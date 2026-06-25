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Terror na AntartidaDivulgação / Warner Bros.
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por Fernando Machado
Fernando Machado

Kate Beckinsale em suspense claustrofóbico na Netflix

Em 2009, “Terror na Antártida”, de Dominic Sena, levou Kate Beckinsale para uma investigação policial no lugar menos acolhedor possível. A atriz interpreta Carrie Stetko, uma marechal norte-americana lotada numa estação de pesquisa internacional na Antártida. Ela está a poucos dias de deixar o continente e abandonar a função, mas a descoberta de um corpo no gelo muda seus planos. A vítima aparece sem equipamento adequado, em uma região onde o frio não perdoa distrações, orgulho ou demora. A partir desse achado, Carrie precisa descobrir quem matou, por qual motivo e até onde a ameaça chegou antes que a primeira grande tempestade do inverno feche as saídas.

Carrie Stetko (Kate Beckinsale) já vive os últimos dias de sua missão quando “Terror na Antártida” começa a fechar o cerco em torno dela. A personagem trabalha em um posto remoto, cercado por pesquisadores, funcionários e pilotos que contam as horas para sair dali antes da chegada do inverno. O continente, nesse caso, não é apenas um fundo bonito e branco. Ele interfere em cada escolha, limita deslocamentos, aumenta o perigo e transforma qualquer erro em risco real. Se alguém tropeça no lugar errado, a Antártida não pede segunda via de documento.

A descoberta do corpo interrompe a despedida de Carrie e devolve a ela uma função que parecia estar chegando ao fim. O cadáver encontrado na neve não combina com um simples acidente, e a marechal precisa abrir uma investigação em um ambiente onde quase todos querem ir embora. Essa pressa coletiva ajuda o filme a criar tensão. Ninguém tem tempo sobrando, ninguém quer ficar preso ali, e qualquer suspeito pode embarcar antes de ser questionado com calma. O caso nasce pequeno, mas logo ocupa toda a estação.

Dominic Sena, diretor de “60 Segundos”, trabalha aqui com uma estrutura de suspense policial. Carrie precisa examinar pistas, ouvir versões e ligar a morte a um passado escondido no gelo. O roteiro também revela que ela carrega uma lembrança traumática de uma ocorrência anterior, algo que explica sua vontade de deixar a carreira. Esse detalhe dá mais peso à investigação, porque a personagem não está apenas diante de um crime. Ela também enfrenta a própria dúvida sobre ainda ter energia para cumprir a função.

A estação vira suspeita

O cenário principal é uma estação de pesquisa na Antártida, um espaço que deveria funcionar com regras, hierarquia e colaboração. Só que o aparecimento do corpo muda a atmosfera do lugar. Corredores, alojamentos, áreas médicas e pistas de pouso passam a carregar suspeita. A base continua cheia de gente trabalhando, mas a confiança já não circula com a mesma facilidade. Quando um assassinato entra pela porta, até uma conversa banal ganha peso demais.

É nesse ponto que surge Robert Pryce (Gabriel Macht), apresentado como agente da ONU. Ele chega para colaborar com Carrie, embora sua presença também crie desconforto. A marechal precisa decidir até onde pode confiar nele, pois o caso agora envolve mais de uma autoridade e uma cadeia de informações pouco transparente. Pryce não entra na história apenas para ajudar a protagonista. Ele embaralha o controle da investigação, coloca novas perguntas em circulação e obriga Carrie a dividir parte do território que ela conhecia melhor.

Tom Skerritt interpreta o doutor John Fury, médico experiente da estação e uma das figuras mais importantes para a leitura dos corpos e ferimentos. Fury traz uma presença mais sóbria ao filme, quase um lembrete ambulante de que ninguém envelhece naquele lugar sem aprender a respeitar o frio. Ele ajuda Carrie a compreender o que aconteceu com as vítimas, mas também reforça a sensação de que a Antártida cobra caro de quem se expõe demais. Ali, uma pista pode estar a poucos metros, mas esses poucos metros parecem uma viagem internacional quando a temperatura despenca.

