Muita gente considera esse o melhor filme de Nicolas Cage: e está no Prime Video

Em “O Senhor das Armas”, drama criminal de 2005 dirigido por Andrew Niccol, Yuri Orlov (Nicolas Cage) deixa o restaurante da família em Little Odessa, em Nova York, para enriquecer vendendo armas em meio a guerras, fronteiras frágeis e governos em crise. A escolha muda sua vida, envolve seu irmão Vitaly Orlov (Jared Leto), atrai a atenção do agente Jack Valentine (Ethan Hawke), da Interpol, e ameaça o casamento que ele constrói com Ava Fontaine (Bridget Moynahan), sem revelar a origem real de sua fortuna.

Yuri Orlov começa o filme cercado por uma vida comum, quase modesta, marcada pelo restaurante dos pais e pela rotina de uma comunidade de imigrantes no Brooklyn. Ele observa a violência nas ruas de Little Odessa e percebe que, naquele ambiente, armas têm mais saída do que comida. A constatação é cínica, cruel e, para ele, irresistível. Yuri não entra nesse mercado por acidente. Ele escolhe uma profissão criminosa porque enxerga nela uma chance de subir socialmente sem esperar licença de ninguém.

Esse ponto é essencial para o tom de “O Senhor das Armas”. Andrew Niccol acompanha Yuri sem transformá-lo em herói, vítima ou gênio incompreendido. O personagem é esperto, sedutor, engraçado quando convém e perigoso quase sempre. Nicolas Cage interpreta esse homem com uma calma calculada, daquele tipo que fala sobre fuzis com o mesmo ar de quem comenta o cardápio do almoço. O resultado é desconfortável porque Yuri sabe o que faz, sabe para quem vende e, ainda assim, prefere tratar cada carregamento como simples oportunidade comercial.

O irmão na linha de fogo

Para crescer, Yuri chama Vitaly Orlov para trabalhar com ele. Vitaly, vivido por Jared Leto, entra no negócio por laço familiar, fascínio e falta de rumo. A parceria dos irmãos dá ao filme uma camada mais humana, porque os dois partem do mesmo lugar e reagem de maneiras muito diferentes ao mesmo crime. Yuri aprende a falar com compradores, atravessadores e militares. Vitaly sente o peso daquilo que transporta. Um vê dinheiro em caixas de munição. O outro começa a enxergar o estrago que sai delas.

A relação entre Yuri e Vitaly impede que “O Senhor das Armas” vire apenas uma sucessão de operações ilegais. Cada avanço do protagonista custa algo dentro da própria família. Vitaly não tem o temperamento frio do irmão e se torna uma presença instável no caminho. Ele ajuda, mas também ameaça expor a fragilidade moral da operação. Essa tensão doméstica dá ao drama uma força maior, pois o perigo não está apenas nas fronteiras africanas, nos depósitos clandestinos ou nas pistas de pouso. Ele também volta para a mesa de jantar.

A fortuna pede uma fachada

Enquanto o comércio de armas cresce, Yuri tenta montar uma vida elegante. Ele se aproxima de Ava Fontaine, interpretada por Bridget Moynahan, e constrói com ela uma relação baseada em charme, dinheiro e omissões muito bem escolhidas. Ava conhece o homem bem-vestido, generoso, viajado e aparentemente bem-sucedido. Ela não conhece, pelo menos no início, o vendedor que lucra com guerras e desaparece atrás de desculpas profissionais sempre que um novo carregamento precisa sair do país.

A presença de Ava é importante porque mostra o quanto Yuri depende de aparência. Ele quer ser rico, mas também quer ser aceito. Quer circular entre pessoas bonitas, morar bem, vestir bons ternos e parecer apenas um empresário de sorte. A mentira, porém, exige manutenção constante. Quanto mais Yuri sobe, mais precisa esconder documentos, viagens, contatos e telefonemas. O casamento passa a carregar o mesmo risco dos negócios. Uma pergunta mal respondida pode abrir uma rachadura que dinheiro nenhum fecha sem deixar marca.

A Interpol chega perto

Jack Valentine, vivido por Ethan Hawke, surge como o agente que se recusa a tratar Yuri como um vendedor qualquer. Ele persegue pistas, examina rotas, tenta reunir provas e sabe que o traficante quase sempre se protege atrás de brechas legais e interesses políticos. Valentine não é ingênuo. Ele percebe que prender Yuri exige mais do que suspeita. Precisa de registro, flagrante, cadeia de responsabilidades e algum espaço de ação em um mundo onde muita gente poderosa prefere olhar para o outro lado.

Essa disputa entre Yuri e Valentine dá ao filme seu pulso policial. Não há glamour inocente no jogo. Há aviões, contêineres, documentos, armas desmontadas, aeroportos pobres, países instáveis e compradores capazes de decidir a vida de milhares de pessoas em uma sala quente. Andrew Niccol usa esses elementos para deixar o ritmo seco, sem transformar a violência em espetáculo confortável. O suspense nasce da logística. Uma carga atrasada, uma inspeção, uma assinatura ausente ou uma abordagem da Interpol podem custar dinheiro, liberdade e proteção.

O comércio da guerra

“O Senhor das Armas” mostra Yuri tratando o absurdo com educação profissional. Ele fala baixo, sorri na hora certa, calcula o risco e adapta a versão dos fatos conforme o interlocutor. O filme tem uma ironia amarga, daquelas que fazem rir por um segundo e logo cobram a conta. A graça está menos em piadas e mais no descaramento de um homem que transforma tragédias internacionais em oportunidade de expansão pessoal.

O mérito da crítica de Andrew Niccol está em manter o enredo sempre ligado a ações concretas. Yuri compra armas, vende para criminosos, atravessa fronteiras, fecha acordos com líderes violentos, engana a esposa e tenta escapar de Valentine. Cada passo melhora sua vida material e piora sua relação com qualquer ideia mínima de responsabilidade. A narrativa não precisa discursar para ser dura. Basta mostrar o contraste entre o conforto de Yuri e o destino provável das armas que ele coloca em circulação.

Nicolas Cage tem uma atuação de cinismo controlado. Seu Yuri não grita para parecer perigoso. Ele sorri, argumenta, improvisa e segue em frente. Jared Leto dá a Vitaly uma vulnerabilidade que corta o brilho falso do irmão. Ethan Hawke faz de Valentine uma figura moralmente firme, mas limitada por regras que Yuri conhece bem demais. Bridget Moynahan, como Ava, representa a parte da vida que o protagonista deseja preservar limpa, mesmo quando tudo ao redor dela já nasceu contaminado.

“O Senhor das Armas” fala de um crime que não depende apenas de monstros excepcionais. Depende de transporte, assinatura, silêncio, vaidade, dinheiro e conveniência. O filme acompanha um homem que aprende a vender morte com vocabulário de negócios e postura de bom anfitrião. Essa frieza é o que mais incomoda. Yuri não parece perdido. Parece adaptado demais a um mundo que compra armas, lamenta cadáveres e depois pede a próxima remessa.