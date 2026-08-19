O suspense norueguês que acabou de chegar na Netflix e já ocupou o TOP 2 dos mais vistos no Brasil

O diretor norueguês Roar Uthaug levou o suspense de catástrofe ao fiorde de Geiranger, onde uma montanha instável ameaça soterrar uma cidade turística. Em “A Onda”, o geólogo Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) identifica sinais de um possível deslizamento pouco antes de deixar a região com a família. Quando suas suspeitas se confirmam, ele dispõe de poucos minutos para proteger os filhos e tentar alcançar a esposa, Idun (Ane Dahl Torp), que trabalha em um hotel próximo à água.

Kristian vive seu último dia na estação responsável pelo monitoramento da montanha Åkneset. Ele aceitou um emprego em Stavanger e deveria estar concentrado na mudança, mas algumas leituras dos sensores despertam sua preocupação. A água subterrânea desapareceu de pontos monitorados e cabos instalados na encosta deixaram de transmitir dados. Para um profissional acostumado a observar qualquer oscilação, os sinais não parecem uma falha comum.

A mudança divide a família. Kristian considera o novo emprego uma oportunidade, enquanto o adolescente Sondre (Jonas Hoff Oftebro) detesta a ideia de abandonar Geiranger. Julia (Edith Haagenrud-Sande), a filha mais nova, encara a novidade com menos resistência. Idun permanece no hotel por mais alguns dias, cuidando dos hóspedes durante a movimentada temporada turística. Essa separação, inicialmente banal, ganha peso quando a montanha começa a apresentar sinais cada vez mais preocupantes.

A caminho da balsa, Kristian não consegue ignorar as informações recebidas na estação. Ele retorna ao trabalho e deixa a viagem em segundo plano. Kristoffer Joner interpreta o geólogo com uma inquietação crescente, sem transformá-lo em um herói que sabe tudo antes dos demais. Kristian reconhece o perigo porque trabalhou durante anos naquele terreno, mas ainda precisa apresentar provas suficientes para convencer os colegas a acionar o alerta.

A montanha envia seus sinais

Na estação, Arvid Øvrebø (Fridtjov Såheim), antigo chefe de Kristian, eleva o nível de atenção e envia profissionais até a fenda. O problema é que uma evacuação precipitada retiraria moradores e turistas de hotéis, restaurantes e estradas em plena alta temporada. A responsabilidade pesa porque um alarme falso também teria consequências para a pequena cidade, cuja economia depende do movimento de visitantes.

Roar Uthaug trata essa espera com inteligência. O perigo não nasce da incompetência caricata de uma autoridade mal-intencionada. Arvid sabe que Åkneset pode desabar algum dia, mas precisa verificar se esse dia chegou. Kristian, por conhecer os registros históricos e os sinais atuais, teme que a busca por certeza consuma o pouco tempo disponível. A diferença entre os dois cabe em minutos, e a montanha não participa da reunião.

Os dados confirmam uma movimentação grave dentro da encosta. Caso uma grande massa de rocha caia no fiorde, a água formará uma onda de dezenas de metros e alcançará Geiranger em cerca de dez minutos. Esse prazo dá ao suspense uma regra simples. Quem estiver perto da margem precisará buscar um ponto elevado antes que as ruas sejam tomadas pela água.

Dez minutos para subir

Quando a sirene toca, Geiranger deixa de ser uma paisagem tranquila e vira um labirinto de carros, hóspedes, corredores e famílias separadas. Kristian está com Julia, enquanto Idun permanece no hotel e tenta localizar Sondre. Cada integrante da família recebe informações diferentes, e ninguém consegue planejar a fuga em conjunto.

Kristian coloca a filha no carro e segue rumo às áreas mais altas, mas o trânsito bloqueia a subida. O geólogo percebe que continuar dentro do veículo pode custar tempo e parte a pé com Julia. A situação ainda o obriga a escolher entre seguir adiante e ajudar outras pessoas presas pelo caminho. Seu conhecimento científico indica onde procurar segurança, embora não abra espaço entre os automóveis nem torne a subida mais curta.

No hotel, Idun orienta hóspedes e funcionários durante a retirada. Ane Dahl Torp oferece firmeza à personagem e faz dela mais que a esposa esperando pelo resgate do protagonista. Idun conhece o prédio, assume responsabilidades e tenta retirar as pessoas dali, mas interrompe a própria fuga ao descobrir que Sondre desapareceu. O adolescente havia descido para uma área isolada usando fones de ouvido, uma combinação que seria apenas irritante em qualquer manhã comum e se torna perigosa durante o alarme.

A procura pelo filho fecha saídas e consome os minutos restantes. Idun percorre dependências do hotel enquanto os demais hóspedes seguem para o ônibus. A água se aproxima, as rotas disponíveis ficam menores e o edifício deixa de oferecer a proteção esperada. Do outro lado da cidade, Kristian também perde contato com a esposa e o filho, sem saber se eles conseguiram abandonar a margem.

Um desastre perto das pessoas

“A Onda” trabalha com os elementos conhecidos das grandes produções de catástrofe, mas troca cidades enormes por uma comunidade pequena e reconhecível. Não há dezenas de protagonistas disputando atenção nem autoridades internacionais anunciando o fim do mundo diante de telas gigantes. O perigo atinge uma família que estava empacotando a casa, discutindo uma mudança e tentando cumprir o último dia de trabalho.

Essa escolha torna a tensão mais humana. Kristian conhece a ciência por trás do desastre, porém precisa correr, procurar abrigo e tomar decisões sob pressão como qualquer morador. Idun conhece o hotel, mas o edifício muda quando corredores ficam bloqueados e a água alcança os andares inferiores. Sondre carrega a irritação própria da adolescência, enquanto Julia depende das escolhas do pai para chegar a uma região segura.

Roar Uthaug também sabe esperar antes de liberar a força da catástrofe. Durante boa parte da história, os sensores, os telefonemas e as verificações sustentam a ameaça. Quando a montanha cede, o espetáculo permanece ligado aos movimentos dos personagens. A câmera acompanha corridas, desvios e buscas, mantendo a família no centro mesmo quando a paisagem desaparece sob a água.

Kristoffer Joner e Ane Dahl Torp ajudam a sustentar essa proximidade. Kristian não ganha força sobre-humana por ser o protagonista, e Idun não permanece parada aguardando notícias. Os dois usam aquilo que conhecem para tentar proteger os filhos, embora estejam separados e disponham de poucas informações. Cada escolha fecha uma saída, abre outra ou custa segundos preciosos.

“A Onda” entrega ação, drama e suspense sem perder a escala cotidiana de seus personagens. O fiorde oferece uma beleza quase indecente para um lugar tão perigoso, e a montanha permanece presente mesmo quando parece imóvel. Quando a sirene finalmente atravessa Geiranger, Kristian, Idun, Sondre e Julia já não podem decidir se vão partir da cidade. Resta descobrir se conseguirão subir antes da chegada da água.