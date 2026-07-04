O filme mais assistido do momento na Netflix no mundo inteiro

Em “Enola Holmes 3”, dirigido por Philip Barantini, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) chega a Malta para se casar com Tewkesbury (Louis Partridge), mas a cerimônia logo perde espaço para um caso cheio de ruídos, segredos e gente demais tentando mandar no destino alheio. O casamento acontece ali porque Lady Tewkesbury, mãe do noivo, vê na ilha um lugar importante para a memória da família. O falecido Lord Peter, pai de Tewkesbury, serviu em Malta durante a ocupação britânica, e essa lembrança transforma o evento em algo maior do que uma festa.

A escolha do lugar parece elegante, familiar e até romântica, mas o filme começa a desmontar essa aparência com cuidado. Enola quer se casar sem deixar de ser detetive, enquanto Sherlock Holmes (Henry Cavill) vê a união com desconfiança. Para ele, a irmã corre o risco de perder autonomia ao assumir o papel de esposa. Para ela, essa opinião soa menos como preocupação e mais como intromissão de irmão famoso, algo que a franquia sabe tratar com certa ironia. A tensão entre os dois dá ao início uma boa energia, porque o conflito nasce de afeto, orgulho e medo de mudança.

Sherlock some antes da festa

O problema cresce quando Sherlock desaparece antes de explicar o caso que investigava em segredo. A ausência do detetive muda o peso da viagem e empurra Enola para uma missão inesperada. O que deveria ser uma semana de celebração vira uma busca por pistas em quartos, ruas e conversas interrompidas. A noiva precisa lidar com o próprio casamento, com a resistência do irmão e com uma investigação que parece ter sido montada para confundi-la. Malta, nesse ponto, deixa de ser apenas cenário bonito e passa a funcionar como território de disputa.

Um soldado maltês moribundo deixa uma pista confusa ao mencionar uma palavra que parece não fazer sentido. Enola tenta organizar o som, liga a pista a um sobrenome e chega à Professora Adeline Rathe, figura associada a debates sobre a independência de Malta em relação à Grã-Bretanha. A informação abre uma camada política no mistério, porque o caso passa a envolver interesses britânicos, memória militar e personagens que preferem manter certas portas fechadas. O filme ganha corpo quando aproxima a aventura juvenil de uma discussão mais adulta sobre poder e conveniência.

Valletta vira mapa de fuga

Ao investigar o quarto de Sherlock, Enola encontra um pedaço rasgado de um vestido caro. O detalhe seria pequeno para qualquer pessoa apressada, mas é grande o bastante para uma Holmes desconfiada. A partir dele, ela segue rastros por Valletta e tenta alcançar uma mulher que pode saber algo sobre o desaparecimento. Antes que consiga arrancar uma resposta, a situação se torna violenta e coloca a própria Enola na linha de mira. A investigação deixa de ser uma sequência de deduções charmosas e ganha risco físico.

Philip Barantini imprime ao terceiro filme um tom mais tenso do que os anteriores, sem apagar a personalidade da protagonista. Enola continua esperta, inquieta e dona de uma inteligência que incomoda os adultos ao redor. Millie Bobby Brown sustenta essa mistura com carisma, especialmente quando a personagem precisa pensar sob pressão e ainda administrar a ideia absurda de que casar seria o fim de sua vida intelectual. A graça aparece nessa diferença entre o perigo real e a teimosia social de quem acha que uma mulher só cabe em uma função por vez.

Watson entra no caso

A chegada do Dr. John Watson (Himesh Patel) ajuda a movimentar a investigação e cria um contraste interessante com Enola. Watson tem uma postura mais contida, ligada ao raciocínio médico e à observação cuidadosa. Enola, por sua vez, age com instinto, ousadia e uma pressa quase ofensiva para quem gosta de formalidades. A parceria rende bons atritos, porque nenhum dos dois domina a situação por completo. Ele oferece equilíbrio. Ela empurra a busca adiante quando a prudência ameaça virar atraso.

