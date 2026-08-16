Astro de “Lost”, Matthew Fox estrela terror apocalíptico que está no TOP 10 da Netflix

Nove anos após uma infecção destruir quase toda a humanidade, Patrick (Matthew Fox), Jack (Jeffrey Donovan) e a pequena Lu (Quinn McColgan) sobrevivem na cidade nevada de Harmony, onde permanecem isolados porque as criaturas que dominaram o mundo podem reaparecer. Embora morem em casas vizinhas, os dois homens não conversam. Um acontecimento doloroso do passado criou uma distância que nem o fim da civilização conseguiu apagar.

Dirigido por Miguel Ángel Vivas, “Apocalipse” usa uma história de sobrevivência para acompanhar uma família quebrada. O perigo está nas ruas abandonadas, mas também atravessa a cerca levantada entre as duas casas. Jack protege Lu com regras severas. Patrick passa os dias sozinho, acompanhado por seu cachorro, bebidas e um rádio que raramente oferece alguma esperança. Quando surgem sinais de que os infectados continuam vivos, o rancor entre os vizinhos deixa de ser apenas um problema pessoal e coloca a menina em risco.

Uma cidade enterrada pela neve

Harmony parece ter parado no tempo. Carros foram abandonados, estabelecimentos estão vazios e nenhuma voz chega de outras regiões. A neve cobre ruas, telhados e lembranças de uma vida comum. Jack ocupa uma casa com Lu, enquanto Patrick vive logo ao lado. A cerca entre os terrenos representa uma divisão concreta. Os dois podem se ver, ouvir movimentos e perceber qualquer ameaça, porém preferem manter distância.

Jack criou uma rotina rígida para proteger Lu. A menina não pode sair sozinha, explorar a cidade ou se aproximar demais do vizinho. Jeffrey Donovan interpreta esse pai com firmeza e inquietação. Jack fala pouco sobre o passado e reage com dureza quando a garota demonstra curiosidade por Patrick. Seu cuidado tem afeto, mas também carrega medo. Depois de sobreviver durante nove anos, ele parece convencido de que qualquer distração pode destruir a segurança conquistada.

Lu, porém, continua sendo uma criança. Quinn McColgan dá à personagem energia, inteligência e uma curiosidade bastante compreensível. Ela quer brincar, conversar e descobrir por que os dois únicos adultos de Harmony agem como inimigos. O mundo acabou, mas ninguém avisou à infância que fazer perguntas se tornou perigoso. A menina se aproxima do cachorro de Patrick e, por meio dessa amizade, passa a observar o vizinho com menos desconfiança.

Patrick vive do outro lado

Patrick é apresentado como um homem abatido, solitário e preso a algo que o filme revela aos poucos. Matthew Fox abandona o perfil heroico associado a muitos protagonistas do gênero e interpreta alguém emocionalmente desgastado. Seu personagem procura mantimentos, cuida do cachorro e tenta captar sinais pelo rádio. A bebida ocupa parte de seus dias, embora não consiga silenciar a culpa que o acompanha.

A relação entre Patrick e Lu oferece algumas das passagens mais sensíveis de “Apocalipse”. Ele gosta da menina, mas respeita a barreira criada por Jack, ainda que isso lhe cause sofrimento. Lu percebe esse carinho e insiste em manter algum contato. Vivas trabalha essa aproximação sem excessos, dando espaço para gestos pequenos. Uma conversa curta ou uma visita proibida dizem mais sobre os três moradores do que grandes declarações diriam.

O mistério em torno da briga entre Patrick e Jack sustenta boa parte da primeira metade. O roteiro guarda informações sobre o passado e deixa pistas em olhares, silêncios e reações. Essa escolha cria curiosidade, embora o ritmo fique lento em alguns trechos. O espectador já percebe que Lu ocupa o centro da desavença muito antes de conhecer todos os motivos. Ainda assim, Fox e Donovan mantêm o interesse porque tratam a hostilidade com cansaço, dor e ressentimento acumulado.

As criaturas retornam a Harmony

A tranquilidade termina quando Patrick percebe indícios de que algo voltou a circular pelos arredores. As criaturas surgidas com a infecção não desapareceram. Elas sobreviveram ao frio e passaram por mudanças que tornam antigos cuidados menos eficientes. O que parecia uma cidade protegida pelo isolamento volta a ser uma armadilha, com poucas rotas de saída e nenhum auxílio conhecido.

Miguel Ángel Vivas cria suspense ao usar o silêncio e os espaços vazios. A neve permite observar boa parte do terreno, mas também deixa qualquer pessoa exposta durante uma caminhada. Casas, janelas, portas e cercas ganham importância porque podem oferecer abrigo ou impedir uma fuga. O diretor mostra apenas o necessário e reserva as aparições dos infectados para ocasiões que mudam a vida dos moradores.

O terror nasce menos da quantidade de criaturas do que da incerteza sobre suas novas capacidades. Patrick e Jack precisam descobrir quais cuidados ainda oferecem proteção. Fazer barulho, atravessar a rua ou buscar mantimentos passa a exigir atenção. O filme encontra sua melhor energia quando transforma tarefas comuns em riscos reais. Num mundo daquele tamanho, até sair para procurar comida parece uma péssima ideia de passeio.

O rancor perde espaço

A volta dos infectados obriga Jack e Patrick a dividir informações e proteger Lu. Nenhum deles pode mais agir sozinho. Jack possui disciplina e mantém a casa preparada. Patrick conhece melhor os arredores e percebe antes os sinais deixados pelas criaturas. Separados, os dois têm menos recursos. Juntos, ainda precisam vencer a dificuldade de confiar um no outro.

“Apocalipse” se diferencia de produções que apostam apenas em ataques sucessivos. O roteiro dedica bastante tempo à convivência entre os sobreviventes e à origem da mágoa que separou os homens. Essa atenção fortalece os personagens, embora retarde a ação durante uma parte considerável da duração. Quem espera uma guerra constante contra zumbis talvez estranhe. Vivas está mais interessado naquilo que o isolamento fez com Patrick, Jack e Lu.

Matthew Fox apresenta um Patrick vulnerável sem torná-lo passivo. Jeffrey Donovan dá a Jack uma rigidez que aos poucos revela desespero e afeto. Quinn McColgan sustenta a ligação entre ambos e impede que Lu seja usada apenas para provocar perigo. A menina toma decisões, insiste em conhecer a verdade e exige dos adultos uma cooperação que eles adiaram por anos.

“Apocalipse” combina drama familiar, terror e suspense com uma abordagem contida. Há passagens lentas e o segredo entre os protagonistas permanece guardado além do necessário, mas a relação entre o trio dá peso à ameaça. Quando as criaturas voltam, o espectador já conhece o valor de cada casa, da cerca e das poucas provisões restantes. Patrick e Jack então precisam escolher se continuarão defendendo mágoas antigas ou se finalmente protegerão Lu no mesmo lado da porta.