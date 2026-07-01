O melhor filme da franquia de sucesso com Millie Bobby Brown acaba de chegar à Netflix

Em “Enola Holmes 3”, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) reaparece em um momento que, em outra história, poderia soar como encerramento feliz. Ela está prestes a se casar com Lorde Tewkesbury (Louis Partridge), o jovem nobre que se tornou seu parceiro afetivo desde os filmes anteriores. A cerimônia acontece em Malta, ilha do Mediterrâneo então ligada ao Império Britânico, e deveria marcar uma nova etapa para a personagem. O problema é que Enola nunca foi muito boa em aceitar papéis escritos por outras pessoas, ainda mais quando esse papel envolve entrar na igreja, sorrir para a nobreza e se comportar como futura esposa exemplar.

A direção de Philip Barantini retoma a franquia com o mesmo espírito aventureiro que transformou a irmã caçula de Sherlock Holmes em uma personagem tão popular. Enola continua esperta, inquieta, leal e inclinada a conversar com o público quando precisa organizar o próprio raciocínio. Millie Bobby Brown, também produtora, mantém a personagem com energia juvenil, mas agora há um impasse mais adulto. Ela ama Tewkesbury, não duvida do afeto dele e sabe que o noivo apoia suas causas. Ainda assim, teme que o casamento a prenda a uma vida de etiqueta, títulos e obrigações que poderiam diminuir seu espaço como investigadora.

Sherlock some antes da festa

O casamento, porém, nem chega a ser o maior problema do dia. Enquanto Tewkesbury espera a noiva na catedral, Dr. Watson (Himesh Patel) aparece com uma notícia grave. Sherlock Holmes (Henry Cavill) foi sequestrado. A informação muda a prioridade de Enola, que deixa a cerimônia para trás e assume uma investigação que atinge sua família, seu nome e sua autonomia. A protagonista não foge do altar por capricho romântico. Ela abandona a própria festa porque o irmão desaparecido passa a depender dela.

Esse ponto é importante para o filme funcionar. “Enola Holmes 3” não coloca Enola contra o amor, nem transforma Tewkesbury em vilão doméstico. O conflito nasce de algo mais interessante. Ela precisa salvar Sherlock e, ao mesmo tempo, descobrir que tipo de vida deseja ter ao lado de alguém que pertence a uma classe social cercada de expectativas. Tewkesbury é gentil, rico, charmoso e comprometido com causas progressistas no Parlamento. Mesmo assim, o sobrenome dele traz um mundo inteiro junto, e Enola percebe que esse mundo pode ser educado na superfície e sufocante na rotina.

A investigação começa com uma cena misteriosa em uma cela de prisão. Um homem bem-vestido conversa com uma pessoa acorrentada, cujo rosto não é revelado. A proposta envolve uma fuga encenada, um nome ligado a Tewkesbury e objetos que desapareceram. O filme usa esses elementos como ponto de partida para uma trama de cifras, pistas, tesouro saqueado e ameaças calculadas. Enola precisa decifrar sinais, atravessar ambientes hostis e lidar com pessoas que sabem mais do que dizem. Para uma jovem que sempre se orgulhou de pensar depressa, o caso exige paciência, desconfiança e alguma disposição para correr com roupa inadequada.

Malta vira terreno de disputa

A escolha de Malta dá ao terceiro filme uma mudança de escala. A ilha não aparece apenas como cenário bonito para uma aventura vitoriana. Ela entra na história como território marcado por domínio britânico, hierarquia social e conflitos de autoridade. Enola circula por um lugar onde ser inglesa pode abrir portas, mas também denuncia privilégios. Em uma das passagens mais incômodas, uma personagem informa a um maltês que Enola, por ser britânica, estaria acima das leis locais. A frase revela muito sobre aquele mundo e deixa a aventura menos inocente do que parece.

