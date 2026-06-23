“Resistência”, filme de ação e ficção científica dirigido por Gareth Edwards, acompanha Joshua (John David Washington), um ex-agente das forças especiais chamado de volta para uma missão em plena guerra entre humanos e inteligência artificial. O mundo retratado pelo longa vive sob medo permanente desde que a IA passou a ser tratada por parte da humanidade como ameaça existencial. Nesse cenário de desconfiança, bombardeios e tecnologia militarizada, Joshua recebe uma tarefa delicada. Ele precisa encontrar e eliminar o Criador, figura misteriosa ligada ao avanço das máquinas, antes que uma nova arma seja usada contra os humanos.

A missão, porém, não nasce apenas da obediência militar. Joshua carrega uma ferida pessoal que pesa tanto quanto qualquer arma de guerra. Ele ainda sofre pelo desaparecimento de Maya (Gemma Chan), sua esposa, e aceita voltar ao campo porque acredita que a operação pode aproximá-lo de respostas sobre o paradeiro dela. Essa mistura de luto, dever e esperança dá ao filme uma base emocional mais forte do que a embalagem futurista sugere. Por trás das naves, robôs e ataques de alta precisão, há um homem tentando descobrir se perdeu tudo ou se ainda resta alguma chance de recuperar uma parte da vida que foi interrompida.

A criança que muda a missão

Então Joshua encontra Alphie (Madeleine Yuna Voyles), uma criança sintética apontada pelos militares como a arma capaz de encerrar a guerra. A ordem recebida por ele parecia simples no papel, daqueles comandos frios que cabem bem em uma sala de comando e muito mal diante de uma criança assustada. Quando Alphie entra em cena, a missão deixa de parecer uma caçada comum e passa a colocar Joshua diante de uma pergunta incômoda. O que fazer quando o alvo tem rosto, voz, medo e uma espécie de inocência que desmonta qualquer certeza?

John David Washington interpreta Joshua com um cansaço que combina com o personagem. Ele não surge como herói polido, pronto para salvar o dia com frases de efeito. É um homem ferido, fechado, muitas vezes impaciente, obrigado a agir em um território onde quase ninguém confia nele. Madeleine Yuna Voyles, por sua vez, dá a Alphie uma presença curiosa e silenciosa, capaz de mudar o tom das cenas sem precisar de grandes explicações. A relação entre os dois cresce aos poucos, no atrito, na fuga e na necessidade de sobreviver a uma guerra que transforma qualquer gesto de cuidado em risco.

Nova Ásia vira campo de disputa

Grande parte de “Resistência” se passa na chamada Nova Ásia, região onde humanos e seres artificiais convivem de forma mais integrada. É ali que Gareth Edwards encontra o aspecto mais interessante de seu filme. A guerra não aparece apenas em bases militares ou painéis tecnológicos. Ela atravessa vilarejos, estradas, templos, casas simples e mercados. Robôs caminham entre pessoas comuns, participam da rotina e ocupam espaços afetivos. Essa escolha ajuda a afastar a história de uma visão simplista em que máquinas são apenas monstros metálicos e humanos aparecem sempre como vítimas indefesas.

Nesse ambiente, Joshua precisa circular sem dominar o terreno. Ele depende de informações incompletas, de passagens perigosas e de contatos que podem ajudá-lo ou entregá-lo. A todo momento, a presença de Alphie aumenta o perigo. Ela atrai a atenção dos militares, desperta o interesse da resistência local e obriga Joshua a tomar decisões que não combinam com a frieza esperada de um soldado. O filme ganha força quando coloca os personagens em movimento, fugindo de ataques, atravessando bloqueios e lidando com pessoas que têm motivos diferentes para proteger ou capturar a menina.

A ameaça que vem do céu

Entre os elementos mais marcantes da trama está NOMAD, uma gigantesca plataforma militar usada pelos Estados Unidos para localizar e atacar alvos ligados à inteligência artificial. Sua presença no céu cria uma sensação constante de vigilância. Mesmo quando os personagens conseguem escapar por terra, o risco permanece acima deles, silencioso e esmagador. Gareth Edwards usa essa estrutura para dar escala ao conflito. A guerra deixa de ser apenas uma sucessão de tiros e perseguições. Ela passa a depender de quem controla a informação, os mapas, os alvos e o tempo de reação.

A direção de Edwards, que já havia trabalhado com mundos devastados e criaturas monumentais em outros projetos, valoriza o contraste entre o enorme e o íntimo. Há cenas em que máquinas colossais dividem espaço com quartos simples, plantações e ruas cheias de gente comum. Essa diferença dá ao filme uma textura particular. “Resistência” quer ser grandioso, mas funciona melhor quando lembra que toda guerra, por mais tecnológica que pareça, acaba batendo na porta de alguém. O espetáculo existe, e é vistoso, mas a história respira melhor quando Joshua precisa decidir o que fazer com Alphie diante de uma ameaça bem próxima.

Ficção científica com pulso humano

Gemma Chan aparece como Maya, personagem essencial para compreender as escolhas de Joshua. A ausência dela funciona como motor emocional do protagonista, mas o filme não deixa que tudo dependa apenas de romance ou saudade. Maya está ligada a um passado mais complexo, atravessado por alianças, perdas e segredos que mudam a forma como Joshua enxerga a própria missão. A presença de Ken Watanabe como Harun também acrescenta peso ao lado dos seres artificiais, ao mostrar que a resistência local não se resume a uma massa sem rosto. Há líderes, famílias, laços e uma defesa feroz do direito de existir.

A pergunta sobre inteligência artificial e ameaça humana já apareceu em muitas ficções científicas, mas aqui ganha um tempero atual por causa do debate contemporâneo sobre tecnologia, controle e medo. O filme não acerta tudo. Alguns personagens mereciam mais tempo, certas passagens soam apressadas e parte do conflito poderia ter ganhado mais densidade. Ainda assim, Edwards sabe criar imagens fortes e dar à aventura um coração reconhecível. A história avança porque Joshua precisa escolher entre cumprir a ordem que recebeu ou proteger aquilo que a missão mandava destruir.

Um blockbuster menos preguiçoso

“Resistência” é daqueles filmes grandes que tentam fazer mais do que apenas empilhar cenas de ação. Há perseguições, batalhas, robôs, armas futuristas e aquele tipo de tecnologia que deixa qualquer tomada de casa parecendo peça de museu. Mas o longa cresce quando aproxima esses elementos da dúvida moral de Joshua. A presença de Alphie obriga o protagonista a rever o sentido da guerra sem transformar isso em sermão. A criança sintética não aparece como truque fofo para amolecer o público. Ela passa a ser a prova viva de que o inimigo pode ter história, afeto e medo.

Com John David Washington, Madeleine Yuna Voyles e Gemma Chan em papéis centrais, “Resistência” mistura ação, aventura e ficção científica com uma ambição rara no cinema comercial recente. Gareth Edwards entrega um filme irregular em alguns trechos, mas generoso em escala, atmosfera e intenção. O enredo fica mais envolvente quando abandona a pressa das operações militares e permite que Joshua e Alphie dividam pequenos instantes de confiança. Sem revelar seus acontecimentos finais, vale dizer que a força do longa está nesse deslocamento: um soldado enviado para eliminar uma ameaça começa a enxergar, em plena zona de guerra, uma vida que ninguém no comando queria reconhecer.