Dwayne Johnson, Vince Vaughn e Florence Pugh em comédia baseada em história real, na Netflix

Em 2019, Stephen Merchant leva ao cinema a história real de Saraya Bevis, jovem inglesa que sai de Norwich para tentar uma vaga na WWE enquanto sua família transforma a luta livre em sustento, sonho e campo de batalha emocional. Em “Lutando pela Família”, a biografia esportiva se aproxima da comédia e do drama sem perder de vista o enredo principal, que acompanha uma garota criada em ringues pequenos, cercada por pais excêntricos, um irmão frustrado e uma indústria que cobra presença, resistência e carisma antes de abrir qualquer porta.

A família Knight vive em Norwich, na Inglaterra, onde Ricky Knight (Nick Frost) e Julia Knight (Lena Headey) treinam jovens, organizam apresentações e criam os filhos no ambiente da luta livre. A casa funciona quase como extensão do ringue. Saraya Knight (Florence Pugh) e Zak Knight (Jack Lowden) crescem entre golpes ensaiados, plateias pequenas e a certeza de que a WWE representa o auge possível para quem aprendeu a sonhar com quedas coreografadas e entradas triunfais.

“Lutando pela Família” começa nesse universo barulhento, afetivo e um pouco caótico, onde o esporte não é hobby nem fantasia distante. Para Ricky e Julia, a luta livre é trabalho, identidade e chance de manter os filhos longe de caminhos piores. Para Saraya e Zak, é também uma forma de provar valor. A diferença é que o sonho compartilhado passa a cobrar um preço quando os dois irmãos recebem a chance de fazer um teste para a WWE.

A oportunidade que separa os irmãos

A convocação para a seletiva parece, à primeira vista, a grande virada da família. Saraya e Zak chegam ao teste carregando o mesmo sobrenome, a mesma formação caseira e a mesma esperança. O problema é que a WWE não avalia apenas paixão. A empresa observa aparência, postura, preparo físico, domínio de cena e capacidade de lidar com uma vitrine mundial. Nesse filtro, o afeto familiar pesa menos do que a imagem que cada candidato consegue projetar.

Quando Saraya avança e Zak fica para trás, o filme encontra seu ponto mais sensível. A conquista dela não cabe numa comemoração simples, porque nasce ao lado da frustração dele. Zak, que sempre se viu como futuro astro, precisa voltar para Norwich e continuar treinando alunos enquanto a irmã parte para um ambiente maior. Jack Lowden dá ao personagem uma tristeza contida, feita de orgulho ferido e amor mal digerido, sem transformar o irmão em vilão de novela.

Paige fora de casa

Nos Estados Unidos, Saraya adota o nome Paige e entra em um centro de treinamento bem diferente dos ginásios familiares. O treinador Hutch Morgan (Vince Vaughn) exige disciplina, forma física e adaptação a um padrão de espetáculo que ela não domina por completo. Paige chega com cabelo escuro, roupas pesadas e sarcasmo defensivo, mas descobre que ser diferente pode atrair atenção e também isolar. A personagem ganha força quando precisa decidir quanto de si mesma deve preservar para continuar ali.

Florence Pugh sustenta essa fase com grande precisão. Sua Paige não é uma heroína polida, nem uma jovem iluminada por confiança permanente. Ela hesita, erra, sente falta da família e se irrita com a própria insegurança. O filme acerta ao mostrar que talento não resolve tudo quando o ambiente muda de escala. A WWE exige performance integral, dentro e fora do ringue, e Paige passa a enfrentar uma cobrança que não pode dividir com Zak, Ricky ou Julia.

Graça, vergonha e afeto

A presença de Dwayne Johnson, interpretando a si mesmo como The Rock, injeta no filme um tipo de energia que mistura intimidação e brincadeira. Suas cenas reforçam a distância entre a família Knight e o universo profissional que ela tanto admira. Ricky fala demais, Julia demonstra orgulho sem freio, Zak tenta manter a pose e Paige oscila entre fascínio e constrangimento. A graça nasce desse descompasso entre gente muito sincera e uma indústria que transforma espontaneidade em produto.

Stephen Merchant, mais conhecido por seu trabalho na comédia britânica, trata os Knights com ternura, mas não faz deles caricaturas confortáveis. Ricky e Julia podem ser espalhafatosos, insistentes e até inconvenientes, mas o filme mostra por que agem assim. Eles conhecem a precariedade dos circuitos pequenos e veem nos filhos uma chance rara de atravessar fronteiras sociais. O exagero familiar tem graça porque vem acompanhado de medo concreto. Se a oportunidade passa, talvez não exista outra.

Um sonho com custo familiar

A parte mais interessante de “Lutando pela Família” está na maneira como o filme acompanha duas dores ao mesmo tempo. Paige sofre porque conseguiu entrar em um lugar onde ainda não se sente aceita. Zak sofre porque ficou fora de um lugar que parecia ter sido feito para ele. Essa divisão dá ao drama uma camada humana forte, sem transformar a história em sermão sobre sucesso. A pergunta que atravessa a narrativa é simples e incômoda. O que acontece com uma família quando apenas um sonho recebe passagem?

O filme também não despreza a luta livre. Merchant respeita a encenação, o esforço físico, a construção dos personagens e a relação com o público. A WWE surge como espetáculo calculado, mas também como espaço de trabalho duro. Vince Vaughn, no papel de Hutch, ajuda a manter essa dimensão menos glamourosa. O treinador não trata Paige como promessa intocável. Ele cobra, corta ilusões e lembra que presença de palco só vale quando resiste à pressão.

“Lutando pela Família” acompanha Paige até o momento em que ela precisa assumir o próprio nome artístico sem abandonar a origem que a formou. A graça do filme está nessa mistura de afeto familiar, ambição esportiva e constrangimentos muito humanos. Ninguém ali sabe lidar perfeitamente com a chance recebida ou perdida. Ainda assim, cada personagem tenta permanecer de pé, mesmo quando o ringue parece pequeno demais para tanta expectativa.