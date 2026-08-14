Romance baseado em livro com mais de 30 milhões de cópias vendidas está no Prime Video

Em 1922, o jovem Nick Carraway chega a Long Island para trabalhar em Nova York e acaba envolvido nos planos amorosos do misterioso Jay Gatsby. Vizinho de Nick e dono de uma mansão em West Egg, Gatsby deseja reencontrar Daisy Buchanan, uma antiga paixão que agora vive do outro lado da baía com o marido. Dirigido por Baz Luhrmann, “O Grande Gatsby” transforma esse romance impossível em um retrato movimentado da riqueza, da vaidade e das fantasias que o dinheiro ajuda a sustentar.

Nick Carraway (Tobey Maguire) deixa o Meio-Oeste dos Estados Unidos e aluga uma casa modesta em West Egg. Seu plano é iniciar uma carreira no mercado financeiro, aproveitar as oportunidades de Nova York e levar uma vida discreta. A vizinhança, porém, não favorece a discrição. Ao lado de sua casa fica a mansão de Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), um milionário sobre quem circulam rumores variados, quase todos difíceis de comprovar.

Gatsby promove festas enormes, frequentadas por centenas de pessoas. Bebidas, música e dança ocupam os salões durante noites inteiras, embora boa parte dos convidados nem sequer conheça o anfitrião. Alguns dizem que ele foi espião. Outros juram que matou um homem. Gatsby permanece distante, observando aquela agitação sem participar muito dela. Parece estranho gastar tanto dinheiro para reunir desconhecidos, mas existe uma razão pessoal por trás das recepções.

Nick acaba recebendo um convite e entra naquele universo de excessos. A experiência também o aproxima de Jordan Baker (Elizabeth Debicki), uma golfista famosa e amiga de sua prima. Ela conhece os hábitos da elite local e sabe mais sobre Gatsby do que costuma admitir. Aos poucos, Nick descobre que a mansão, as festas e até a escolha daquele endereço estão ligadas a uma mulher.

Daisy vive do outro lado

Daisy Buchanan (Carey Mulligan), prima de Nick, mora em East Egg com o marido, Tom Buchanan (Joel Edgerton), e a filha pequena. A residência dos Buchanan representa uma riqueza antiga, herdada por famílias que nunca precisaram explicar de onde veio o patrimônio. Tom exibe a segurança de quem acredita ser dono da casa, da conversa e de todas as pessoas presentes. Modéstia certamente não foi incluída em sua herança.

O casamento de Daisy está longe de ser tranquilo. Tom é arrogante, infiel e acostumado a exercer autoridade sobre quem está por perto. Daisy conhece o comportamento do marido, mas permanece presa ao conforto e à posição garantidos pela união. Carey Mulligan interpreta a personagem com delicadeza e inquietação. Sua Daisy parece encantadora em um instante e profundamente insatisfeita no seguinte.

Gatsby conheceu Daisy anos antes, quando ainda era um ainda era um jovem sem fortuna. Os dois se apaixonaram, mas foram separados pela guerra e pelas diferenças sociais. Enquanto ele tentava construir uma nova vida, Daisy se casou com Tom. Gatsby ficou rico, comprou uma propriedade diante da casa dela e passou a promover festas na esperança de que, certa noite, ela aparecesse entre os convidados.

Um chá cuidadosamente preparado

Ao descobrir a ligação familiar entre Nick e Daisy, Gatsby pede ajuda ao vizinho. Seu desejo é reencontrá-la em um ambiente reservado, longe dos olhos de Tom e da curiosidade de seus convidados. Nick aceita organizar um chá em sua pequena casa. O milionário acostumado a controlar festas grandiosas chega tomado pela ansiedade e passa a se preocupar até com a decoração.

O reencontro oferece algumas das passagens mais simpáticas de “O Grande Gatsby”. Gatsby, tão elegante diante de uma multidão, mal sabe onde colocar as mãos quando Daisy entra na sala. Leonardo DiCaprio preserva a imponência do personagem, mas permite que surja um homem vulnerável, assustado com a possibilidade de que a mulher real já não corresponda à lembrança cultivada durante anos.

Daisy também se emociona, e a antiga intimidade começa a reaparecer. Gatsby apresenta sua mansão, suas roupas e tudo o que conquistou desde a separação. Ele acredita que o patrimônio comprova que agora merece ocupar o mesmo mundo social dos Buchanan. O problema é que Daisy possui marido, filha e uma vida estabelecida. Recuperar o vínculo afetivo pode ser possível. Apagar os anos de distância é uma tarefa bem mais ingrata.

O dinheiro separa dois mundos

Baz Luhrmann apresenta os anos 1920 com festas agitadas, cores intensas e músicas contemporâneas. A mistura pode causar estranhamento, sobretudo para quem espera uma adaptação sóbria do romance de F. Scott Fitzgerald. Ainda assim, a escolha ajuda a transmitir a euforia de uma época movida por consumo, ostentação e aparências cuidadosamente fabricadas.

Quando a música diminui e os salões ficam vazios, Gatsby permanece sozinho com seu projeto amoroso. O contraste revela a fragilidade escondida sob aquela fortuna. Ele conseguiu comprar uma mansão, receber pessoas influentes e inventar uma identidade admirada. Nenhuma dessas conquistas, porém, lhe oferece controle sobre Daisy.

Tom percebe a aproximação entre os dois e decide investigar o rival. Joel Edgerton oferece ao personagem uma presença agressiva, sustentada pelo orgulho de classe e pelo medo de perder a posição dentro da família. A disputa entre os homens envolve Daisy, mas também coloca frente a frente duas formas de riqueza. Tom nasceu cercado por privilégios. Gatsby precisou criar uma versão de si mesmo capaz de entrar naquele ambiente.

Uma festa que cobra seu preço

Nick acompanha os acontecimentos com curiosidade, admiração e crescente desconforto. Tobey Maguire interpreta o narrador como alguém dividido entre o fascínio por Gatsby e a percepção de que aquela busca depende de uma fantasia perigosa. Seu personagem circula por West Egg, East Egg e Nova York sem pertencer por inteiro a nenhum desses lugares.

“O Grande Gatsby” ganha força quando deixa o luxo em segundo plano e observa o homem escondido atrás do anfitrião famoso. DiCaprio mistura charme, esperança e desespero em uma atuação que impede Gatsby de virar apenas um milionário excêntrico. Ele é romântico, teimoso e, por vezes, ingênuo. Sua fé no passado emociona porque também anuncia o tamanho da decepção possível.

Carey Mulligan oferece a Daisy uma combinação incômoda de afeto e covardia. Ela gosta da atenção recebida, mas sabe quanto pode perder ao contrariar o marido e abandonar a segurança de East Egg. A personagem nunca cabe inteiramente na imagem criada por Gatsby, e essa diferença alimenta a parte mais dolorosa da história.

Com ritmo acelerado e decoração exuberante, Baz Luhrmann entrega uma adaptação acessível, apaixonada e um pouco desmedida. Há momentos em que o excesso ameaça encobrir a intimidade dos personagens, mas o elenco mantém o drama vivo. Quando Gatsby olha para a luz verde do outro lado da baía, ele enxerga Daisy e a vida que acredita poder recuperar. Nick, mais atento, percebe que aquela distância envolve muito mais do que alguns metros de água.