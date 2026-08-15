James McAvoy surge macabro e assustador como nunca em terror na Netflix

Em “Não Fale o Mal”, uma família americana viaja ao interior da Inglaterra para reencontrar amigos conhecidos durante férias na Itália. Louise (Mackenzie Davis), Ben (Scoot McNairy) e a filha Agnes (Alix West Lefler) esperam descansar e aliviar as dificuldades enfrentadas pelo casal. O fim de semana, porém, ganha um tom preocupante quando os anfitriões passam a invadir a privacidade dos visitantes e ignorar qualquer sinal de desconforto.

Louise e Ben moram em Londres com Agnes, uma menina ansiosa e muito apegada ao coelho de pelúcia Hoppy. Durante uma viagem à Itália, eles conhecem Paddy (James McAvoy), Ciara (Aisling Franciosi) e Ant (Dan Hough). Os britânicos parecem espontâneos, divertidos e livres das preocupações que pesam sobre os americanos.

Paddy chama a atenção principalmente de Ben. Desempregado e inseguro com os rumos da própria vida, ele admira a confiança daquele homem expansivo, sempre disposto a tomar decisões por todos. Louise observa essa aproximação com alguma reserva, mas aceita a convivência porque também percebe a necessidade de devolver leveza ao casamento.

Algum tempo depois, Paddy e Ciara enviam um convite para que os Dalton passem alguns dias em sua propriedade rural. Ben vê a viagem como oportunidade de recuperar a animação das férias. Louise concorda, embora conheça pouco os anfitriões. A família pega a estrada e chega a uma casa afastada, cercada por campos e distante da rotina londrina.

A princípio, o lugar parece adequado para um descanso. Há comida, bebida, passeios e uma recepção calorosa. Paddy ocupa todos os ambientes com sua voz, suas brincadeiras e sua disposição física. Ciara mantém um comportamento mais discreto, enquanto Ant permanece calado por causa de uma condição que afeta sua fala.

A gentileza perde espaço

Os primeiros incômodos podem ser interpretados como diferenças de comportamento. Paddy é inconveniente, faz comentários pessoais e trata certas escolhas de Louise com desprezo. Quando ela reage, ele muda o tom, oferece uma justificativa ou transforma a ofensa em piada. O pedido de desculpas chega, mas costuma trazer outra provocação escondida no embrulho.

Ben prefere não criar atrito. Ele ri em situações constrangedoras, aceita programas que não desejava e tenta convencer Louise de que Paddy apenas possui uma personalidade forte. Essa passividade abre espaço para novas invasões. Cada silêncio dos visitantes permite que os donos da casa ditem os horários, as refeições e até os cuidados com as crianças.

A convivência ganha uma graça desconfortável porque muita gente já suportou um anfitrião inconveniente para não estragar o passeio. A diferença é que poucos precisaram fazer isso diante de James McAvoy sorrindo com a serenidade de quem sabe exatamente onde estão as chaves do carro.

Louise tenta preservar a educação sem abandonar suas convicções. Paddy percebe sua resistência e insiste em assuntos capazes de deixá-la isolada. Ben, dividido entre apoiar a esposa e agradar ao novo amigo, oferece pouca segurança. O problema do casal, antes restrito ao ambiente doméstico, passa a ser usado pelo anfitrião para enfraquecer qualquer decisão conjunta.

As crianças percebem o perigo

Agnes e Ant ocupam uma parte importante da história. Os dois observam atitudes que os adultos preferem tratar como excentricidades. Ant sofre com a impaciência de Paddy e Ciara, mas sua dificuldade de comunicação impede que ele expresse tudo o que deseja. Dan Hough constrói o menino por meio do olhar, dos gestos e das tentativas frustradas de chamar atenção.

Agnes também enfrenta suas próprias limitações. O apego a Hoppy costuma ser tratado pelos pais como um problema infantil, embora revele sua necessidade de segurança. Quando a casa deixa de parecer acolhedora, o brinquedo ganha importância concreta. Louise e Ben precisam decidir quanto podem ceder sem colocar a filha em risco.

Alix West Lefler dá sensibilidade a Agnes sem transformá-la apenas na criança assustada de uma história de terror. A menina presta atenção aos ambientes, busca Ant e reage ao comportamento dos adultos. Sua presença obriga os pais a abandonar parte da delicadeza que vinha prolongando a estadia.

