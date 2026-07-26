10 grandes vinhos de supermercado que parecem caros, mas custam menos de R$ 100

Dez rótulos encontrados por menos de R$ 100 provam que preço baixo não precisa significar vinho sem personalidade.

Um tinto toscano da família Frescobaldi por R$ 95, um Reserva espanhol de 2019 por R$ 82 e dois espumantes brasileiros elaborados com técnicas que muita garrafa importada transforma em argumento para cobrar o dobro. A prateleira do supermercado, examinada sem pressa, é menos previsível do que parece. Entre rótulos produzidos para chamar atenção e garrafas que vivem eternamente em promoção, ainda aparecem vinhos com origem respeitável, boa estrutura e algum traço particular — justamente o que costuma desaparecer quando o preço é espremido.

Também não há uma única geografia para a boa compra. O Douro surge com suas castas tradicionais, o Chile comparece com Cabernet Sauvignon do Maipo e do Maule, a Espanha entrega Tempranillo já amadurecido, e o Brasil entra pelo semiárido baiano e por duas regiões que aprenderam a fazer espumantes muito acima da antiga fama do produto nacional. Até uma Gewürztraminer, uva que parece ter sido criada para perfumar a sala antes de chegar à boca, encontrou espaço abaixo dos R$ 100.

Preço baixo, nesse caso, não significa vinho sem história, método ou personalidade. Significa apenas que alguém precisa reconhecer, entre centenas de garrafas semelhantes, onde a economia ainda não arrancou tudo aquilo que torna o vinho interessante. A primeira delas nasce sob o calor do Vale do São Francisco.

Miolo Single Vineyard Syrah 2023 — Brasil

Preço de referência: R$ 93,90

Produzido no Vale do São Francisco, no semiárido baiano, este tinto mostra como a viticultura brasileira avançou para além das regiões tradicionalmente associadas ao vinho. A elevada luminosidade e o manejo cuidadoso da irrigação favorecem a produção de uvas maduras, concentradas e marcadas por aromas intensos. Na taça, aparecem frutas vermelhas e negras, especiarias, pimenta-preta e notas discretamente defumadas. A passagem de 12 meses por barricas de carvalho acrescenta estrutura, maciez e complexidade, sem eliminar o caráter frutado da Syrah. Em boca, apresenta corpo de médio para alto, taninos persistentes e sensação de calor que combina com pratos substanciosos. É uma escolha interessante para quem procura um vinho brasileiro com presença, acabamento e personalidade, mas não pretende avançar para as linhas mais caras das grandes vinícolas nacionais. A origem inesperada e o conjunto bem resolvido fazem com que a garrafa pareça pertencer a uma categoria superior.

Características

Tinto seco produzido com Syrah, apresenta coloração violácea intensa, corpo de médio para alto, taninos presentes e aromas de frutas maduras, pimenta, especiarias e madeira. Possui 14,5% de álcool e pode ser servido entre 16 e 18 °C. Recomenda-se abrir a garrafa cerca de 20 minutos antes da refeição.

Harmonização

Combina com picanha, contrafilé, costela assada, cordeiro, linguiças artesanais, massas com ragu, risoto de funghi e queijos duros. A gordura das carnes ajuda a equilibrar os taninos e o teor alcoólico.

Pérez Cruz Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2022 — Chile

Preço de referência: de R$ 69 a R$ 79

Este Cabernet Sauvignon produzido no Vale do Maipo reúne algumas das qualidades que tornaram os tintos chilenos populares no Brasil: fruta madura, estrutura, maciez e facilidade de harmonização. As uvas vêm de diferentes parcelas do Fundo Liguai, área próxima à Cordilheira dos Andes, onde os solos e a variação de temperatura favorecem concentração e frescor. Os aromas lembram cereja, framboesa, amora e mirtilo, acompanhados por cacau, pimenta-preta, cravo e especiarias doces. O amadurecimento durante 12 meses em barricas francesas e americanas acrescenta volume e suaviza os taninos, mas não encobre a fruta. Em boca, é suculento, equilibrado e persistente, sem o peso excessivo que às vezes aparece em exemplares muito maduros da variedade. A expressão Gran Reserva encontra respaldo na estrutura e na complexidade do vinho. Pelo preço encontrado no varejo, é uma garrafa capaz de atender tanto consumidores iniciantes quanto quem já conhece os tintos do Maipo.

