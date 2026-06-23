Daniel Day-Lewis e Madeleine Stowe em um dos clássicos mais lindos da história da cinema, na Netflix

“O Último dos Moicanos”, de Michael Mann, acompanha Hawkeye, vivido por Daniel Day-Lewis, em meio à Guerra da França e da Índia, no território colonial da América do Norte. Criado pelos moicanos Chingachgook, interpretado por Russell Means, e Uncas, papel de Eric Schweig, ele tenta viver longe das disputas entre britânicos e franceses. Essa paz possível acaba quando Cora Munro, personagem de Madeleine Stowe, e sua irmã Alice Munro, vivida por Jodhi May, precisam atravessar uma região em guerra para chegar ao forte comandado pelo pai, o coronel Edmund Munro, interpretado por Maurice Roëves.

A missão parece militar, mas logo se torna pessoal. As duas mulheres viajam sob escolta britânica, acompanhadas pelo major Duncan Heyward, vivido por Steven Waddington, que tem interesse em Cora e acredita na ordem dos uniformes, das patentes e das regras do Império. O problema é que a mata não respeita protocolo. O guia Magua, interpretado por Wes Studi, trai o grupo e transforma a travessia em uma emboscada. A partir desse ataque, Hawkeye, Chingachgook e Uncas entram em cena para salvar as irmãs e atravessar uma guerra que nenhum deles escolheu começar.

A guerra chega pela trilha

“O Último dos Moicanos” se passa em 1757, durante o conflito entre franceses e britânicos pelo domínio de territórios na América do Norte. O filme coloca esse pano de fundo histórico em movimento por meio de uma história de sobrevivência, resgate e pertencimento. Em vez de tratar a guerra apenas como disputa entre mapas e bandeiras, Michael Mann acompanha pessoas obrigadas a se deslocar por florestas, rios, fortalezas e acampamentos onde qualquer decisão pode custar caro.

Hawkeye é o centro dessa travessia. Nascido branco, mas criado entre os moicanos, ele não pertence inteiramente ao mundo britânico nem cabe na imagem simplificada que os colonos fazem dos povos nativos. Daniel Day-Lewis interpreta o personagem com uma intensidade física notável, sempre atento ao terreno, às armas, aos rastros e aos silêncios. Ele é menos um herói de pose e mais um homem habituado a calcular distância, perigo e tempo antes que os outros percebam o tamanho do problema.

Cora, por sua vez, não é uma figura decorativa perdida no meio da mata. Madeleine Stowe dá à personagem uma firmeza que cresce à medida que o perigo se aproxima. Ela começa como filha de um coronel britânico em deslocamento para um forte sitiado, mas passa a tomar decisões próprias quando percebe que a autoridade militar nem sempre protege quem deveria. Sua relação com Hawkeye nasce desse choque entre mundo oficial e experiência de campo. Ele sabe sobreviver. Ela sabe que obedecer cegamente também pode ser uma sentença.

O forte não garante proteção

Quando o grupo chega ao forte William Henry, a sensação de abrigo dura pouco. O coronel Munro tenta manter a defesa contra os franceses, enquanto soldados, colonos e famílias presas ao local lidam com medo, escassez e incerteza. A presença de Cora e Alice aumenta a urgência da situação, pois a guerra deixa de cercar apenas uma construção militar e passa a atingir uma família por dentro.

Duncan Heyward representa outra forma de conflito. Ele é correto dentro de sua lógica, mas sua rigidez soa frágil diante da realidade ao redor. Steven Waddington interpreta um oficial educado para acreditar que a hierarquia basta para organizar o caos. Só que Hawkeye conhece trilhas que não aparecem nos relatórios e sabe que os colonos deixados sem defesa pagarão o preço das ordens vindas de longe. Quando ele desafia o comando britânico, não faz isso por rebeldia vazia. Ele reage porque vê gente comum abandonada entre duas forças armadas.

Esse atrito dá ao filme uma camada mais adulta. Há ação, perseguições e ataques, mas tudo parte de escolhas muito concretas. Quem fica no forte pode morrer cercado. Quem sai pela mata pode cair numa emboscada. Quem obedece preserva a patente. Quem desobedece talvez salve alguém, mas perde proteção legal. Mann trabalha essa tensão sem transformar cada fala em discurso solene. A guerra já fala alto o bastante.

Magua move a vingança

Magua é um dos personagens mais fortes do filme porque sua violência tem direção. Wes Studi não interpreta o guia traidor como vilão simples. Ele carrega ressentimento, cálculo e desejo de reparação contra Munro, a quem associa a perdas profundas. Isso torna sua presença mais perturbadora. Magua conhece o terreno, sabe usar alianças a seu favor e transforma Cora e Alice em peças valiosas dentro de uma disputa maior.

O filme também se apoia na ligação entre Chingachgook, Uncas e Hawkeye. Russell Means dá ao pai uma dignidade silenciosa, enquanto Eric Schweig faz de Uncas uma figura de coragem discreta. Os três formam uma família construída por convivência, lealdade e afeto, não por sangue. Esse vínculo é essencial para que o título brasileiro tenha peso. “O Último dos Moicanos” fala de uma linhagem ameaçada, mas também de uma forma de viver que a guerra empurra para margens cada vez menores.

A parte romântica, embora intensa, nunca interrompe a aventura. Hawkeye e Cora se aproximam enquanto fogem, se escondem, atravessam cercos e lidam com perdas. Não há tempo para longas declarações à luz de velas, o que, convenhamos, seria pouco recomendável em território vigiado por inimigos armados. O sentimento cresce porque ambos se reconhecem em situações extremas. Ele oferece proteção sem tratá-la como incapaz. Ela confia nele sem perder a própria vontade.

A aventura sem enfeite

As cenas de ação impactam porque o espaço sempre importa. A mata fecha a passagem. O rio separa grupos. O forte prende pessoas que imaginavam estar seguras. A música de Trevor Jones e Randy Edelman reforça esse impulso épico, mas o filme não depende apenas dela para emocionar. A emoção vem do risco permanente, das escolhas feitas em pouco tempo e da sensação de que ninguém sai ileso de uma guerra colonial.

“O Último dos Moicanos” se mantém potente porque une aventura clássica e drama histórico sem perder o foco nos personagens. Hawkeye quer salvar Cora e Alice, mas também precisa proteger a família que o criou. Cora tenta chegar ao pai e sobreviver a um conflito que decide por ela antes que ela possa falar. Magua persegue vingança com uma determinação sombria. Chingachgook e Uncas atravessam o filme carregando a dor de um povo encurralado.

Mais de três décadas depois, a obra ainda prende porque sua beleza vem acompanhada de perigo. O filme tem paisagens amplas, trilha arrebatadora e romance de tirar o fôlego, mas nunca esquece que há corpos correndo, famílias separadas e decisões tomadas sob ameaça. “O Último dos Moicanos” é cinema de aventura em estado nobre, feito com energia, elegância e uma ponta de tragédia histórica. Quando Hawkeye desaparece entre árvores e pedras, não parece um herói posando para a posteridade. Parece alguém tentando chegar vivo ao próximo passo.