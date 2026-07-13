Paul Walker, Steve Zahn e Leelee Sobieski vivem um dos melhores suspenses de perseguição do cinema dos anos 200, na Netflix

Em 2001, nas extensas rodovias dos Estados Unidos, três jovens passam a ser perseguidos por um caminhoneiro depois de uma brincadeira cruel pelo rádio. Dirigido por John Dahl, “Perseguição: A Estrada da Morte” transforma uma viagem universitária, iniciada por razões românticas, numa caçada marcada por culpa, medo e decisões ruins.

Lewis Thomas (Paul Walker) é um estudante universitário apaixonado por Venna (Leelee Sobieski), uma amiga que ainda desconhece os sentimentos dele. Quando surge a oportunidade de atravessar o país para buscá-la, Lewis compra um carro e abandona a passagem aérea. A ideia parece simples. Ele quer aproveitar a viagem para ficar perto da jovem e descobrir se existe alguma chance de transformar a amizade em namoro.

O plano sofre a primeira mudança quando Lewis recebe uma ligação de Fuller Thomas (Steve Zahn), seu irmão mais velho. Fuller está preso e precisa de ajuda para pagar a fiança. Mesmo desconfiado da capacidade do irmão de criar problemas, Lewis decide buscá-lo. A partir desse encontro, a viagem deixa de seguir apenas o desejo romântico do estudante e passa a carregar também o comportamento imprevisível de Fuller.

Steve Zahn assume o papel mais inquieto do trio. Fuller fala demais, provoca desconhecidos e trata o perigo com uma leveza que costuma desaparecer apenas quando a situação já se tornou grave. Paul Walker oferece o contraponto. Lewis é reservado, cauteloso e preocupado em preservar seus planos com Venna. A convivência dos irmãos rende provocações divertidas, mas também prepara o terreno para o erro que muda o rumo da viagem.

Uma brincadeira pelo rádio

Fuller instala um rádio PX no carro e começa a conversar com caminhoneiros que cruzam as estradas. Entediado, ele convence Lewis a fingir que é uma mulher chamada Candy Cane. Lewis resiste por pouco tempo e acaba entrando na brincadeira. Usando uma voz feminina, conversa com um caminhoneiro conhecido apenas como Rusty Nail, interpretado vocalmente por Ted Levine.

A provocação poderia ter terminado numa conversa boba entre desconhecidos. Fuller, porém, sugere que Lewis marque um encontro falso entre Rusty Nail e um homem hospedado no quarto vizinho de um motel. O alvo da brincadeira é um sujeito arrogante que havia tratado Lewis com desprezo. Os irmãos informam o número do quarto e esperam ouvir uma discussão através da parede.

Na manhã seguinte, eles descobrem que o hóspede foi atacado com extrema violência. A polícia interroga Lewis e Fuller, que precisam admitir a brincadeira para explicar por que estavam acompanhando os acontecimentos. A revelação muda a natureza do problema. Rusty Nail deixou de ser apenas uma voz distante e provou que está disposto a ferir quem considera responsável por sua humilhação.

A voz que não desaparece

Lewis e Fuller tentam seguir viagem, mas Rusty Nail volta a falar pelo rádio. Ele exige um pedido de desculpas e demonstra conhecer detalhes sobre o carro, a localização dos irmãos e o caminho escolhido por eles. Lewis procura encerrar o assunto, enquanto Fuller ainda tenta esconder o medo atrás de piadas e provocações. Nenhum dos dois consegue identificar qual caminhão pertence ao perseguidor.

John Dahl aproveita essa ausência para criar boa parte da tensão. Rusty Nail quase nunca precisa aparecer. Sua voz grave, educada e ameaçadora chega pelo rádio enquanto diversos caminhões cercam o carro nas estradas. Lewis olha para faróis, cabines e retrovisores sem saber quem está observando. A dúvida torna cada veículo pesado uma possível ameaça.

O recurso também mantém o espectador preso à perspectiva dos irmãos. Há pouca informação sobre o caminhoneiro, seus motivos ou sua aparência. Sabe-se apenas que ele foi enganado, reagiu com brutalidade e deseja prolongar a punição. Ted Levine oferece à voz uma calma perturbadora. Rusty Nail raramente precisa gritar, pois fala com a segurança de quem conhece o caminho dos jovens e pode surgir quando decidir.

Venna entra na viagem

Lewis e Fuller chegam ao Colorado para buscar Venna. A presença dela traz alguma leveza ao grupo, mas cria outra espécie de tensão. Lewis espera uma aproximação romântica, enquanto Fuller provoca o irmão e também chama a atenção da jovem. A disputa entre os dois nunca se torna o centro da história, embora ajude a revelar a insegurança de Lewis.

Venna percebe que os irmãos escondem alguma coisa. Leelee Sobieski interpreta a personagem com firmeza e curiosidade, sem deixá-la restrita ao papel de interesse amoroso. Quando a perseguição se torna evidente, ela cobra explicações e participa das escolhas do grupo. A entrada da jovem também oferece a Rusty Nail uma nova forma de pressionar os irmãos.

O caminhoneiro passa a usar o medo e a culpa para obrigar Lewis e Fuller a cumprir ordens. Os jovens procuram ajuda, mudam de rota e tentam descobrir de onde vêm as ameaças, mas continuam presos a um ambiente onde quase todos os veículos são parecidos. A estrada oferece espaço para correr, porém poucos lugares realmente seguros para parar.

O perigo escondido na paisagem

“Perseguição: A Estrada da Morte” pertence a uma época anterior aos celulares com localização constante, mapas digitais e aplicativos capazes de registrar cada deslocamento. Essa limitação tecnológica fortalece a história. Os personagens dependem de telefones públicos, informações incompletas e encontros em lugares isolados. Quando precisam pedir ajuda, quase sempre precisam abandonar o carro ou revelar onde estão.

John Dahl mantém o suspense ligado às atitudes dos personagens. Lewis e Fuller não são vítimas escolhidas ao acaso. Eles iniciam o problema ao usar um desconhecido como alvo de uma piada cruel. Isso não torna aceitável a violência de Rusty Nail, mas impede que os irmãos ocupem uma posição confortável. Parte da angústia nasce da consciência de que a perseguição começou com uma decisão infantil tomada por eles.

Paul Walker interpreta Lewis com uma combinação de culpa e coragem. O personagem precisa proteger Venna, lidar com o irmão e assumir responsabilidade pelo que fez. Steve Zahn dá a Fuller um comportamento irritante, mas também vulnerável. Aos poucos, o homem que parecia incapaz de levar algo a sério percebe que suas provocações colocaram outras pessoas em risco.

O roteiro se perde um pouco quando multiplica armadilhas e aproxima o perseguidor dos jovens com precisão quase sobrenatural. Ainda assim, o filme mantém a atenção porque trabalha bem o espaço das rodovias, dos estacionamentos vazios e dos motéis baratos. Lugares feitos para receber viajantes tornam-se territórios onde ninguém sabe quem chegou primeiro nem quem permanece observando.

“Perseguição: A Estrada da Morte” combina drama, mistério e suspense numa história simples, eficiente e desconfortável. O filme fala sobre uma brincadeira que ultrapassa o controle de seus autores, mas sustenta o interesse por meio das relações entre Lewis, Fuller e Venna. Quando a voz de Rusty Nail retorna ao rádio, o trio percebe que seguir adiante não basta. Enquanto o caminhoneiro souber onde eles estão, a estrada continuará pertencendo a ele.