Tewkesbury também ganha mais função dentro da história. Louis Partridge interpreta o personagem com uma delicadeza que combina bem com o universo de Enola, mas o roteiro não o deixa apenas esperando a noiva voltar da aventura. O jovem aristocrata precisa encarar o passado de sua família quando pistas militares se aproximam do nome de Lord Peter. Isso dá peso ao romance, pois o casamento deixa de ser apenas uma promessa entre dois jovens e passa a envolver herança, culpa e escolhas que podem mexer com a posição pública do noivo.

O passado cobra presença

A trama avança ao relacionar Malta a uma conspiração antiga envolvendo oficiais britânicos e um tesouro afegão roubado durante a guerra. O roteiro trabalha esse ponto com objetos concretos, especialmente medalhas, documentos e sinais deixados por Sherlock. Essas pistas ligam o desaparecimento do detetive a crimes encobertos por décadas, sem transformar a aventura em aula. A crítica ao imperialismo britânico aparece pela ação dos personagens e pelo peso das descobertas, não por sermões colocados à força na boca de alguém.

Mikiel Mizzi, combatente maltês pela liberdade, entra nessa parte como peça importante para situar a investigação dentro da luta pela independência de Malta. Sua presença mostra que o mistério não pertence apenas à família Holmes ou ao casamento de Enola. Existe uma comunidade afetada por decisões políticas, militares e econômicas tomadas longe dela. O filme cresce quando permite que o caso pessoal se encoste nesse panorama maior, pois a busca por Sherlock passa a revelar também quem se beneficiou do silêncio.

Sharon Duncan-Brewster retorna ao universo da franquia ligada à sombra de Moriarty, uma presença que carrega perigo intelectual e ameaça emocional. O texto não precisa revelar todos os movimentos dessa figura para que sua força seja percebida. Basta notar que Enola enfrenta alguém capaz de usar pistas, medos e vínculos familiares como peças de pressão. Esse tipo de antagonismo combina com a personagem, porque não depende apenas de força física. O perigo vem da capacidade de antecipar decisões e transformar inteligência em armadilha.

Enola escolhe o próprio nome

“Enola Holmes 3” trata o casamento como parte da vida da protagonista, não como prisão automática nem recompensa açucarada. Enola quer Tewkesbury, mas também quer continuar sendo Enola Holmes. Essa escolha parece simples, embora o filme mostre quantas pessoas ao redor dela tentam opinar sobre seu nome, sua rotina e sua liberdade. A aventura funciona melhor quando prende essas discussões a gestos concretos, como seguir uma pista, proteger alguém, invadir um espaço proibido ou contrariar uma autoridade.

Helena Bonham Carter também retorna como Eudoria Holmes, mãe de Enola e Sherlock, mantendo a energia excêntrica que sempre ajudou a franquia a escapar da solenidade. Sua presença reforça a ideia de que independência não nasce pronta. Ela é ensinada, discutida, perdida em alguns momentos e recuperada em outros. O reencontro familiar dá ao filme uma camada afetiva importante, principalmente quando Sherlock precisa rever a maneira como enxerga a irmã. Henry Cavill interpreta esse Sherlock com mais peso emocional, menos dono da verdade e mais exposto às próprias falhas.

Mesmo com muitos elementos em cena, “Enola Holmes 3” preserva o prazer da aventura. Há casamento, perseguição, mistério, romance, disputa política e uma jovem detetive tentando impedir que todos decidam por ela. Nem tudo tem a mesma leveza dos filmes anteriores, e a quantidade de informação exige atenção do público. Ainda assim, a obra encontra seu melhor caminho quando deixa Enola agir. Ela corre por Malta, junta pistas, desafia Sherlock, protege Tewkesbury e chega ao altar sem entregar a própria identidade como dote.