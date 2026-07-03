Dos cinemas para sua casa: ficção científica com Ryan Gosling e Sandra Hüller chega ao Prime Video

Em “Devoradores de Estrelas”, ficção científica lançada em 2026, Phil Lord e Christopher Miller levam Ryan Gosling para uma missão no espaço em que salvar a Terra depende menos de músculos e mais de memória, ciência e uma companhia improvável. O filme acompanha Ryland Grace (Ryan Gosling), professor de ciências que desperta sozinho em uma nave a anos-luz de casa, sem saber quem é, por que está ali ou quem decidiu colocá-lo naquela missão. Aos poucos, ele descobre que precisa resolver o mistério de uma substância que ameaça o Sol e pode condenar a vida no planeta.

Ryland Grace (Ryan Gosling) acorda em uma nave espacial sem qualquer lembrança confiável. A situação já seria péssima se ele estivesse apenas atrasado para uma aula. O problema é que ele está fora da Terra, cercado por máquinas, silêncio e informações incompletas, enquanto precisa descobrir por que foi enviado para tão longe. “Devoradores de Estrelas” começa com esse incômodo muito humano. Antes de salvar o mundo, Grace precisa recuperar acesso à própria história.

Aos poucos, a memória volta em partes e transforma a nave em um laboratório de sobrevivência. O professor passa a observar dados, decifrar sinais e montar um quebra-cabeça que não oferece tempo de sobra. A ameaça vem de uma substância misteriosa ligada ao enfraquecimento do Sol, o que coloca a Terra em risco de extinção. Phil Lord e Christopher Miller tratam essa premissa com senso de aventura, mas sem deixar que o espetáculo engula o personagem. Grace continua sendo um homem assustado, inteligente e meio desajeitado diante de uma tarefa gigantesca.

Ryan Gosling acerta ao fazer de Ryland Grace alguém brilhante, mas não invencível. O ator não interpreta um herói espacial tradicional, cheio de frases grandiosas e olhar perdido no infinito. Ele compõe um professor que pensa enquanto tropeça, reage ao absurdo com espanto e tenta encontrar alguma lógica em um ambiente que lhe tira quase todo controle. Essa escolha aproxima o público da missão. Em vez de observar um salvador distante, acompanhamos um sujeito tentando não entrar em pânico enquanto descobre que a conta deixada em sua mesa envolve o futuro da humanidade.

A Terra cobra uma resposta

Quando Eva Stratt (Sandra Hüller) aparece nas lembranças de Grace, o filme ganha outra camada. Ela não surge apenas para explicar a missão ao público, mas para mostrar a pressão política, científica e moral que colocou aquele professor dentro da nave. Stratt ocupa uma posição de autoridade e age com frieza porque a situação na Terra não permite muita cerimônia. Ela precisa mobilizar recursos, pressionar pessoas e tomar decisões que ninguém gostaria de assinar. Sandra Hüller entrega essa presença com firmeza, sem transformar a personagem em vilã de gabinete.

A relação entre Grace e Stratt ajuda a organizar o enredo. Ele não chega ao espaço por acaso, nem por vocação heroica. Sua inteligência científica se torna um recurso valioso em um cenário no qual a Terra perde margem. A missão nasce desse desespero prático. Existe um Sol ameaçado, uma substância a ser compreendida, uma nave longe de casa e um homem obrigado a trabalhar com as poucas respostas que consegue recuperar. O filme funciona melhor quando mantém essa linha simples e eficiente, porque cada nova lembrança muda o tamanho da responsabilidade de Grace.

A direção usa a perda de memória sem transformar o recurso em truque cansativo. Cada lembrança recuperada acrescenta uma peça concreta ao presente da nave. O passado mostra quem tomou certas decisões, quais riscos foram aceitos e por que Grace acabou sozinho naquela missão. Esse vaivém ajuda o filme a controlar o ritmo. Quando a nave parece isolada demais, a Terra retorna pelas lembranças. Quando a Terra pesa demais, o espaço volta a exigir ação.

