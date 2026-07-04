Comédia de afeto com Ryan Gosling, no Prime Video, vai deixar seu coração quentinho

Dirigido por Craig Gillespie, “A Garota Ideal” parte de uma premissa que poderia render apenas uma comédia constrangedora, mas escolhe um caminho mais sensível. Lars Lindstrom (Ryan Gosling) é um homem reservado, educado e quase invisível para quem convive com ele. Ele trabalha, vai à igreja, mora na garagem da casa da família e mantém uma relação difícil com qualquer tipo de aproximação física ou emocional. Seu irmão, Gus Lindstrom (Paul Schneider), tenta lidar com essa distância com certo desconforto. Já a cunhada, Karin Lindstrom (Emily Mortimer), percebe que há algo mais profundo naquele silêncio.

A rotina muda quando Lars anuncia que está namorando. A notícia, que poderia aliviar Karin e Gus, ganha outro peso quando eles conhecem Bianca. Ela não é uma mulher real, mas uma boneca adulta que Lars comprou pela internet. Para ele, porém, Bianca tem história, personalidade, necessidades e presença. Lars não a apresenta com malícia nem com intenção sexual. O que ele parece buscar é companhia, estabilidade e uma relação em que não precise se expor além do que consegue suportar. O problema passa a ser da família inteira, porque corrigir Lars à força pode afastá-lo de vez.

A família diante do absurdo

Gus reage com vergonha, irritação e medo. Para ele, a situação ultrapassa qualquer limite aceitável dentro de casa. Paul Schneider interpreta bem esse irmão dividido entre o amor e a incapacidade de lidar com a fragilidade de Lars. Gus quer resolver a questão com uma frase firme, talvez até com uma bronca. Só que Lars não está encenando para provocar ninguém. Ele acredita no vínculo com Bianca e organiza sua vida em torno dessa presença. Quanto mais Gus tenta enquadrar a situação, mais percebe que não tem controle sobre o que está acontecendo.

Karin segue outro caminho. Grávida, cuidadosa e mais aberta ao sofrimento do cunhado, ela convence Lars a visitar a médica Dagmar Berman (Patricia Clarkson). A consulta acontece sob o pretexto de cuidar de Bianca, mas Dagmar logo percebe que o paciente real é Lars. Em vez de ridicularizá-lo, ela orienta a família a acolher a fantasia por algum tempo. A decisão parece estranha, mas tem uma função humana. Se Lars criou Bianca para conseguir se relacionar com o mundo, arrancar isso dele sem preparo poderia fechar a única ponte ainda disponível.

A cidade entra na história

Aos poucos, a pequena cidade também precisa lidar com Bianca. O pastor, os vizinhos, colegas de trabalho e mulheres da igreja passam a tratá-la com uma solenidade quase burocrática. Bianca recebe convite para eventos, participa de encontros comunitários e começa a ocupar um espaço social que, na prática, ajuda Lars a circular entre as pessoas. É nesse ponto que a comédia ganha força. O filme extrai graça do esforço coletivo para tratar uma boneca com absoluta educação, sem transformar Lars em piada cruel.

Há algo muito bonito nessa escolha. A cidade poderia reagir com deboche, fofoca ou rejeição. Em vez disso, aceita uma espécie de pacto silencioso para proteger alguém que todos conhecem desde menino. A situação continua absurda, e o roteiro sabe disso. A diferença é que o absurdo deixa de ser apenas motivo de riso e passa a revelar a capacidade de uma comunidade de acolher uma dor que não sabe explicar. O efeito é concreto. Lars passa a conversar mais, sai de casa com mais frequência e ganha uma rotina menos isolada.

Ryan Gosling segura o tom

Ryan Gosling entrega uma atuação contida, sem exagerar na estranheza de Lars. Ele fala baixo, evita contato visual, mexe o corpo com rigidez e parece sempre prestes a fugir de uma conversa simples. O ator poderia transformar o personagem em uma figura caricata, mas prefere mostrar um homem doce, confuso e assustado com a própria necessidade de afeto. Lars não parece alguém desconectado por completo da realidade. Ele parece alguém que encontrou uma forma torta de pedir ajuda sem pronunciar esse pedido.

Emily Mortimer também é essencial para o equilíbrio do filme. Karin poderia soar invasiva, mas a atriz constrói uma mulher generosa, cansada e insistente na medida certa. Ela quer trazer Lars para dentro da casa, para as refeições, para a vida cotidiana. Em vários momentos, Karin parece ser a única pessoa disposta a enxergar além do constrangimento. Patricia Clarkson, como Dagmar, dá ao filme uma calma importante. Sua médica escuta mais do que fala e observa Lars sem pressa, permitindo que a história respire sem cair em sermão.

Comédia, afeto e desconforto

“A Garota Ideal” trabalha com uma combinação rara de delicadeza e humor seco. A graça não vem de piadas fáceis, mas da seriedade com que todos tratam uma situação impossível. Há um charme quase estranho em ver uma comunidade organizar compromissos para Bianca, discutir sua agenda e respeitar sua presença. O riso nasce desse contraste entre a lógica social e a natureza artificial da personagem. Ainda assim, o filme nunca perde de vista que, por trás da boneca, existe um homem tentando sobreviver à própria solidão.

O romance também aparece de forma discreta na relação entre Lars e Margo (Kelli Garner), colega de trabalho que demonstra interesse por ele. Margo observa Lars com paciência, mas enfrenta uma barreira difícil. Bianca ocupa o lugar afetivo que Lars não consegue oferecer a uma pessoa real. Essa tensão dá ao filme uma camada importante, porque mostra que o acolhimento da fantasia tem um limite natural. Em algum momento, Lars precisa lidar com sentimentos que não cabem mais apenas naquela relação inventada.

Um filme pequeno e precioso

O maior acerto de “A Garota Ideal” está em tratar a saúde emocional de Lars sem transformar sua dor em espetáculo. Craig Gillespie mantém a narrativa em espaços simples, como a casa, a igreja, o consultório, o trabalho e as ruas da cidade. Esse ambiente cotidiano faz a história parecer ainda mais delicada, porque tudo acontece perto demais de todos. Não há grandes reviravoltas nem apelos sentimentais pesados. O filme prefere observar pequenas mudanças de comportamento, gestos de cuidado e silêncios que dizem mais do que longas explicações.

Essa simplicidade torna “A Garota Ideal” uma obra mais comovente do que a premissa sugere. A boneca poderia ser apenas um elemento excêntrico, mas vira um meio para revelar a solidão de Lars, a culpa de Gus, a ternura de Karin e a disposição da cidade em sustentar alguém até que ele consiga dar outro passo. O filme fala de acolhimento com inteligência e leveza, sem limpar o desconforto da situação. Quando Lars leva Bianca para dentro de casa, ele também leva sua família e sua cidade para um território estranho, onde a gentileza precisa trabalhar antes do julgamento.