Características

Tinto seco, estruturado e macio, com aromas de frutas vermelhas e negras, cacau, pimenta, cravo e especiarias. A passagem por madeira dura 12 meses. Deve ser servido entre 14 e 16 °C e não exige decantação prolongada.

Harmonização

Vai bem com filé-mignon, carnes grelhadas, frango ou peru com molhos suaves, pizzas, empanadas, massas ao molho de tomate e queijos semiduros, como gouda, cheddar e gruyère.

Morandé Terrarum Reserva Cabernet Sauvignon 2022 — Chile

Preço de referência: de R$ 80 a R$ 83

A proposta deste tinto do Vale do Maule é entregar intensidade sem perder equilíbrio. A fruta aparece de maneira evidente, com aromas de amora, cassis e outras frutas negras maduras, acompanhados por notas de especiarias, baunilha e café. Parte do vinho amadurece em carvalho, procedimento que arredonda os taninos e acrescenta complexidade, mas preserva o perfil frutado do Cabernet Sauvignon. Em boca, tem corpo pronunciado, acidez suculenta, textura macia e final persistente. É uma opção segura para quem aprecia o estilo chileno mais reconhecível, mas procura algo acima das linhas básicas geralmente encontradas em grandes supermercados. A embalagem sóbria e a classificação Reserva ajudam a criar uma impressão de categoria superior, sustentada por um vinho bem executado e pronto para acompanhar refeições de sabor intenso. A safra 2022 é a referência desta seleção, embora anos mais recentes também possam aparecer no varejo. Como sempre, vale conferir o ano impresso no rótulo antes da compra.

Características

Elaborado com Cabernet Sauvignon, possui coloração rubi profunda, corpo encorpado, taninos macios e aromas de frutas negras, cassis, baunilha, café e especiarias. Tem 13,5% de álcool e deve ser servido entre 16 e 18 °C.

Harmonização

É especialmente indicado para churrasco. Acompanha picanha, fraldinha, costela, assado de tira, hambúrguer artesanal, cordeiro, carnes assadas e queijos de média maturação.

Rèmole Rosso 2023 — Itália

Preço de referência: R$ 95

Produzido na Toscana pela família Frescobaldi, este tinto reúne origem respeitada, apresentação elegante e um estilo acessível. O corte combina principalmente Sangiovese com uma parcela de Cabernet Sauvignon, criando um vinho de fruta nítida, boa acidez e taninos bem polidos. Os aromas lembram cerejas, ameixas e outras frutas vermelhas e negras, acompanhadas por especiarias e discretas notas balsâmicas. O amadurecimento ocorre em tanques de aço, seguido por um curto período em garrafa, preservando o frescor e evitando que a madeira esconda a expressão das uvas. Na boca, é macio, fluido e equilibrado, com estrutura suficiente para acompanhar uma refeição inteira. Não pretende competir com os grandes vinhos toscanos, mas entrega tipicidade italiana, assinatura de um produtor histórico e excelente versatilidade gastronômica. É uma das garrafas que mais correspondem à proposta da lista, pois a origem, o rótulo e o acabamento fazem com que pareça mais cara do que realmente é.

Características

Tinto Toscana IGT produzido com Sangiovese e Cabernet Sauvignon. Apresenta corpo médio, boa acidez, taninos macios e aromas de frutas vermelhas, especiarias e ervas. Possui 12,5% de álcool e deve ser servido entre 14 e 16 °C.

Harmonização

Combina com massas ao molho de tomate, lasanha, nhoque, pizza, polenta com carne, embutidos, salames, aves assadas e carnes vermelhas preparadas sem molhos excessivamente pesados.

Viña Albali Reserva 2019 — Espanha

Preço de referência: R$ 82

A palavra Reserva e a safra 2019 já ajudam a criar a impressão de um vinho mais caro, mas o conteúdo confirma essa expectativa. Produzido em Valdepeñas com a uva Tempranillo, amadurece durante 12 meses em barricas de carvalho americano e permanece por mais dois anos em garrafa antes de chegar ao mercado. Esse período de evolução permite que fruta, madeira e aromas terciários se integrem. Na taça, aparecem ameixa, amora e cereja, acompanhadas por baunilha, chocolate, ervas, especiarias e notas tostadas. O paladar é encorpado, macio e persistente, com taninos estruturados e acidez suficiente para evitar a sensação de peso. É uma escolha indicada para quem aprecia o perfil clássico dos tintos espanhóis, marcados por fruta madura e sinais evidentes de envelhecimento. Ao mesmo tempo, não apresenta a austeridade de exemplares mais tradicionais e caros. Pelo preço, oferece complexidade, evolução e presença à mesa, especialmente quando acompanhado por carnes e pratos de sabor intenso.