Ciência com graça e aflição

A mistura de ficção científica, aventura, drama e comédia é uma das apostas mais atraentes de “Devoradores de Estrelas”. O filme fala de extinção, energia solar e sobrevivência, mas não perde de vista o constrangimento de um professor tentando lidar com uma missão que ultrapassa qualquer reunião pedagógica. Há leveza na maneira como Grace reage ao absurdo. Ele observa, calcula, se assusta e continua, porque o pânico até visita a nave, mas não resolve equação nenhuma.

O humor nasce dessa tensão entre o tamanho do problema e a humanidade do protagonista. Grace não é engraçado porque faz piada o tempo todo. Ele diverte porque tenta manter algum método quando tudo ao redor parece absurdo demais para caber em uma planilha. Ryan Gosling sabe trabalhar esse tipo de desconforto com precisão. Um olhar, uma pausa ou uma reação mais seca já bastam para quebrar o peso da missão sem diminuir o perigo. O riso, quando aparece, ajuda o espectador a respirar antes da próxima descoberta.

A parte científica do filme também ganha força por ser apresentada como necessidade, não como aula decorada. Grace precisa transformar conhecimento em procedimento. Ele observa dados, cria hipóteses, revê caminhos e tenta chegar a uma resposta antes que a Terra pague o preço. A ciência, aqui, tem urgência dramática. Ela não aparece para enfeitar diálogos, mas para mover a história. Quando um cálculo falha ou uma informação chega incompleta, o risco cresce e a missão perde tempo.

Uma amizade improvável

A entrada de Rocky (James Ortiz) muda o eixo emocional do filme. A amizade inesperada anunciada pela premissa não surge como adereço sentimental, mas como necessidade de sobrevivência. Grace descobre que talvez não precise enfrentar tudo sozinho, e essa descoberta altera o alcance de suas ações. Rocky amplia a missão porque oferece outra inteligência, outra experiência e outro modo de lidar com a ameaça. O isolamento, que parecia absoluto, ganha uma fresta de companhia.

Essa parceria é o coração mais generoso de “Devoradores de Estrelas”. Grace e Rocky precisam construir confiança em um ambiente no qual a comunicação não é simples, o tempo é curto e qualquer erro pode custar caro. O filme encontra aí um ponto delicado. Ele fala de colaboração sem transformar a amizade em discurso bonito demais. A aproximação entre os dois tem utilidade, risco e afeto. Um ajuda o outro porque a sobrevivência depende disso, mas também porque a solidão, no espaço, cobra um preço que nenhum equipamento resolve.

Phil Lord e Christopher Miller lidam bem com essa mudança de tom. A aventura ganha mais calor quando Grace deixa de falar apenas com máquinas e passa a dividir descobertas com alguém tão improvável quanto essencial. O filme se torna mais leve, mais curioso e mais emotivo sem abandonar a missão principal. A Terra continua em perigo. O Sol continua ameaçado. A diferença é que agora Grace tem uma parceria capaz de transformar medo em trabalho compartilhado.

A aventura mantém o pulso

“Devoradores de Estrelas” se sustenta porque sabe transformar uma premissa enorme em uma experiência próxima. A história envolve o destino da Terra, mas a tensão passa pelo rosto de um professor isolado, pelas lembranças que retornam aos poucos e pela confiança construída com Rocky. O filme não precisa revelar tudo de uma vez. Sua força está em fazer o público avançar junto com Grace, peça por peça, até que a missão deixe de ser uma abstração e vire um conjunto de escolhas urgentes.

Há algo especialmente simpático em ver uma ficção científica apostar em inteligência, cooperação e estranhamento sem perder o prazer da aventura. Ryan Gosling entrega um protagonista vulnerável e espirituoso. Sandra Hüller dá peso institucional à corrida contra o tempo. James Ortiz transforma Rocky em presença decisiva dentro da história. Em 2026, “Devoradores de Estrelas” chega como um filme de escala cósmica, mas com espírito de sala de aula em dia de prova surpresa. Grace acorda sem memória, encara a nave, aceita ajuda e segue trabalhando, porque a próxima resposta pode ser a diferença entre voltar para casa ou deixar a Terra sem futuro.