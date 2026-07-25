Thriller psicológico espanhol que acaba de chegar à Netflix

O suspense espanhol “Conspiradores”, dirigido por Roger Gual, acompanha Ruth (Stéphanie Magnin), uma DJ que vive em Berlim e retorna à pequena cidade onde cresceu após receber a notícia da morte repentina da mãe. A polícia aponta um acidente doméstico, mas a jovem desconfia da versão apresentada pelo pai, Martín (José Coronado), um ex-agente da Guarda Civil cada vez mais agressivo e obcecado por teorias conspiratórias.

Ruth construiu uma vida distante da família. Ela trabalha como DJ em Berlim, frequenta festas e mantém pouco contato com os pais, que continuam morando na Espanha. Durante uma noite de trabalho, a jovem ignora várias ligações da mãe. Na manhã seguinte, Martín telefona para informar que a esposa morreu após escorregar no banheiro.

A explicação é simples. A mãe teria bebido, perdido o equilíbrio e sofrido uma queda fatal. A polícia aceita essa versão e trata o caso como acidente. Ruth, porém, lembra que a mãe raramente consumia álcool. As fotografias do corpo também mostram uma quantidade de sangue que lhe parece incompatível com a história contada pelo pai.

O retorno para o funeral acaba se transformando em uma tentativa de descobrir o que aconteceu dentro daquela casa. O problema é que Ruth esteve ausente durante muito tempo. Ela acredita conhecer os hábitos da mãe, mas não acompanhou os anos recentes do casamento nem sabe como os pais passaram a viver. Sua investigação nasce de uma dúvida legítima, embora carregue as limitações de quem chegou tarde.

O pai controla as informações

Martín conhece os moradores, trabalhou na Guarda Civil e possui uma autoridade que não desapareceu com a aposentadoria. Quando afirma que a esposa morreu em um acidente, poucas pessoas consideram necessário fazer outras perguntas. Ruth ocupa o lado oposto. Ela voltou de Berlim depois de anos distante e começa a levantar suspeitas contra um homem respeitado na região.

José Coronado interpreta Martín com uma mistura inquietante de cansaço, irritação e hostilidade. O personagem fala pouco sobre a morte da esposa, interrompe conversas e demonstra mais interesse no desaparecimento de um menino da cidade. Ele passa horas trancado em um cômodo, protege seus arquivos e reage mal quando a filha tenta descobrir o que existe ali.

Uma das atitudes mais preocupantes envolve o telefone da mãe. Martín apagou o conteúdo do aparelho pouco depois da morte. Para ele, guardar mensagens e ligações de alguém que morreu não teria utilidade. Para Ruth, o gesto destruiu registros que poderiam revelar quem falou com a mãe, quais foram suas últimas conversas e o que aconteceu antes da queda.

Esse telefone apagado resume boa parte da relação entre pai e filha. Martín considera o assunto encerrado. Ruth vê uma investigação interrompida antes mesmo de começar. Quanto mais ela pergunta, menos informações recebe, e a resistência do pai passa a alimentar a suspeita de que existe algo escondido.

A investigação se mistura ao luto

“Conspiradores” acompanha a apuração pelo ponto de vista de Ruth. O público observa as fotografias, escuta as versões e percebe as mudanças de comportamento de Martín ao lado dela. Roger Gual preserva informações importantes e mantém várias possibilidades abertas. Pode ter ocorrido um acidente. Martín pode estar escondendo algo. Ruth também pode estar interpretando sinais comuns sob o peso da culpa e da tristeza.

Stéphanie Magnin sustenta bem essa incerteza. Ruth não possui experiência policial, contatos importantes ou documentos decisivos. Ela investiga porque não consegue aceitar a explicação disponível. Também carrega o remorso de ter ignorado as últimas ligações da mãe, um detalhe que torna sua busca mais dolorosa. Descobrir a verdade passa a ser uma forma de compensar aquela ausência, ainda que nenhuma descoberta consiga devolver a conversa perdida.

O roteiro escrito por Carlos Montero e Darío Madrona reúne drama familiar e investigação criminal. A parte policial segue caminhos conhecidos, com fotografias examinadas, versões contraditórias, portas fechadas e moradores pouco dispostos a colaborar. O elemento mais interessante está na relação entre Ruth e Martín. Os dois recolhem fragmentos, criam conexões e defendem suas conclusões com crescente convicção.

Martín vive cercado por conspirações

O comportamento do pai ganha outra dimensão quando Ruth descobre a extensão de suas crenças. Martín fala sobre empresas farmacêuticas, doenças fabricadas, crianças sequestradas e autoridades envolvidas em planos secretos. Ele passa horas consumindo conteúdos na internet e acumulando informações que confirmam aquilo em que já decidiu acreditar.

José Coronado poderia transformar o personagem em uma caricatura barulhenta, mas prefere uma atuação mais desconfortável. Martín possui experiência profissional, conhece procedimentos policiais e sabe apresentar certas suspeitas com aparente segurança. Sua paranoia não nasce de uma figura tola. Ela cresce em alguém habituado a investigar, desconfiar e buscar culpados.

A internet oferece a ele um estoque inesgotável de coincidências. Qualquer notícia pode completar uma teoria, enquanto toda contestação pode ser interpretada como parte do encobrimento. É um terreno reconhecível para quem já abriu uma rede social e encontrou um conhecido disposto a resolver crimes internacionais entre uma receita de bolo e uma fotografia de bom-dia.

Ruth rejeita as crenças do pai, mas começa a repetir parte desse comportamento. Ela liga o sangue das fotografias ao telefone apagado, associa o isolamento de Martín à morte e interpreta cada silêncio como confirmação. Sua desconfiança possui razões concretas, porém o acúmulo de sinais não equivale automaticamente a uma prova. A filha corre o risco de adotar a mesma lógica que considera perturbadora no pai.

Um suspense sobre certezas frágeis

Roger Gual trabalha melhor quando coloca Ruth diante da possibilidade de estar certa pelos motivos errados. Martín age de maneira agressiva, encobre informações e cria um ambiente hostil dentro da própria casa. Nada disso, isoladamente, comprova que ele tenha causado a morte da esposa. O suspense cresce nessa distância entre um comportamento condenável e uma acusação que ainda precisa ser sustentada.

A pequena cidade também aumenta a dificuldade da protagonista. Martín possui contatos, história e reconhecimento. Ruth tem dúvidas, lembranças antigas e algumas imagens perturbadoras. Enquanto o pai preserva sua influência entre os moradores, a filha precisa convencer outras pessoas de que o caso merece ser revisto.

“Conspiradores” cai o ritmo quando depende demais em procedimentos familiares do gênero, mas recupera interesse ao aproximar investigação e obsessão. O longa questiona quanto tempo uma suspeita precisa sobreviver antes de adquirir aparência de verdade. Também observa a facilidade com que buscas na internet deixam de procurar fatos e passam a selecionar apenas aquilo que confirma uma crença.

Sem transformar Ruth em heroína impecável nem Martín em vilão simples, o filme preserva a dúvida e deixa o público desconfortavelmente próximo dos dois. A morte da mãe permanece no centro da história, mas o perigo cresce quando pai e filha passam a tratar lacunas como evidências. Ruth continua procurando uma prova reconhecida pela polícia, enquanto Martín protege o quarto, os arquivos e uma versão que considera encerrada.