Um filme para quem ama futebol e não perde nenhum jogo da Copa do Mundo, na Netflix

Lançado em 2025, o drama turco “Lefter: O Professor” acompanha, em Istambul, a formação de Lefter Küçükandonyadis (Erdem Kaynarca), jogador de origem grega que virou um dos grandes nomes do futebol turco enquanto lidava com cobrança familiar, preconceito e o peso de vestir uma camisa nacional. Realizado por Can Ulkay, o filme usa a biografia do atleta para mostrar por que a fama, antes de virar estátua, passa por casa cheia, porta fechada, amor interrompido e muito grito vindo da arquibancada.

O ponto de partida está longe do glamour esportivo. Lefter cresce em Büyükada, ilha de convivência multicultural próxima a Istambul, onde o talento com a bola aparece cedo, mas não vem acompanhado de aprovação automática. Hristo (Halit Ergenç), seu pai, enxerga o futebol com desconfiança e tenta empurrar o filho para um destino menos incerto. Para Lefter, porém, o campo não é apenas diversão de juventude. É o lugar onde ele consegue existir sem pedir licença o tempo todo.

Essa tensão doméstica dá força ao começo de “Lefter: O Professor”. O jovem jogador não briga apenas por uma vaga em um time, mas por alguma autoridade sobre a própria vida. Em casa, o pai representa tradição, disciplina e medo da exposição. Fora dela, o futebol oferece movimento, público e uma possibilidade de ascensão. O problema é que cada passo de Lefter em direção ao esporte também aumenta o atrito familiar. O talento abre portas, mas não apaga a conta emocional deixada na sala de jantar.

O campo como idioma

O apelido Professor nasce da maneira como Lefter Küçükandonyadis (Erdem Kaynarca) passa a enxergar o jogo. Ele não depende só da força física ou da velocidade. Sua grande marca está na leitura das jogadas, na inteligência para organizar companheiros e na capacidade de transformar uma partida em território sob seu comando. O filme acerta quando mostra essa habilidade como trabalho, treino e insistência, sem tratar a genialidade como uma espécie de raio caído do céu.

Erdem Kaynarca interpreta Lefter com uma mistura eficiente de brilho e desconforto. O personagem quer vencer, mas também deseja ser aceito em ambientes que o observam com reserva por causa de sua origem. A camisa oferece reconhecimento, salário simbólico, torcida e presença pública, mas também aumenta a vigilância sobre cada escolha. Quanto mais Lefter cresce, mais sua vida deixa de pertencer apenas a ele. A fama chega acompanhada de cobrança, e a arquibancada raramente tem paciência de mãe.

Can Ulkay trabalha esse avanço sem transformar o jogador em santo. Lefter erra, se impõe, sofre e às vezes parece incapaz de equilibrar tudo o que está em disputa. O filme fica mais interessante quando permite que o craque pareça humano, irritado, dividido e até um pouco teimoso. Há algo quase cômico, no melhor sentido, em ver tanta gente tentando domar um talento que só sabe respirar quando a bola começa a correr. Para qualquer pai conservador, isso deve parecer uma dor de cabeça com chuteira.

Família, amor e cobrança

As personagens femininas também participam desse mapa afetivo. Stavrini (Deniz Işın) e Meri (Aslıhan Malbora) aparecem ligadas a decisões que mexem com amor, pertencimento e imagem pública. Elas não são apenas figuras ao redor do protagonista. Suas presenças ajudam a revelar o preço da vida de Lefter fora dos gramados, onde a vitória não depende de placar e onde nenhuma jogada resolve uma conversa difícil.

É nesse ponto que “Lefter: O Professor” ganha calor. A carreira do jogador cresce, mas a intimidade vai ficando apertada. Treinos, partidas, viagens e compromissos invadem o espaço da casa. O filme mostra que uma carreira esportiva não consome apenas o corpo do atleta. Ela exige tempo, paciência e certa dose de egoísmo. Lefter quer ser grande, mas essa grandeza cobra ausências. Quem está ao redor precisa decidir se acompanha, espera ou se cansa.

Hristo (Halit Ergenç) é peça importante nesse conflito. A rigidez do pai não aparece como maldade simples, e sim como medo de ver o filho exposto a um mundo instável. Ainda assim, a dureza dele pesa. Ao tentar proteger Lefter, Hristo também limita seu acesso ao futuro que o jovem deseja. O filme melhora quando não escolhe um vilão fácil. A relação entre pai e filho tem fricção, afeto mal resolvido e aquela velha habilidade familiar de ferir exatamente onde mais dói.

A camisa pesa mais

Quando o Fenerbahçe e a seleção turca entram no caminho de Lefter, o drama muda de escala. O menino de Büyükada passa a carregar instituições, torcedores e uma identidade nacional atravessada por contradições. O jogador de origem grega se torna símbolo esportivo turco, mas essa consagração não elimina as tensões de pertencimento. Pelo contrário, deixa tudo mais exposto. O que antes era problema de casa agora ganha arquibancada, imprensa e cobrança coletiva.

“Lefter: O Professor” funciona melhor quando aproxima esporte e identidade sem transformar tudo em discurso solene. A bola, aqui, é concreta. Ela decide vagas, prestígio, afeto e poder. Lefter precisa render dentro de campo para continuar sendo ouvido fora dele. Essa condição dá ao filme seu conflito mais forte. O craque é celebrado porque vence, mas precisa vencer muitas vezes para que sua presença seja tratada como legítima.

A realização de Can Ulkay segue caminhos conhecidos da cinebiografia esportiva. Há conflitos familiares, ascensão profissional, romance, crise íntima e a construção de uma lenda nacional. Nada disso surpreende muito quem já viu histórias sobre atletas geniais. Ainda assim, o longa encontra consistência quando mantém o foco nas consequências das escolhas de Lefter. Cada treino tirado da família, cada partida decisiva e cada avanço na carreira alteram sua posição diante do pai, das mulheres que atravessam sua vida e do país que aprende a aplaudi-lo.

O homem por trás da lenda

O filme trata Lefter Küçükandonyadis (Erdem Kaynarca) menos como mito pronto e mais como alguém em disputa permanente. Ele quer jogar, amar, pertencer e provar valor. Quer também escapar de um destino escolhido por outras pessoas. Essa combinação torna “Lefter: O Professor” acessível mesmo para quem não conhece a história do futebol turco. O longa fala de bola, mas também fala daquela velha negociação íntima entre desejo e culpa, embora o personagem raramente tenha tempo para organizar isso em palavras bonitas.

Algumas passagens poderiam respirar com menos solenidade. Em certos momentos, o filme parece preocupado demais em preservar a grandeza do biografado, quando o mais interessante está em suas rachaduras. Ainda assim, Kaynarca sustenta bem o centro da narrativa, e Halit Ergenç dá peso ao conflito familiar sem transformar Hristo em caricatura. Deniz Işın e Aslıhan Malbora ajudam a lembrar que toda lenda pública deixa pessoas esperando respostas dentro de casa.

“Lefter: O Professor” é uma cinebiografia tradicional, mas envolvente, guiada por um personagem que precisa conquistar espaço em mais de um campo. O gramado dá a Lefter reconhecimento, mas não resolve sua origem, seu amor, sua relação com o pai nem a cobrança de representar um país. Quando a bola volta a seus pés, o filme reencontra seu melhor ritmo. Ali, entre a pressão da camisa e o ruído da torcida, Lefter faz o que sabe fazer para continuar em jogo.