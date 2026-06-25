Kate Beckinsale em suspense claustrofóbico na Netflix

Em 2009, “Terror na Antártida”, de Dominic Sena, levou Kate Beckinsale para uma investigação policial no lugar menos acolhedor possível. A atriz interpreta Carrie Stetko, uma marechal norte-americana lotada numa estação de pesquisa internacional na Antártida. Ela está a poucos dias de deixar o continente e abandonar a função, mas a descoberta de um corpo no gelo muda seus planos. A vítima aparece sem equipamento adequado, em uma região onde o frio não perdoa distrações, orgulho ou demora. A partir desse achado, Carrie precisa descobrir quem matou, por qual motivo e até onde a ameaça chegou antes que a primeira grande tempestade do inverno feche as saídas.

Carrie Stetko (Kate Beckinsale) já vive os últimos dias de sua missão quando “Terror na Antártida” começa a fechar o cerco em torno dela. A personagem trabalha em um posto remoto, cercado por pesquisadores, funcionários e pilotos que contam as horas para sair dali antes da chegada do inverno. O continente, nesse caso, não é apenas um fundo bonito e branco. Ele interfere em cada escolha, limita deslocamentos, aumenta o perigo e transforma qualquer erro em risco real. Se alguém tropeça no lugar errado, a Antártida não pede segunda via de documento.

A descoberta do corpo interrompe a despedida de Carrie e devolve a ela uma função que parecia estar chegando ao fim. O cadáver encontrado na neve não combina com um simples acidente, e a marechal precisa abrir uma investigação em um ambiente onde quase todos querem ir embora. Essa pressa coletiva ajuda o filme a criar tensão. Ninguém tem tempo sobrando, ninguém quer ficar preso ali, e qualquer suspeito pode embarcar antes de ser questionado com calma. O caso nasce pequeno, mas logo ocupa toda a estação.

Dominic Sena, diretor de “60 Segundos”, trabalha aqui com uma estrutura de suspense policial. Carrie precisa examinar pistas, ouvir versões e ligar a morte a um passado escondido no gelo. O roteiro também revela que ela carrega uma lembrança traumática de uma ocorrência anterior, algo que explica sua vontade de deixar a carreira. Esse detalhe dá mais peso à investigação, porque a personagem não está apenas diante de um crime. Ela também enfrenta a própria dúvida sobre ainda ter energia para cumprir a função.

A estação vira suspeita

O cenário principal é uma estação de pesquisa na Antártida, um espaço que deveria funcionar com regras, hierarquia e colaboração. Só que o aparecimento do corpo muda a atmosfera do lugar. Corredores, alojamentos, áreas médicas e pistas de pouso passam a carregar suspeita. A base continua cheia de gente trabalhando, mas a confiança já não circula com a mesma facilidade. Quando um assassinato entra pela porta, até uma conversa banal ganha peso demais.

É nesse ponto que surge Robert Pryce (Gabriel Macht), apresentado como agente da ONU. Ele chega para colaborar com Carrie, embora sua presença também crie desconforto. A marechal precisa decidir até onde pode confiar nele, pois o caso agora envolve mais de uma autoridade e uma cadeia de informações pouco transparente. Pryce não entra na história apenas para ajudar a protagonista. Ele embaralha o controle da investigação, coloca novas perguntas em circulação e obriga Carrie a dividir parte do território que ela conhecia melhor.

Tom Skerritt interpreta o doutor John Fury, médico experiente da estação e uma das figuras mais importantes para a leitura dos corpos e ferimentos. Fury traz uma presença mais sóbria ao filme, quase um lembrete ambulante de que ninguém envelhece naquele lugar sem aprender a respeitar o frio. Ele ajuda Carrie a compreender o que aconteceu com as vítimas, mas também reforça a sensação de que a Antártida cobra caro de quem se expõe demais. Ali, uma pista pode estar a poucos metros, mas esses poucos metros parecem uma viagem internacional quando a temperatura despenca.

