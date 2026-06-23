Esnobado pelo Oscar, esse é um dos melhores suspenses da última década e está na Netflix

Lançado em 2019, “Joias Brutas” acompanha Howard Ratner (Adam Sandler), um joalheiro de Nova York que aposta tudo em uma pedra rara para sair de dívidas, sustentar sua pose de vencedor e sobreviver ao cerco que ele mesmo ajudou a criar. Dirigido pelos irmãos Benny Safdie e Josh Safdie, o filme mistura crime, drama e suspense sem precisar transformar Howard em gênio do golpe ou vítima inocente. Ele é carismático, incômodo, engraçado quando menos deveria e quase sempre o pior inimigo de si mesmo.

Howard trabalha no Distrito dos Diamantes, em Manhattan, cercado por vitrines, correntes, relógios, clientes ricos e gente que cobra favores com pouca paciência. Sua loja parece um lugar de oportunidades, mas também funciona como uma sala de pressão. Toda vez que alguém entra, o personagem precisa sorrir, vender, enrolar ou convencer. O problema é que ele já prometeu demais a pessoas demais.

A grande aposta de Howard surge com uma opala negra vinda da Etiópia. Para ele, a pedra não é apenas uma joia. É a chance de ganhar muito dinheiro, pagar dívidas antigas e provar que sua intuição ainda vale alguma coisa. O joalheiro vê naquele objeto uma saída elegante para uma vida nada elegante. Só que, em “Joias Brutas”, quase toda saída tem alguém parado na porta pedindo explicação.

Adam Sandler interpreta Howard com uma energia inquieta, falante e meio desesperada. O personagem fala alto, muda de assunto, encanta clientes e irrita credores com a mesma facilidade. Ele parece sempre a um telefonema de resolver a própria vida, mas cada telefonema abre outro problema. É uma atuação que usa o talento cômico do ator para algo mais áspero. A graça nasce do constrangimento, da cara de pau e da incapacidade de Howard aceitar um simples “não”.

O cliente que muda o jogo

A entrada de Kevin Garnett, astro da NBA que interpreta a si mesmo, vira uma peça importante da história. Quando o jogador se interessa pela opala, Howard passa a acreditar que encontrou a pessoa certa para valorizar a pedra. Ele empresta a joia por um período curto, esperando que isso aumente seu prestígio e ajude no futuro leilão. É uma decisão arriscada, tomada por alguém que confunde instinto com plano.

A partir desse gesto, o enredo ganha força. Howard precisa recuperar a pedra, manter o leilão de pé, lidar com apostadores, enganar cobradores e continuar parecendo dono da situação. A cada minuto, a distância entre o que ele diz e o que realmente controla fica maior. Os Safdie criam um suspense que não depende de grandes revelações, mas de pequenas perdas de controle. Uma porta demora a abrir, uma ligação cai na hora errada, uma pessoa some por tempo demais, e tudo vira ameaça.

Demany (LaKeith Stanfield), que leva clientes famosos à loja, faz parte desse universo de contatos valiosos e relações instáveis. Ele pode aproximar Howard de compradores importantes, mas também complica a circulação da pedra e do dinheiro. Ninguém ali parece agir por pura amizade. Cada favor tem custo, prazo e cobrança. Howard sabe disso, mas age como quem acredita que a próxima jogada vai apagar todas as anteriores.

A família fora da vitrine

Enquanto corre atrás do dinheiro, Howard tenta manter algum controle sobre a vida pessoal. Dinah (Idina Menzel), sua esposa, já está cansada das promessas e da agitação permanente. Ela conhece o marido o suficiente para não comprar cada desculpa embrulhada em charme. A relação dos dois tem desgaste, ironia e uma frieza compreensível. Dinah não precisa gritar para deixar evidente que a paciência dela já foi usada além da conta.

Julia (Julia Fox), funcionária da loja e amante de Howard, ocupa outro ponto delicado da história. Ela gosta dele, mas também vive dentro das confusões que ele produz. Howard pede ajuda, entrega tarefas, envolve Julia em apostas e espera lealdade mesmo quando oferece pouca segurança. A personagem não surge apenas para enfeitar a vida caótica do protagonista. Ela participa das escolhas que mantêm Howard em movimento e paga parte do preço quando o risco cresce.

O filme acerta ao mostrar que Howard não separa trabalho, desejo, família e dívida. Tudo entra no mesmo pacote, muitas vezes no mesmo dia. Ele sai de uma conversa com a esposa para cuidar de um cliente, foge de cobradores, procura Julia, fala de dinheiro e ainda tenta acompanhar jogos que podem mudar seu destino financeiro. Poucos personagens no cinema recente parecem tão incapazes de ficar quietos por cinco minutos. No caso dele, silêncio talvez fosse quase uma confissão de culpa.

A aposta como vício

O suspense de “Joias Brutas” está menos na pergunta sobre quanto Howard pode ganhar e mais na dúvida sobre quanto ele ainda suporta perder. As apostas não aparecem como diversão lateral. Elas viram o centro da forma como ele pensa. Quando uma chance surge, Howard já imagina o prêmio antes de calcular quem vai bater à sua porta se tudo der errado. O filme acompanha essa lógica com nervos à flor da pele, mas sem transformar o personagem em caricatura.

Arno (Eric Bogosian), credor ligado à família, aumenta a sensação de cerco. Ele quer receber o que Howard deve e não aceita apenas conversa bonita. Os homens que o acompanham tornam cada cobrança mais física, mais humilhante, mais difícil de disfarçar diante de clientes e funcionários. Howard tenta ganhar tempo, mas tempo é uma moeda que ele também já gastou. A loja, antes símbolo de status, passa a parecer pequena para tanta ameaça circulando.

Benny e Josh Safdie trabalham o ritmo com cortes secos, sobreposição de vozes e uma sensação permanente de atraso. A câmera acompanha Howard de perto, muitas vezes colada ao rosto, às vitrines e aos corredores cheios. Essa escolha aumenta a sensação de sufoco porque o espectador quase nunca recebe descanso antes do próximo problema. O barulho não é enfeite. Ele traduz o modo como Howard vive, cercado por alertas, pedidos, cobranças e promessas que já nascem vencidas.

Um protagonista difícil de abandonar

“Joias Brutas” não pede simpatia fácil por Howard. Ele mente, manipula, enrola pessoas próximas e insiste em decisões péssimas. Ainda assim, há algo fascinante em vê-lo trabalhar. Adam Sandler dá ao personagem um brilho de vendedor que conhece o valor de cada sorriso. Howard sabe seduzir uma sala, mas não sabe sair dela antes que a conta chegue.

A crítica do filme à obsessão por dinheiro nasce do próprio enredo. Howard não fala de riqueza como conceito distante. Ele quer pagar dívidas, vencer apostas, impressionar clientes, salvar a loja e manter uma imagem de homem esperto em uma cidade que pune distração. Nova York aparece como cenário de urgência, com ruas, joalherias e apartamentos onde qualquer atraso pode custar caro. O luxo das pedras convive com o medo de não chegar vivo ao próximo acordo.

“Joias Brutas” encurrala Howard entre a opala, o leilão, a família e o placar dos jogos. O personagem acredita que uma grande vitória pode limpar todas as pequenas derrotas acumuladas pelo caminho. O filme observa essa crença com ironia e tensão, sem absolver o protagonista nem abandoná-lo por completo. Howard corre, fala, aposta e insiste. E cada nova tentativa deixa a porta da loja um pouco mais pesada.