Watson, vivido por Himesh Patel, também ganha peso nesse contexto. Em determinado momento, um personagem de cor explica que não pode caminhar ao lado de Enola em público. Para não chamar atenção, precisa segui-la fingindo ser criado. A situação é breve, mas acrescenta tensão social ao caso. A investigação não depende apenas de inteligência, coragem ou bons disfarces. Depende também de quem pode ocupar uma rua sem ser questionado, de quem tem direito a falar primeiro e de quem precisa baixar a cabeça para continuar no jogo.

Esse olhar político não engole a aventura. “Enola Holmes 3” ainda é leve, acelerado e cheio de peripécias, mas Barantini permite que algumas cenas revelem o peso do período. O filme preserva o tom de entretenimento familiar, com perseguições, lutas, chamas, documentos escondidos e vilões propensos a falar demais quando deveriam calar a boca. Ainda assim, por baixo da brincadeira, há uma jovem tentando resolver um crime sem deixar que o mundo adulto a transforme em peça decorativa.

Eudoria chega com fogo

Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter) reaparece com a energia caótica de sempre. Mãe de Enola e Sherlock, ela continua sendo uma figura que mistura afeto, anarquia e um talento especial para aparecer quando tudo já está saindo do controle. Suas intervenções dão ao filme algumas das melhores notas de humor, especialmente porque Eudoria trata perigo quase como compromisso de agenda. Onde outros personagens enxergam ameaça, ela vê material inflamável, improviso e oportunidade.

Helena Bonham Carter se diverte com esse tom e transforma Eudoria em uma espécie de bússola torta para Enola. Ela não oferece conselhos maternos convencionais, daqueles que pedem calma e prudência. Sua contribuição passa por frases afiadas, coragem sem verniz e soluções que fariam qualquer seguradora pedir demissão. Essa presença ajuda a lembrar que Enola não surgiu do nada. Sua rebeldia tem origem familiar, e a mãe segue sendo a prova viva de que uma Holmes pode amar os filhos sem caber em nenhuma norma respeitável.

O humor também aparece na relação de Enola com o próprio corpo em movimento. Há algo deliciosamente absurdo em vê-la tentando atravessar a primeira parte da aventura ainda ligada ao casamento, ao vestido e às expectativas de uma cerimônia interrompida. O figurino, assinado por Consolata Boyle, reforça esse contraste. A roupa que deveria simbolizar ordem social vira quase um obstáculo físico para a personagem. Enola corre, investiga e se suja menos do que seria provável, o que talvez seja o maior mistério do filme, e o detalhe trabalha a favor da leveza.

Uma heroína em movimento

A direção aposta em ritmo ágil, cortes que acompanham o pensamento de Enola e pequenas brincadeiras com manchetes imaginadas. Quando a protagonista fala com a câmera, a franquia preserva sua marca mais reconhecível. Esse recurso pode afastar parte do público, especialmente quem prefere mistérios mais sóbrios, mas combina com a personagem. Enola não pensa em silêncio por muito tempo. Ela divide hipóteses, corrige impressões e puxa o espectador para perto, quase pedindo cumplicidade antes de virar a próxima esquina.

Millie Bobby Brown segue muito confortável no papel. Sua Enola tem impulso, inteligência e uma impaciência quase cômica com qualquer pessoa que tente explicá-la para ela mesma. Henry Cavill aparece com a elegância contida de Sherlock, agora colocado em uma posição menos dominante pela própria condição de sequestrado. Louis Partridge dá a Tewkesbury a doçura necessária para que o romance não pese. Ele não precisa competir com a vocação de Enola, e o filme acerta quando deixa essa relação respirar sem transformar casamento em prisão automática.

“Enola Holmes 3” junta mistério, aventura e afeto familiar sem perder de vista o desejo de independência da protagonista. A trama tem vilão, pistas, objetos desaparecidos, perigo físico e romance, mas o centro permanece em Enola tentando decidir o que pode aceitar sem abrir mão de si. O filme é divertido, esperto e mais maduro do que a aparência colorida sugere. Enola entra em Malta como noiva atrasada, sai como investigadora ainda mais consciente do preço de cada escolha.