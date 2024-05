Últimos dias para assistir ao thriller alucinante com John Cena na Netflix

Surpreendentemente, John Bonito consegue fazer um bom trabalho no thriller de ação “The Marine”, estrelado por John Cena como John Triton, um ex-fuzileiro que precisa resgatar sua esposa, Kate (Kelly Carlson), sequestrada por ladrões de diamantes na Carolina do Sul. Se você consultar as opiniões dos críticos, verá que o filme é amplamente desprezado. As avaliações no IMDb são fracas. As atuações são, de fato, medíocres, e os personagens são bastante estereotipados. Então, por que John Bonito se sai bem?

“The Marine” é um filme com uma duração enxuta de uma hora e meia, sem tempo para enrolações. O roteiro de Michelle Gallagher e Alan B. McElroy vai direto ao ponto. Quer ação? Aqui está! O longa tem cenas de explosões exageradas. No início, um carro crivado de balas explode e voa a uma altura impressionante, talvez dez ou quinze metros. Por que o carro está voando enquanto explode, sem se despedaçar? Não sei, mas é divertido de assistir. Outras sequências de efeitos especiais igualmente extravagantes e irreais se seguem, mas de algum modo, não irritam. Não são mal executadas nem excessivamente caras, evitando parecer grotescas ou forçadas.

“The Marine” não será um clássico cult, mas já se estabeleceu como um clássico de ação das madrugadas, no estilo de Jean-Claude Van Damme. Mantenha as crianças pequenas longe da TV ou qualquer pessoa sensível à violência. Não que seja ultraviolento, mas há muitas lutas, combates e uso de armas. Contudo, nada realmente chocante.

John Triton é um adicto por adrenalina, que, após ser dispensado do serviço militar no Iraque, não consegue nem trabalhar como segurança devido à sua natureza indomável. Sua esposa, Kate, sugere uma viagem para as montanhas da Carolina do Sul, buscando tranquilidade longe da vida urbana. Mas quando param para abastecer em um posto de gasolina, Kate é sequestrada por um grupo de ladrões de diamantes liderados por Rome (Robert Patrick). Kate não é escolhida por nenhum motivo específico; eles apenas precisam de uma refém para garantir uma fuga mais segura da polícia. Contudo, eles provocam a ira de John Triton, alguém muito mais perigoso e implacável que os próprios policiais.

O que torna “The Marine” interessante, apesar das críticas, é sua entrega direta à ação sem pretensões de ser algo além do que é. Explosões, perseguições e confrontos são abundantes e, mesmo com uma execução muitas vezes absurda, proporcionam entretenimento puro. A simplicidade do enredo e a clara divisão entre heróis e vilões conferem uma qualidade atemporal ao filme, algo que remete aos clássicos de ação dos anos 80 e 90. John Cena, em um de seus primeiros papéis principais, traz uma fisicalidade crua que, embora não seja acompanhada de uma atuação refinada, combina bem com o tom do filme.

A direção de John Bonito foca em manter o ritmo acelerado, com poucas pausas para diálogos profundos ou desenvolvimento de personagens. Em vez disso, a narrativa segue de uma cena de ação para outra, mantendo o espectador engajado pela adrenalina. “The Marine” é um filme feito para quem procura um entretenimento descomplicado, repleto de sequências exageradas e um herói determinado. A trama pode ser previsível e os personagens clichês, mas a execução eficiente e o ritmo ininterrupto garantem que o público não se desinteresse.

Assim, “The Marine”, na Netflix, se destaca não por sua profundidade ou inovação, mas por sua capacidade de entregar exatamente o que promete: ação constante e escapismo puro. Apesar das críticas, o filme encontra seu público entre aqueles que apreciam a simplicidade e a intensidade de um bom thriller de ação. John Bonito, com um orçamento modesto e um elenco limitado, consegue criar uma experiência de entretenimento que, mesmo com todos os seus defeitos, cumpre seu propósito de divertir.

Filme: The Marine

Direção: John Bonito

Ano: 2006

Gênero: Ação

Nota: 8/10