Louise passa a observar com maior cuidado a relação entre os anfitriões e o filho. Mackenzie Davis representa essa mudança sem exagero. A personagem escuta, acompanha Agnes e procura estabelecer regras, mesmo quando Ben minimiza seus receios. Sua inquietação nasce de fatos acumulados dentro da casa, e não de uma intuição conveniente criada apenas para movimentar o roteiro.

Um anfitrião que ocupa tudo

James McAvoy oferece a “Não Fale o Mal” sua presença mais marcante. Paddy alterna simpatia, deboche e agressividade dentro da mesma conversa. Ele oferece comida, organiza passeios e demonstra afeto, mas também transforma qualquer discordância em desafio pessoal. Sua hospitalidade exige obediência, ainda que ele jamais apresente essa condição com palavras honestas.

A atuação de McAvoy usa o corpo para aumentar a pressão sobre os convidados. Paddy se aproxima demais, fala mais alto e interrompe quem tenta questioná-lo. O ator mantém o personagem perto do exagero, porém conserva a dose necessária de simpatia para explicar por que Ben continua fascinado. Paddy assusta porque consegue ser agradável durante alguns minutos, até fazer algo que devolve toda a sala ao desconforto.

Aisling Franciosi oferece outra energia a Ciara. Mais contida, ela ajuda a suavizar as atitudes do marido e recupera a aparência de normalidade depois dos episódios desagradáveis. Essa postura torna a personagem difícil de decifrar. Louise procura nela alguma solidariedade feminina, mas encontra uma mulher dedicada a proteger o ambiente criado por Paddy.

Scoot McNairy assume um papel menos vistoso, embora essencial. Ben carrega frustração, vergonha e desejo de aprovação. Ele gosta da atenção recebida de Paddy porque perdeu parte da confiança em si mesmo. Essa carência explica suas concessões, mas não elimina a irritação provocada por elas. Há momentos em que o espectador gostaria de atravessar a tela, pegar Ben pelos ombros e lembrar que recusar um convite ainda é permitido pela legislação britânica.

O medo cresce dentro da casa

James Watkins, responsável pela direção e pelo roteiro, transforma gestos sociais comuns em fontes de tensão. Uma refeição, um passeio ou uma conversa entre casais ganha outro peso quando Paddy controla o ritmo. A câmera permanece próxima dos visitantes e revela apenas o que eles conseguem perceber. A informação chega aos poucos, deixando Louise e Ben sem certeza suficiente para acusar os anfitriões, mas com motivos demais para permanecer tranquilos.

O terror surge menos de aparições ou sustos e mais da incapacidade dos Dalton de dizer basta. Eles desejam partir, porém esbarram em pedidos, desculpas, sentimentos de culpa e necessidades da filha. A distância da cidade também favorece Paddy e Ciara. Naquela propriedade, os anfitriões dominam o espaço, conhecem os caminhos e possuem vantagem sobre os visitantes.

“Não Fale o Mal” refaz o longa dinamarquês de 2022 e oferece aos personagens americanos maior disposição para reagir. Essa escolha torna a história mais movimentada e acessível, embora retire parte da crueldade seca que distinguia a obra anterior. Watkins prefere aproximar o suspense psicológico do terror físico, sem abandonar o embaraço social responsável pelos melhores trechos.

O enredo é compreensível porque cada nova ameaça nasce de uma concessão anterior. Louise quer proteger Agnes. Ben deseja provar que ainda consegue sustentar uma amizade e manter a família unida. Paddy aproveita essa diferença entre os dois para conservar o comando da visita. Quando o casal reconhece a gravidade da situação, sair da propriedade já exige muito mais do que pegar as malas e agradecer pelo jantar.

“Não Fale o Mal” entrega uma história angustiante sobre pessoas educadas diante de anfitriões que usam a cordialidade como armadilha. O longa perde um pouco da força quando abandona a ambiguidade e investe numa ação mais convencional. Ainda assim, mantém o interesse pelo elenco, pela progressão do perigo e pela dúvida que acompanha toda visita desagradável. Em qual momento a boa educação deixa de ser virtude e passa a oferecer proteção a quem deseja abusar dela?