O gelo guarda mais que neve

A investigação cresce quando o caso deixa de envolver apenas um corpo isolado. Carrie passa a relacionar a morte a um avião soviético antigo, abatido no passado, e a uma carga capaz de explicar por que alguém decidiu matar. Esse elemento dá ao filme uma camada de mistério criminal mais ampla, sem tirar a história do chão. O que está escondido no gelo tem valor, desperta cobiça e coloca pessoas em movimento. A paisagem branca, tão limpa à primeira vista, começa a parecer um arquivo mal trancado.

O roteiro acerta quando usa a geografia como pressão. Em outras histórias policiais, o investigador pode pegar um carro, atravessar a cidade, visitar uma delegacia, voltar para casa e pensar no caso durante o banho. Carrie Stetko não tem esse privilégio. Cada saída exige roupa especial, apoio, orientação e resistência física. O frio corta a margem de erro, e a tempestade anunciada funciona como um prazo brutal. Depois que ela chegar, a estação ficará isolada, e o assassino poderá desaparecer dentro do próprio confinamento.

Essa é a melhor ideia de “Terror na Antártida”. O filme mistura crime, ação e suspense sem depender de monstros ou sustos gratuitos. O perigo está no assassino, mas também está na porta que não abre, na visibilidade ruim, na pele exposta, na possibilidade de um avião não decolar. Há cenas de perseguição e luta, porém o medo mais interessante vem do ambiente. A Antártida não precisa levantar a voz. Ela apenas fica ali, imensa, branca e indiferente, enquanto os personagens tentam sobreviver com menos recursos do que gostariam.

Kate Beckinsale sustenta a investigação

Kate Beckinsale dá a Carrie uma mistura de competência e cansaço. A atriz não interpreta uma heroína invulnerável. Sua personagem erra, hesita, sente medo e ainda assim continua trabalhando, porque alguém precisa impedir que o crime seja enterrado pela tempestade. Essa fragilidade ajuda a aproximar o público. Carrie não resolve tudo por charme ou força física. Ela insiste porque o cargo exige, mesmo quando a vontade de ir embora parece perfeitamente razoável.

Gabriel Macht funciona bem como Robert Pryce, principalmente porque o personagem mantém uma zona de ambiguidade. Ele ajuda, observa, questiona e nunca deixa o público totalmente confortável. Já Tom Skerritt oferece ao doutor Fury uma autoridade tranquila, daquelas que não precisam levantar a voz para ocupar a cena. O trio segura boa parte do filme, ainda que o roteiro nem sempre explore todas as possibilidades desse convívio forçado. Há momentos em que a trama corre mais do que deveria, especialmente quando poderia permanecer um pouco mais nas desconfianças da estação.

A direção de Dominic Sena aposta em cortes ágeis e em cenas de ação cercadas por baixa visibilidade. Essa escolha combina com a história quando a neve dificulta a orientação de Carrie e do público. Em alguns trechos, porém, a pressa atrapalha a força do mistério. A investigação poderia ganhar mais densidade se certas pistas respirassem por mais tempo antes da próxima ameaça. Ainda assim, o filme mantém um ritmo eficiente e entrega uma experiência honesta para quem procura um suspense policial com clima extremo.

Um thriller de sobrevivência

“Terror na Antártida” aceita sua vocação de thriller de sobrevivência. A trama tem assassinato, segredo antigo, agente externo, médico veterano e uma protagonista ferida pelo passado, mas o grande diferencial está mesmo no cenário. A Antártida impõe limites que nenhum personagem controla por completo. Ela isola, atrasa, confunde e pune. O assassino sabe disso, Carrie também, e a disputa entre os dois passa por esse território hostil.

O filme pode não estar entre os suspenses mais sofisticados de 2009, mas tem uma premissa forte e uma protagonista capaz de carregar a investigação. Há certa previsibilidade em algumas viradas, e nem todo personagem secundário ganha o peso que poderia ter. Ainda assim, “Terror na Antártida” prende pela combinação de crime e frio extremo. Carrie Stetko precisa descobrir a verdade antes que o inverno feche a estação, e essa urgência dá ao filme seu pulso mais forte. Quando a tempestade se aproxima, cada pista perdida custa tempo, abrigo e chance de fuga.

Filme: Terror na Antártida
Diretor: Dominic Sena
Ano: 2009
Gênero: Ação/Crime/Mistério/Suspense
Avaliação: 3.5/5 1 1

Fernando Machado

Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

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