O gelo guarda mais que neve

A investigação cresce quando o caso deixa de envolver apenas um corpo isolado. Carrie passa a relacionar a morte a um avião soviético antigo, abatido no passado, e a uma carga capaz de explicar por que alguém decidiu matar. Esse elemento dá ao filme uma camada de mistério criminal mais ampla, sem tirar a história do chão. O que está escondido no gelo tem valor, desperta cobiça e coloca pessoas em movimento. A paisagem branca, tão limpa à primeira vista, começa a parecer um arquivo mal trancado.

O roteiro acerta quando usa a geografia como pressão. Em outras histórias policiais, o investigador pode pegar um carro, atravessar a cidade, visitar uma delegacia, voltar para casa e pensar no caso durante o banho. Carrie Stetko não tem esse privilégio. Cada saída exige roupa especial, apoio, orientação e resistência física. O frio corta a margem de erro, e a tempestade anunciada funciona como um prazo brutal. Depois que ela chegar, a estação ficará isolada, e o assassino poderá desaparecer dentro do próprio confinamento.

Essa é a melhor ideia de “Terror na Antártida”. O filme mistura crime, ação e suspense sem depender de monstros ou sustos gratuitos. O perigo está no assassino, mas também está na porta que não abre, na visibilidade ruim, na pele exposta, na possibilidade de um avião não decolar. Há cenas de perseguição e luta, porém o medo mais interessante vem do ambiente. A Antártida não precisa levantar a voz. Ela apenas fica ali, imensa, branca e indiferente, enquanto os personagens tentam sobreviver com menos recursos do que gostariam.

Kate Beckinsale sustenta a investigação

Kate Beckinsale dá a Carrie uma mistura de competência e cansaço. A atriz não interpreta uma heroína invulnerável. Sua personagem erra, hesita, sente medo e ainda assim continua trabalhando, porque alguém precisa impedir que o crime seja enterrado pela tempestade. Essa fragilidade ajuda a aproximar o público. Carrie não resolve tudo por charme ou força física. Ela insiste porque o cargo exige, mesmo quando a vontade de ir embora parece perfeitamente razoável.

Gabriel Macht funciona bem como Robert Pryce, principalmente porque o personagem mantém uma zona de ambiguidade. Ele ajuda, observa, questiona e nunca deixa o público totalmente confortável. Já Tom Skerritt oferece ao doutor Fury uma autoridade tranquila, daquelas que não precisam levantar a voz para ocupar a cena. O trio segura boa parte do filme, ainda que o roteiro nem sempre explore todas as possibilidades desse convívio forçado. Há momentos em que a trama corre mais do que deveria, especialmente quando poderia permanecer um pouco mais nas desconfianças da estação.

A direção de Dominic Sena aposta em cortes ágeis e em cenas de ação cercadas por baixa visibilidade. Essa escolha combina com a história quando a neve dificulta a orientação de Carrie e do público. Em alguns trechos, porém, a pressa atrapalha a força do mistério. A investigação poderia ganhar mais densidade se certas pistas respirassem por mais tempo antes da próxima ameaça. Ainda assim, o filme mantém um ritmo eficiente e entrega uma experiência honesta para quem procura um suspense policial com clima extremo.

Um thriller de sobrevivência

“Terror na Antártida” aceita sua vocação de thriller de sobrevivência. A trama tem assassinato, segredo antigo, agente externo, médico veterano e uma protagonista ferida pelo passado, mas o grande diferencial está mesmo no cenário. A Antártida impõe limites que nenhum personagem controla por completo. Ela isola, atrasa, confunde e pune. O assassino sabe disso, Carrie também, e a disputa entre os dois passa por esse território hostil.

O filme pode não estar entre os suspenses mais sofisticados de 2009, mas tem uma premissa forte e uma protagonista capaz de carregar a investigação. Há certa previsibilidade em algumas viradas, e nem todo personagem secundário ganha o peso que poderia ter. Ainda assim, “Terror na Antártida” prende pela combinação de crime e frio extremo. Carrie Stetko precisa descobrir a verdade antes que o inverno feche a estação, e essa urgência dá ao filme seu pulso mais forte. Quando a tempestade se aproxima, cada pista perdida custa tempo, abrigo e chance de fuga.