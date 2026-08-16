Chega de “rumo ao hexa”!

Depois de 24 anos de frustrações, talvez seja hora de o Brasil trocar o hexa por objetivos mais modestos.

Agora que já passou um tempo desde que a Copa acabou, é preciso fazer certas reflexões sobre a nossa seleção canarinho. A principal questão para mim é a necessidade de entender que a expressão “Rumo ao hexa!” não deu certo. São 24 anos repetindo esse bordão e se iludindo. Tem gente que acha até que pedir “Rumo ao hexa!” dá azar e, por isso, não se deveria repetir esse pedido de quatro em quatro anos. Mas talvez o que dê azar mesmo seja ter uma seleção brasileira ruim, o que vem acontecendo repetidamente há alguns anos. É preciso discutir se o hexa deveria mesmo ser o objetivo dos brasileiros. Não dá para pedir hexa quando tem tanta coisa para resolver antes em relação à seleção brasileira.

Que tal pedir por uma seleção decente? O slogan seria complicado, algo como “Rumo a uma seleção decente!” ou, quem sabe, “O povo é que sente, por uma seleção decente!”

Ou então pedir por um time competitivo? Nesse caso, o bordão poderia ser: “Vou ser repetitivo, por um time competitivo!”. Não sei, talvez esse bordão não pegasse, seria complicado repetir isso muitas vezes.

E se a gente, em vez de pedir hexa, se contentasse apenas com uma participação digna na Copa, pedindo para ser eliminado por uma seleção de ponta e não por um time europeu de segundo escalão cujo único feito na história das Copas é desclassificar o Brasil numa Copa? Aliás, entre as seleções europeias de segundo escalão, isso nem é mais considerado um grande feito!

Talvez fosse o caso de pedir que o Brasil, em vez de hexa, ganhasse outro tipo de competição na Copa do Mundo. Que tal pedir para ser a seleção mais simpática da Copa? O slogan já estaria até criado: “Não precisa de tática! Basta ser simpática!”

Que tal, em vez de pedir “Rumo ao hexa”, a gente pedisse a troca do comando da seleção? Afinal, se a CBF continuar com o que tem feito nos últimos anos, talvez a gente tenha que ser mais humilde e gritar algum slogan pedindo apenas para não ser igual à Itália, que ficou fora nas três últimas Copas! Que tal “Se continuar essa tralha, vamos virar Itália!”?