Características

Tinto seco elaborado com Tempranillo, possui 13% de álcool e amadurece em carvalho americano e em garrafa. Apresenta frutas maduras, baunilha, chocolate, notas balsâmicas, tostadas e especiadas. Deve ser servido entre 15 e 17 °C.

Harmonização

Acompanha carnes grelhadas, cordeiro, aves de caça, massas com molhos encorpados, paella de carnes, presunto cru, queijo manchego e tábuas de frios.

Poças Coroa D’Ouro Tinto 2022 — Portugal

Preço de referência: R$ 85

Este tinto do Douro apresenta uma combinação de uvas profundamente ligada à tradição portuguesa: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Diferentemente de muitos vinhos da região, não amadurece em barricas, escolha que preserva a fruta e permite perceber com clareza o caráter das variedades. Os aromas lembram ameixa, amora, cereja, violetas, ervas e discretas notas balsâmicas e terrosas. Em boca, apresenta bom corpo, acidez refrescante, taninos firmes e final suculento. A ausência de madeira não significa falta de complexidade. Ao contrário, o vinho ganha vivacidade e se torna uma alternativa interessante para quem deseja fugir dos tintos dominados por baunilha, café e tostado. É versátil à mesa e pode acompanhar tanto receitas portuguesas quanto pratos cotidianos. Pelo preço, entrega origem reconhecida, castas tradicionais e equilíbrio suficiente para parecer uma garrafa de categoria superior. Também é uma boa porta de entrada para consumidores interessados em conhecer o Douro além dos vinhos mais potentes e caros.

Características

Blend de Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Barroca. Apresenta corpo médio, acidez viva, taninos firmes e aromas de frutas maduras, flores, ervas e terra. Possui 12,9% de álcool e deve ser servido entre 14 e 16 °C.

Harmonização

Combina com frango assado, pato confitado, coelho na brasa, pizza, lasanha, cannelloni, arroz de pato, alheira, bacalhau com molho de tomate e carnes brancas pouco condimentadas.

Adobe Reserva Gewürztraminer 2023 — Chile

Preço de referência: de R$ 66 a R$ 85

A Gewürztraminer é uma variedade conhecida pelo perfume intenso e por uma personalidade que dificilmente passa despercebida. Nesta versão chilena, produzida no Vale do Rapel, aparecem aromas de rosas, jasmim, lichia, damasco, maçã, frutas tropicais, ervas e um leve toque de mel. Na boca, o vinho mantém o caráter floral e frutado, acompanhado por acidez delicada, bom volume e uma discreta sensação adocicada no final. Essa impressão de doçura não o transforma num vinho de sobremesa. Seu melhor desempenho ocorre ao lado de pratos aromáticos, condimentados ou levemente picantes. Produzido pela Emiliana, vinícola reconhecida pelo trabalho com agricultura orgânica, é uma escolha menos óbvia do que os tradicionais Sauvignon Blanc e Chardonnay encontrados nos supermercados. Também ajuda a dar variedade à seleção, geralmente dominada por tintos. Para quem procura uma garrafa diferente, perfumada e fácil de reconhecer na taça, oferece personalidade e presença sem ultrapassar a faixa de preço proposta.

Características

Branco aromático produzido com Gewürztraminer, apresenta notas de flores, lichia, damasco, frutas tropicais e mel. Possui 13% de álcool, textura macia, acidez delicada e leve sensação adocicada. Deve ser servido entre 8 e 10 °C.

Harmonização

Combina com queijos suaves, castanhas, damascos secos, comida tailandesa, curry moderado, pratos agridoces, carne suína com frutas, culinária indiana pouco picante e aperitivos aromáticos.

