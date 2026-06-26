John Cena estrela nova comédia da Netflix: você vai rir até doer a barriga

Na Netflix, em 2026, “Meu Irmão é um Problema” acompanha um corretor famoso que vê sua vida sair dos trilhos quando um antigo protegido reaparece cobrando afeto, abrigo e atenção.

Dirigido por Matt Spicer, “Meu Irmão é um Problema” parte de uma ideia simples, com grande potencial para a comédia de constrangimento. Rudd Landy (John Cena) é um corretor de imóveis famoso, disciplinado e obcecado pela própria imagem pública. Ele vende casas, vende sucesso e, sobretudo, tenta vender a impressão de que sua vida está sob controle. Essa fachada começa a rachar quando Marcus Pinchel (Eric André), seu antigo “irmãozinho” de um programa de mentoria da juventude, reaparece depois de muitos anos.

Para Rudd, aquela relação ficou no passado. Para Marcus, ela virou uma espécie de âncora emocional. O rapaz cresceu alimentando a lembrança daquele vínculo e passa a procurar Rudd em um momento especialmente inconveniente. O corretor está tentando conquistar espaço em um reality show imobiliário, vitrine capaz de turbinar seus negócios e aproximá-lo do tipo de prestígio que ele tanto persegue. A chegada de Marcus ameaça esse plano, invade a rotina da casa e expõe uma culpa que Rudd preferia manter trancada em algum armário caro, provavelmente com acabamento impecável.

A casa perde o sossego

O reencontro acontece depois de uma confusão envolvendo o hospital. Rudd e a esposa, Deirdre Landy (Michelle Monaghan), acreditam estar diante de uma urgência familiar ligada a Josh Landy (Christopher Meloni), irmão biológico de Rudd. Ao chegarem, porém, descobrem Marcus, ferido, carente e convencido de que ainda possui um lugar legítimo na vida do antigo mentor. A situação coloca Deirdre em uma posição incômoda. Ela percebe a fragilidade de Marcus e insiste para que o marido assuma alguma responsabilidade por aquele vínculo abandonado.

Esse gesto muda a rotina da família. Marcus entra na casa de Rudd com a delicadeza de um furacão usando crachá de visita. Ele fala demais, se aproxima demais e transforma qualquer regra doméstica em uma sugestão vaga. Eric André faz o personagem com entrega física, usando a falta de filtro como motor das cenas. O problema é que o roteiro nem sempre sabe distinguir caos de graça. Muitas piadas dependem do excesso, do constrangimento e de situações grosseiras, mas nem todas ganham ritmo suficiente para virar riso.

John Cena, por sua vez, trabalha bem a rigidez de Rudd. O ator usa o corpo imponente contra o próprio personagem, preso a sorrisos profissionais, frases controladas e uma irritação que precisa permanecer elegante diante de câmeras, familiares e possíveis parceiros de trabalho. A graça mais eficiente nasce quando essa compostura começa a falhar. Rudd quer parecer generoso, moderno e bem-resolvido, mas Marcus o obriga a lidar com uma versão antiga de si mesmo, menos polida e menos conveniente para a marca pessoal que ele tenta construir.

A carreira vira risco

A disputa mais interessante do filme está na tentativa de Rudd de proteger sua reputação. Ele não teme apenas a presença de Marcus em casa. Ele teme que Marcus apareça nos lugares errados, fale com as pessoas erradas e transforme sua candidatura ao reality imobiliário em uma sequência de danos públicos. O programa de TV funciona como vitrine e ameaça. Quanto mais Rudd se aproxima dessa chance profissional, mais a presença do antigo “irmãozinho” pesa sobre sua autoridade.

É aí que “Meu Irmão é um Problema” se aproxima de uma comédia sobre aparência social. Rudd não quer apenas vender imóveis. Ele quer provar que merece circular entre pessoas ricas, influentes e televisivas. Josh, vivido por Christopher Meloni, reforça essa insegurança ao surgir como o irmão bem-sucedido, arrogante e confortável no próprio privilégio. A relação entre os dois ajuda a explicar por que Rudd se agarra tanto à ideia de vencer. Ele parece disputar uma corrida familiar antiga, daquelas em que ninguém lembra quem deu a largada, mas todos sabem quem está na frente.

Michelle Monaghan dá a Deirdre uma função importante dentro da história. A personagem não surge apenas para observar o desastre de longe. Ela tenta preservar algum senso de humanidade em uma casa cada vez mais tomada por vaidade, ressentimento e barulho. Sua simpatia por Marcus irrita Rudd porque expõe a distância entre o homem que ele diz ser e o homem que ele pratica no cotidiano. A tensão do casamento nasce desse descompasso, sem que o filme precise transformar a relação em drama pesado.

O caos nem sempre acerta

A comédia de Eric André costuma funcionar melhor quando parece escapar das cercas. Em “Meu Irmão é um Problema”, essa energia aparece em versão mais comportada, adaptada ao formato de longa convencional. Marcus continua excêntrico, inconveniente e fisicamente imprevisível, mas o filme muitas vezes o empurra para situações conhecidas demais. Há a grande oportunidade profissional ameaçada, o casamento pressionado, o parente desagradável, a necessidade de desculpas e a convivência forçada entre opostos. Tudo isso rende uma base reconhecível, embora nem sempre surpreendente.

O roteiro assinado por Jarrad Paul e Andrew Mogel tem boas peças nas mãos. A ideia de um programa de mentoria que deixa marcas diferentes em duas pessoas é rica. Para Rudd, Marcus foi uma lembrança passageira da juventude. Para Marcus, Rudd virou quase uma promessa de pertencimento. Essa diferença poderia gerar uma comédia mais afiada sobre caridade performática, culpa adulta e afeto mal administrado. O filme toca nesses pontos, mas prefere voltar com frequência ao barulho, ao improviso grosseiro e à piada corporal.

Ainda assim, há prazer em ver John Cena e Eric André dividindo a cena. Cena sustenta o personagem com disciplina, fazendo de Rudd um homem que precisa sorrir enquanto tudo ao redor ameaça desabar. André injeta instabilidade em cada entrada de Marcus, às vezes com graça, às vezes com insistência demais. Quando os dois acertam o tempo, a dinâmica funciona. Rudd tenta manter o verniz. Marcus arranca pedaços dele sem pedir licença. A casa, o trabalho e o casamento sentem o prejuízo.

Uma bagunça com bons nomes

“Meu Irmão é um Problema” diverte mais pela promessa de seu elenco do que pela consistência de suas piadas. O filme tem um ponto de partida forte, bons atores e uma situação central fácil de compreender. Um homem que construiu uma vida sobre controle precisa lidar com alguém que lembra sua dívida afetiva mais antiga. Essa colisão oferece material suficiente para uma comédia calorosa e cruel na medida certa.

Matt Spicer mantém a história em movimento, mas nem sempre encontra a melhor temperatura entre afeto e grosseria. O filme quer ser escandaloso, familiar e sentimental dentro do mesmo pacote, tarefa difícil até para quem tem John Cena fazendo cara de vendedor premiado e Eric André disposto a incendiar qualquer reunião social. Quando acerta, “Meu Irmão é um Problema” revela uma comédia simpática sobre vínculos esquecidos. Quando erra, parece confiar demais na bagunça, e bagunça, sozinha, raramente paga o aluguel.