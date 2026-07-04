Nicholas Hoult, Teresa Palmer e John Malkovich em romance sombrio e cômico na Netflix

Lançado em 2013, “Meu Namorado é um Zumbi” leva o romance adolescente para um mundo pós-apocalíptico em que humanos vivem cercados por muros, mortos-vivos vagam por aeroportos abandonados e qualquer demonstração de afeto parece uma falha no protocolo de sobrevivência. Dirigido por Jonathan Levine, o filme acompanha R, interpretado por Nicholas Hoult, um zumbi jovem, calado e estranhamente introspectivo, que conhece Julie, vivida por Teresa Palmer, durante uma missão humana em busca de suprimentos. O motivo da história é simples e curioso. Ao protegê-la, R começa a recuperar traços de humanidade, enquanto Julie precisa decidir se aquele morto-vivo desajeitado é uma ameaça ou a prova de que o mundo ainda tem alguma chance.

R vive em um aeroporto tomado por mortos-vivos, cercado por aviões parados, lojas vazias e uma rotina que consiste basicamente em andar sem rumo, grunhir e tentar lembrar o que foi antes de perder a própria vida. Ele não sabe seu nome completo, não sabe ao certo quem era e também não consegue se comunicar bem. Ainda assim, pensa bastante. Talvez até demais para alguém que, tecnicamente, já deveria ter encerrado o expediente na Terra.

Nicholas Hoult faz de R uma figura curiosa porque não aposta apenas na aparência cadavérica. Seu zumbi tem ombros caídos, fala truncada e uma expressão de permanente desconcerto. Ele parece preso entre o instinto de atacar e uma vontade discreta de voltar a sentir alguma coisa. Essa ambiguidade sustenta boa parte do charme de “Meu Namorado é um Zumbi”, que trata o apocalipse com perigo, mas também com certo senso de absurdo. Afinal, em um mundo acabado, até um morto-vivo tímido pode parecer uma opção razoável de companhia.

Julie entra no território dos mortos

Do outro lado dessa paisagem devastada está Julie, interpretada por Teresa Palmer. Ela vive em uma comunidade humana protegida por muros e comandada por seu pai, o general Grigio, vivido por John Malkovich. A jovem sai em uma missão com outros sobreviventes para procurar medicamentos e recursos, o tipo de tarefa que, nesse mundo, pode custar a vida em poucos minutos. O grupo acaba atacado por zumbis, e é nesse encontro violento que R vê Julie pela primeira vez.

A partir daí, o filme encontra seu ponto mais estranho e também mais interessante. R não age como os outros mortos-vivos. Em vez de matá-la, ele decide escondê-la e protegê-la no avião onde mora. Julie, por sua vez, não tem motivo algum para confiar nele. Ela está diante de uma criatura que pertence ao mesmo grupo responsável pela morte de pessoas próximas. A situação é desconfortável, perigosa e, em certos momentos, deliciosamente esquisita. O romance nasce menos de uma paixão instantânea e mais de uma convivência forçada, cheia de sustos, olhares desconfiados e tentativas sofríveis de conversa.

O amor contra a decomposição

A graça de “Meu Namorado é um Zumbi” está em fazer uma pergunta boba na superfície, mas eficiente para mover a história. O que aconteceria se um zumbi se apaixonasse? Jonathan Levine trabalha essa ideia sem transformar tudo em paródia escancarada. O filme sabe rir de R, principalmente quando ele tenta parecer normal diante de Julie, mas não abandona a ameaça ao redor. O aeroporto continua perigoso, os mortos continuam famintos e os humanos seguem armados até os dentes.

Essa mistura de romance, terror e comédia funciona porque cada gênero cumpre uma tarefa dentro do enredo. O terror está nos ataques, nos corpos em decomposição e nos Bonies, criaturas ainda mais violentas, que já perderam qualquer resquício humano. A comédia vem do contraste entre a brutalidade daquele mundo e a delicadeza atrapalhada de R. Já o romance cresce quando Julie nota que há algo diferente nele, embora essa possibilidade coloque os dois em risco diante dos vivos e dos mortos.

Teresa Palmer dá a Julie uma firmeza importante. A personagem poderia ser apenas a garota que desperta sentimentos no protagonista, mas o filme lhe dá presença e decisão. Ela tem medo, sente raiva, quer voltar para casa e não aceita ser tratada como prisioneira. Sua relação com R avança porque ele passa a agir contra o próprio instinto, enquanto ela começa a enxergar nele algo que o pai jamais aceitaria com facilidade.

John Malkovich representa a muralha

O general Grigio é a face mais rígida da sobrevivência humana. John Malkovich interpreta o personagem com frieza, sem grandes variações de afeto, o que combina com um homem que transformou a dor em regra militar. Para ele, zumbi bom é zumbi eliminado. Essa visão não surge do nada. Em um cenário de perdas constantes, Grigio acredita que qualquer hesitação pode abrir brecha para uma nova tragédia.

Esse ponto torna o conflito mais forte. Julie não enfrenta apenas o medo de R ou o perigo dos Bonies. Ela também enfrenta a certeza do próprio pai, que não está disposto a acreditar em cura, mudança ou segunda chance. O muro que protege os humanos também prende suas convicções. Quando R começa a apresentar sinais de transformação, a notícia ameaça uma ordem construída pela força, pelas armas e pela separação absoluta entre vivos e mortos.

Uma fábula pop sem peso excessivo

“Meu Namorado é um Zumbi” se apoia em uma premissa improvável, mas sabe tirar proveito dela. O filme tem ecos de romance juvenil, aventura pós-apocalíptica e comédia de comportamento. Em vez de apostar apenas em sustos, prefere observar o constrangimento de um morto-vivo tentando se portar bem diante de uma garota que ainda não decidiu se deve correr ou ouvir mais uma frase quase incompreensível.

A direção de Jonathan Levine mantém o ritmo leve sem ignorar a gravidade do cenário. O aeroporto abandonado dá ao filme uma identidade própria, pois transforma um espaço de partidas e chegadas em moradia para quem já não sabe para onde ir. A trilha, os silêncios de R e os diálogos truncados ajudam a construir uma atmosfera menos sombria do que se poderia esperar. O resultado é uma obra acessível, com boas doses de estranhamento e uma simpatia que nasce justamente da sua ideia mais absurda.

O roteiro não acerta tudo. Alguns conflitos são resolvidos com facilidade demais, e certos personagens secundários poderiam ter mais espaço. Ainda assim, o filme compensa essas limitações com carisma e com uma leitura divertida do gênero zumbi. R e Julie formam um casal improvável, mas a relação entre eles dá ao enredo uma energia rara. Entre cérebros, muros, medo e discos antigos, “Meu Namorado é um Zumbi” mostra que até o apocalipse pode abrir espaço para uma história de amor meio torta, meio fedida e surpreendentemente afetuosa.