Bico Amarelo 2024 — Portugal

Preço de referência: de R$ 79,90 a R$ 93

Produzido na região dos Vinhos Verdes com as uvas Loureiro, Alvarinho e Avesso, este branco português prova que leveza não significa falta de personalidade. A safra 2024 apresenta cor clara com reflexos esverdeados, aromas cítricos e tropicais e um paladar vivo, fresco e de bom volume. Com apenas 11% de álcool e acidez elevada, é especialmente agradável em dias quentes, mas possui estrutura suficiente para acompanhar refeições. Não recebe gás nem açúcar adicionados, afastando-se do perfil ligeiramente doce ou artificialmente frisante que alguns consumidores ainda associam aos Vinhos Verdes. A fermentação ocorre em aço inox, seguida por bâtonnage, técnica que movimenta as borras finas e acrescenta textura. O final é limpo, refrescante e persistente. Sua grande força está na versatilidade: funciona como aperitivo, acompanha peixes e frutos do mar e pode permanecer à mesa durante toda a refeição. Pelo preço, oferece frescor, elegância e uma qualidade que costuma aparecer em brancos mais caros.

Características

Blend de Loureiro, Alvarinho e Avesso, possui 11% de álcool, acidez marcante e aromas de frutas cítricas e tropicais. É fermentado em inox, apresenta bom volume e final refrescante. Deve ser servido entre 7 e 9 °C.

Harmonização

Acompanha ostras, camarões, ceviche, sushi, sashimi, peixes grelhados, saladas, queijo de cabra, arroz de mariscos, bacalhau, frango com ervas e entradas frias.

Aurora Pinto Bandeira Método Tradicional Extra Brut 12 Meses — Brasil

Preço de referência: R$ 90

O método tradicional, no qual a segunda fermentação acontece dentro da própria garrafa, costuma aparecer em espumantes consideravelmente mais caros. Nesta opção brasileira, o processo é aplicado a um corte de Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, mantido durante 12 meses em contato com as borras. Esse período acrescenta textura, cremosidade e aromas relacionados à fermentação, sem eliminar o frescor da fruta. Na taça, aparecem frutas brancas e tropicais maduras, flores, ervas, fermento, amêndoas e frutos secos. Em boca, a acidez é vibrante, as borbulhas são agradáveis e o final traz sensações cítricas e levemente salinas. A classificação Extra Brut indica baixo teor de açúcar, resultando num estilo seco e gastronômico. Produzido em Pinto Bandeira, uma das regiões brasileiras mais respeitadas para espumantes, entrega origem, método e complexidade por uma faixa de preço rara. Pode abrir a refeição, acompanhar pratos principais e substituir garrafas importadas mais caras em celebrações.

Características

Espumante branco Extra Brut elaborado pelo método tradicional com Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. Permanece 12 meses sobre as borras, possui 12,5% de álcool, acidez elevada e textura cremosa. Deve ser servido entre 6 e 8 °C.

Harmonização

Combina com ostras, frutos do mar, sushi, tempurá, croquetes, risoto de limão, peixes assados, frango, queijos cremosos e entradas fritas.

Garibaldi VG Blanc de Blanc Nature — Brasil

Preço de referência: R$ 78

A expressão Blanc de Blanc informa que o espumante foi elaborado exclusivamente com uvas brancas; neste caso, 100% Chardonnay. Já a classificação Nature indica teor muito baixo de açúcar, criando um perfil seco, preciso e voltado para a mesa. A segunda fermentação ocorre pelo método Charmat Longo, em autoclaves, com 12 meses de contato com as leveduras. O processo acrescenta complexidade superior à encontrada em espumantes produzidos rapidamente. Na taça, apresenta coloração amarelo-palha, reflexos esverdeados, borbulhas finas e boa formação de espuma. Os aromas combinam damasco, mel, amêndoas e notas tostadas. Em boca, é cremoso, estruturado e equilibrado por uma acidez firme. É especialmente indicado para quem associa sofisticação apenas ao método tradicional, pois demonstra que um Charmat prolongado e bem executado também pode entregar textura e profundidade. Pelo preço encontrado, oferece secura, elegância e desempenho gastronômico acima da média, além de uma apresentação capaz de competir com espumantes mais caros.

Características

Espumante Nature produzido exclusivamente com Chardonnay pelo método Charmat Longo. Permanece 12 meses em contato com as leveduras, possui 13% de álcool, borbulhas finas, textura cremosa e aromas de mel, damasco, amêndoas e tostado. Deve ser servido entre 6 e 8 °C.

Harmonização

Combina com ceviche, camarões levemente condimentados, peixes, frutos do mar, aves, pato, frango, frituras e queijos maturados. Sua secura permite que acompanhe uma refeição completa.