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O Livro de ColorirDivulgação / KiahCan Productions
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por Helena Oliveira
Helena Oliveira

Drama belíssimo na Netflix que vai te emocionar como nenhum outro

Em “O Livro de Colorir”, drama de 2024 dirigido por David Fortune, Lucky (William Catlett) tenta levar o filho Mason (Jeremiah Alexander Daniels), um menino de 11 anos com síndrome de Down, ao primeiro jogo de beisebol dos dois em Atlanta. O passeio parece simples, quase um daqueles planos de pai que começam com entusiasmo e terminam com cachorro-quente caro, fila longa e foto para guardar. Mas, para Lucky, nada é tão simples desde a morte da esposa, Tammy (Brandee Evans), cuja ausência ainda ocupa a casa, os horários e até o silêncio entre uma tarefa e outra.

Lucky é viúvo e sabe exatamente o tamanho da perda. Mason percebe que a mãe não está mais ali, mas ainda não junta todos os pedaços da morte dela. Essa diferença entre o que o pai carrega e o que o filho consegue compreender dá ao filme uma delicadeza rara. David Fortune não precisa transformar a dor em discurso. Ele prefere acompanhar o esforço diário de um homem que prepara refeições, ajuda o filho a se vestir, insiste na leitura e tenta manter a casa funcionando mesmo quando a vontade é sentar no sofá e desaparecer por algumas horas.

A rotina, em “O Livro de Colorir”, não aparece como detalhe doméstico. Ela é a forma possível de cuidado. Lucky ensina Mason a rezar antes de comer, acompanha as palavras que o menino tenta ler e celebra pequenas vitórias, mesmo quando o cansaço já tomou conta do corpo. Mason consegue reconhecer palavras simples, mas tropeça nas mais compridas. Quando repete “purple” aos poucos, som por som, o pai comemora com uma alegria que parece pequena para quem vê de fora, mas enorme dentro daquela casa.

Um jogo que vira missão

A ida ao jogo dos Braves surge como tentativa de respiro. Lucky quer tirar Mason de casa, criar uma memória fora do luto e oferecer ao filho uma experiência comum, dessas que tantas famílias vivem sem pensar muito. O problema é que a vida deles perdeu a antiga margem de segurança. Falta carro confiável, falta dinheiro sobrando e falta outra pessoa para dividir a carga quando o dia começa a sair do controle.

O filme acompanha essa missão com paciência. Lucky precisa resolver transporte, lidar com atrasos e manter Mason seguro em espaços públicos que nem sempre parecem preparados para acolher uma criança com necessidades específicas. O roteiro cria tensão a partir de obstáculos reconhecíveis, sem apelar para truques fáceis. Um trem perdido, uma espera mais longa ou uma mudança de rota bastam para transformar o passeio em prova de resistência. Quem já saiu de casa com criança pequena sabe que o caos raramente pede licença. Aqui, ele ainda vem acompanhado de luto, contas e responsabilidade.

Mason no centro do cuidado

Jeremiah Alexander Daniels dá a Mason uma presença muito própria. O personagem não é tratado como símbolo, lição ou enfeite emocional da história do pai. Mason tem vontades, ritmos, medos e pequenas insistências. Ele precisa de ajuda, mas também reage ao mundo com curiosidade e personalidade. Essa escolha impede que “O Livro de Colorir” caia em sentimentalismo barato. O olhar do filme permanece atento ao menino, não apenas ao que ele representa para Lucky.

William Catlett, por sua vez, interpreta Lucky com uma mistura precisa de ternura e desgaste. O personagem ama o filho, mas esse amor não apaga o cansaço. Ele se irrita, respira fundo, insiste, recomeça a frase e tenta manter a calma mesmo quando tudo aponta para o fracasso do passeio. Essa humanidade faz diferença. Lucky não é um santo de camiseta suada. É um pai tentando fazer o necessário, ainda que o necessário mude a cada esquina.

Atlanta em preto e branco

David Fortune filma Atlanta em preto e branco, escolha que aproxima o espectador dos rostos, das mãos e dos pequenos gestos. A cidade aparece menos como cartão-postal e mais como território de deslocamento. Lucky e Mason precisam atravessar ruas, estações, horários e imprevistos para chegar a um lugar que, em outra circunstância, seria apenas diversão. O estádio vira promessa, mas o caminho até ele revela a verdadeira medida do vínculo entre os dois.

A câmera observa sem pressa, mas também sem se perder em contemplação vazia. O tempo do filme acompanha o tempo de Mason, e isso muda a percepção de cada cena. Uma palavra pode demorar. Uma explicação pode precisar ser repetida. Uma reação pode vir com atraso. Fortune respeita esse ritmo e faz dele parte da experiência, sem transformar a diferença do menino em ornamento. O resultado é um drama contido, sensível e mais firme do que aparenta.

Há também uma leveza discreta nas interações entre pai e filho. Ela nasce da convivência, não de piadas armadas. Mason pode responder de um jeito inesperado, Lucky pode improvisar uma saída e o filme permite que esses pequenos desvios tragam algum ar para a história. A graça, quando aparece, vem da vida doméstica em movimento. É aquele tipo de situação em que o adulto tenta manter autoridade, mas a criança já sequestrou o roteiro do dia com uma frase ou uma teimosia.

A beleza das tarefas simples

Ajudar Mason a se vestir, ensinar uma palavra, sair de casa, esperar o transporte, proteger o filho em público e tentar chegar ao jogo formam uma sequência de ações pequenas, mas cheias de peso. Cada uma exige atenção. Cada uma pode falhar. Cada uma lembra Lucky de que a morte de Tammy não suspendeu as necessidades do filho.

A crítica que o filme faz à vida contemporânea aparece de maneira discreta. Não há grandes discursos sobre inclusão, família ou luto. Há um pai viúvo tentando conseguir um carro, um emprego mais flexível e um dia menos pesado para o filho. Há um menino que precisa de constância, mas vive em um mundo apressado demais para esperar sua leitura de uma palavra. Essa diferença entre o ritmo de Mason e a pressa ao redor dá ao drama sua força mais honesta.

A viagem ao jogo não vale apenas pelo destino. O que impacta é Lucky tentando manter Mason por perto, atento e protegido, mesmo quando a cidade, o dinheiro e a saudade parecem empurrar os dois para lados diferentes. “O Livro de Colorir” olha para esse pai sem pedestal e para esse filho sem condescendência. Quando Mason volta às cores, às palavras e aos gestos que reconhece, Lucky ganha mais um pouco de chão para atravessar o dia seguinte.

Filme: O Livro de Colorir
Diretor: David Fortune
Ano: 2024
Gênero: Drama
Avaliação: 4/5 1 1

Helena Oliveira

Helena Oliveira

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