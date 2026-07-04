Acaba de chegar na Netflix essa comédia cult dos anos 2000

Em “Juwanna Mann”, comédia esportiva lançada em 2002 e dirigida por Jesse Vaughan, Miguel A. Núñez Jr. interpreta Jamal Jeffries, um jogador de basquete talentoso, famoso e convencido de que a quadra existe para servi-lo. O problema é que sua fama já não basta para proteger suas atitudes. Depois de um comportamento indisciplinado durante uma partida, ele é suspenso da liga masculina, perde espaço profissional, vê o dinheiro desaparecer e precisa encarar uma realidade que jamais coube em sua pose de estrela. Sem preparo para outra carreira e sem disposição para aceitar a queda, Jamal cria um plano tão absurdo quanto desesperado. Ele decide se vestir como mulher, adotar a identidade de Juwanna Mann e tentar entrar em uma equipe feminina de basquete.

A premissa de “Juwanna Mann” pertence àquele tipo de comédia que nasce de uma mentira enorme e passa boa parte do tempo tentando impedir que ela desmorone. O filme aposta no exagero, no constrangimento e na vaidade ferida de um protagonista que precisa aprender, da pior maneira possível, que talento sem respeito pode virar dívida. Jamal não perde apenas o emprego. Ele perde plateia, prestígio, privilégios e a sensação de mandar em tudo. Quando aparece como Juwanna, ganha acesso a uma nova liga, mas entra também em um ambiente onde sua arrogância masculina já não tem a mesma utilidade.

A queda de Jamal Jeffries

Jamal Jeffries (Miguel A. Núñez Jr.) é apresentado como o típico atleta que confunde brilho pessoal com licença para fazer qualquer coisa. Ele joga bem, sabe disso e age como quem acredita estar acima das regras. A suspensão vem para lembrar que a liga também tem interesses, imagem pública e paciência limitada. Sem contrato, sem renda e sem a estrutura que mantinha sua celebridade funcionando, ele passa a depender do empresário Lorne Daniels (Kevin Pollak), que tenta lidar com o estrago enquanto percebe que a reputação do cliente virou um peso difícil de carregar.

A falta de dinheiro aperta o personagem e empurra a história para a farsa. Jamal não tem um plano elegante, nem uma saída madura. O que ele tem é basquete, desespero e uma confiança quase ofensiva na própria capacidade de improvisar. Ao criar Juwanna Mann, ele tenta recuperar a única coisa que domina, mas agora precisa fazer isso em um espaço no qual não pode ser reconhecido. A cada treino, entrevista ou conversa de vestiário, o risco aumenta. Um detalhe mal controlado pode revelar a fraude e tirar dele a última chance de continuar jogando.

Juwanna entra no time

A entrada de Juwanna Mann no basquete feminino muda o ritmo da comédia. O filme passa a trabalhar com situações em que o protagonista precisa esconder o que sabe, exagerar o que não sabe e fingir naturalidade diante de pessoas que convivem com ele todos os dias. A graça está menos na transformação em si e mais no esforço constante para sustentar a mentira. Jamal sempre foi barulhento, vaidoso e dono do próprio espetáculo. Como Juwanna, precisa ouvir instruções, dividir espaço e obedecer à lógica de uma equipe.

A comédia tem momentos datados, especialmente quando usa o disfarce como fonte de piada fácil. Ainda assim, há uma ideia interessante por trás da bagunça. Jamal só começa a prestar atenção nas mulheres quando passa a depender delas para sobreviver profissionalmente. Ele entra naquele time para se salvar, mas encontra colegas que não estão ali para admirar seu ego. As jogadoras treinam, cobram, competem e defendem seus lugares. Para alguém acostumado a ser o centro da quadra, esse convívio vira uma aula com mensalidade alta.

Michelle vira um problema maior

Michelle Langford (Vivica A. Fox) aparece como colega de equipe e interesse amoroso, mas sua função vai além de complicar a farsa. Ela é uma jogadora séria, atenta e acostumada a lidar com um ambiente que exige competência sem oferecer a mesma reverência dada aos homens. A aproximação entre Michelle e Juwanna deixa Jamal em uma situação cada vez mais desconfortável. Ele se encanta por ela, mas não pode agir sem colocar tudo a perder. Quanto mais se aproxima, mais o disfarce deixa de ser apenas um truque profissional e passa a ferir pessoas reais.

Esse é o ponto em que “Juwanna Mann” tenta sair do campo da piada mais simples. Jamal começa a perceber que seu comportamento anterior tinha custo para quem estava ao redor, embora o filme prefira mostrar isso por situações de convivência e não por discursos solenes. Michelle obriga o protagonista a enxergar a equipe como algo maior do que uma vitrine para seu talento. Ele não diz, mas passa a jogar de outro jeito quando descobre que vencer usando o nome de Juwanna também significa ocupar um lugar construído por mulheres que lutam por respeito dentro e fora da quadra.

A mentira cobra seu preço

O elenco de apoio ajuda a manter a história em movimento. Lorne Daniels (Kevin Pollak) representa a parte profissional do desastre, sempre perto das consequências que podem acabar de vez com a carreira de Jamal. Puff Smokey Smoke (Tommy Davidson) acrescenta energia cômica ao redor do protagonista, enquanto Aunt Ruby (Jenifer Lewis) traz uma presença mais expansiva e doméstica, ligada às confusões que cercam a nova identidade. Kim Wayans, como Latisha Jansen, também integra o ambiente do time, reforçando a convivência que torna a farsa mais difícil de administrar.

Jesse Vaughan dirige o filme com ritmo de comédia popular dos anos 2000, sem muita sutileza, mas com noção de que a história precisa avançar pela pressão da descoberta. A câmera acompanha quadras, bastidores, treinos e ambientes fechados em que Jamal não pode relaxar. Esse uso dos espaços ajuda a sustentar o suspense cômico. A cada nova entrada de Juwanna, o personagem ganha mais acesso ao jogo e menos liberdade para errar. O atleta que antes fazia tudo em público agora depende do segredo para continuar existindo.

“Juwanna Mann” é irregular, tem piadas que envelheceram mal e carrega uma premissa que hoje pede cuidado maior do que talvez recebesse em 2002. Ainda assim, a crítica funciona quando acompanha o enredo pelo lado da queda de Jamal. O filme mostra um homem vaidoso tentando burlar uma punição e, sem planejar, sendo obrigado a conviver com as pessoas que subestimava. A farsa não o torna virtuoso por encanto, mas o coloca diante de regras que ele nunca respeitou quando estavam fora de sua conveniência.

A comédia é leve, barulhenta e por vezes torta, mas sustentada por uma boa ideia de causa e efeito. Jamal perde a liga masculina porque se comporta como quem não deve explicações. Depois, como Juwanna, só consegue permanecer no jogo quando aprende a dividir espaço, proteger o grupo e pensar antes de agir. Sem entregar as viradas decisivas, “Juwanna Mann” acompanha esse personagem enquanto ele tenta salvar a carreira com uma mentira grande demais para caber no vestiário. Cada partida aumenta sua visibilidade, mas também deixa a descoberta mais perto da porta.