora e passa a receber atenção de empresários, produtores e fãs.

Dave adota roupas novas, deixa o cabelo crescer e começa a circular por ambientes nos quais Gretta parece ocupar o lugar de acompanhante. A relação também se deteriora quando ela percebe, por meio de uma canção, que o namorado se envolveu com outra mulher. A descoberta encerra a parceria amorosa e deixa Gretta sem casa, sem contrato e perto de abandonar os Estados Unidos.

Ela procura abrigo com Steve (James Corden), velho amigo que ganha dinheiro tocando pelas ruas. Antes de voltar para a Inglaterra, Gretta aceita cantar em uma noite aberta no East Village. A plateia conversa durante a apresentação e demonstra pouco interesse. Entre os poucos ouvintes atentos está Dan, embriagado, malvestido e convencido de que acaba de descobrir uma artista valiosa.

Um produtor sem prestígio

Dan vive uma crise profissional e familiar. Ele ajudou a fundar uma gravadora, mas perdeu espaço dentro da empresa após uma sequência de apostas malsucedidas. Saul (Yasiin Bey), seu antigo sócio, já não confia em seu julgamento. Miriam (Catherine Keener), mulher de quem está separado, também guarda ressentimentos. Violet (Hailee Steinfeld), filha adolescente do casal, mantém uma relação distante com o pai.

Depois de ouvir Gretta, Dan imagina mentalmente bateria, baixo, piano e cordas acompanhando a voz e o violão. A cena permite ao espectador escutar a música pelos ouvidos do produtor. A apresentação modesta cresce sem que Gretta mude uma nota. Esse pequeno recurso revela que, apesar da bebida e da aparência de quem dormiu vestido, Dan ainda conserva uma rara percepção musical.

Gretta recebe a proposta de trabalho com cautela. Dan promete apresentá-la à gravadora, embora já não tenha autoridade para contratar ninguém. Saul ouve a cantora, mas rejeita o projeto por não enxergar uma imagem comercial pronta. Faltam banda, repertório gravado e dinheiro para bancar um estúdio. A recusa poderia encerrar a parceria, porém Dan sugere produzir um álbum independente pelas ruas de Nova York.

A cidade vira estúdio

Sem verba para alugar uma sala profissional, Gretta e Dan montam uma pequena equipe de músicos. Steve participa do projeto, enquanto Dan procura instrumentistas dispostos a trabalhar por pouco dinheiro e alguma confiança. As gravações ocupam telhados, becos, estações e outros pontos da cidade. Cada endereço acrescenta sons que uma cabine isolada impediria de entrar nas músicas.

Nova York participa das sessões sem pedir licença. Crianças atravessam uma gravação, carros passam perto dos microfones e moradores observam a equipe. A cidade oferece personalidade ao álbum, mas também ameaça estragar o trabalho a qualquer instante. Dan precisa administrar músicos, equipamentos e interrupções enquanto Gretta aprende a defender as próprias composições sem depender da aprovação de Dave ou Saul.

A comédia surge principalmente da precariedade desse grupo. Dan fala com a confiança de um grande executivo, embora carregue aparelhos modestos e quase nenhum recurso. Ruffalo oferece ao personagem um entusiasmo desajeitado, misturado a uma tristeza que ele tenta esconder com bebida e conversa. Knightley responde com ironia, firmeza e uma delicadeza que impede Gretta de se tornar apenas a mulher traída da história.

Laços que passam pela música

O trabalho aproxima Gretta da família de Dan. Violet toca guitarra, mas possui pouca segurança e enfrenta as inquietações comuns da adolescência. Gretta a convida para participar de uma gravação e lhe oferece um espaço que o pai, perdido nos próprios problemas, não soube criar. A sessão musical permite que Dan se aproxime da filha por meio de uma tarefa concreta, sem depender de grandes declarações.

Miriam observa essa reaproximação com prudência. Ela conhece as falhas do ex-companheiro e sabe que uma boa ideia profissional não apaga anos de ausência. Catherine Keener interpreta a personagem com sobriedade e impede que a crise familiar vire apenas um obstáculo decorativo. Dan precisa cumprir compromissos, permanecer sóbrio e demonstrar que pode ocupar novamente algum lugar na vida de Violet.

Gretta também continua ligada a Dave pelas canções escritas durante o relacionamento. Ele representa tanto a decepção amorosa quanto uma discussão sobre autoria. Quando adapta uma composição íntima para agradar a um público maior, Dave mostra o quanto a fama modificou suas prioridades. Gretta reage por meio do próprio trabalho, sem transformar a separação numa longa disputa ou numa sucessão de cenas chorosas.

Adam Levine interpreta Dave com uma familiaridade adequada ao universo das celebridades pop. O cantor não cria um vilão completo. Seu personagem gosta de Gretta, mas passa a tratar a música e o relacionamento a partir das exigências da nova carreira. Esse comportamento torna a ruptura mais humana, pois o problema não depende de uma única maldade. Ele escolhe a fama repetidas vezes e deixa Gretta fora das decisões.

Afeto sem romance obrigatório

A proximidade entre Gretta e Dan poderia levar “Mesmo se Nada Der Certo” a um romance previsível. John Carney prefere observar a intimidade criada pela escuta, pelos passeios e pelas sessões noturnas. Uma sequência em que os dois dividem fones de ouvido pelas ruas de Manhattan registra essa cumplicidade com ternura. Eles se aproximam porque reconhecem as feridas um do outro, mas carregam relações anteriores que ainda exigem cuidado.

Essa escolha beneficia os personagens e afasta o filme de soluções fáceis. Gretta não precisa substituir Dave por outro homem para recuperar confiança. Dan também não encontra salvação automática numa mulher mais jovem. Os dois trabalham, discordam, bebem, caminham e descobrem prazer na companhia um do outro. A ligação nasce da música e preserva um grau de ambiguidade que combina com adultos cansados de promessas grandiosas.

Keira Knightley canta com uma voz pequena e pouco polida, adequada a uma compositora que valoriza a intimidade das letras. Mark Ruffalo mantém Dan entre o carisma e o constrangimento. Quando o personagem parece prestes a transformar cada conversa numa palestra sobre o mercado fonográfico, sua própria vida desarrumada desmente a pose. A dupla sustenta o filme porque permite que leveza e tristeza convivam na mesma cena.

“Mesmo se Nada Der Certo” perde alguma força quando resolve conflitos familiares com facilidade e oferece menor profundidade a personagens como Dave e Saul. Ainda assim, John Carney preserva a simplicidade da história e dá às canções uma função concreta. Cada gravação acrescenta uma faixa ao álbum, aproxima Dan da filha e devolve a Gretta o direito de decidir o destino de suas composições.

A comédia dramática é afetuosa, ambientada numa Nova York viva, barulhenta e pouco interessada em colaborar com qualquer filmagem. Gretta começa a história prestes a deixar a cidade. Dan surge sem emprego, prestígio ou estabilidade familiar. Quando os dois transformam ruas, telhados e becos em estúdio, passam a possuir algo que a gravadora recusou oferecer, um álbum gravado e uma nova chance de escolher os próximos passos.