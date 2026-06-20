Channing Tatum, Mila Kunis e Eddie Redmayne em ficção científica, no Prime Video

Lançado em 2015, “O Destino de Júpiter” acompanha Jupiter Jones, vivida por Mila Kunis, uma jovem que trabalha limpando casas em Chicago e descobre, sem qualquer preparo para o susto, que sua assinatura genética a coloca no centro de uma disputa interplanetária. Dirigido por Lana Wachowski e Lilly Wachowski, o filme mistura ação, aventura e ficção científica para contar a história de uma mulher comum arrastada para um universo de famílias poderosas, planetas tratados como propriedade e caçadores modificados geneticamente. O motivo de tudo é simples na superfície e gigantesco nas consequências. Jupiter pode ser a herdeira de uma fortuna cósmica capaz de ameaçar negócios antigos e interesses brutais.

Jupiter Jones nasceu sob sinais de grandeza, mas cresceu longe de qualquer promessa espetacular. Na vida adulta, mora com a família, acorda cedo, limpa banheiros de pessoas ricas e sonha com as estrelas enquanto tenta juntar dinheiro para comprar um telescópio. É uma apresentação quase cruel, porque o filme insiste em mostrar a distância entre o nome grandioso da protagonista e a rotina apertada que ela enfrenta todos os dias. Jupiter tem um nome de planeta, mas seu mundo cabe em casas alheias, baldes, produtos de limpeza e pequenas frustrações.

Essa abertura ajuda o enredo a funcionar porque coloca a personagem em um lugar reconhecível antes de jogá-la no absurdo. Jupiter não é uma guerreira treinada nem uma escolhida com manual de instruções. Ela é alguém que aceita uma decisão arriscada por dinheiro e, de repente, se vê perseguida por forças que conhecem sua importância antes dela mesma. O filme tem seus exageros, muitos deles assumidos com certa coragem, mas acerta ao fazer a protagonista chegar atrasada à própria história. Quando ela descobre o que está em jogo, outros já tomaram providências para apagá-la do caminho.

Caine Wise entra em cena

A entrada de Caine Wise, interpretado por Channing Tatum, muda o tamanho do problema. Ele é um ex-caçador militar geneticamente modificado, enviado para localizar Jupiter na Terra. Caine aparece no momento em que a vida dela passa de difícil a perigosa, e seu papel inicial é tirá-la de uma armadilha que ela mal consegue compreender. O personagem tem força, treinamento e habilidades fora do padrão humano, mas também carrega uma queda de prestígio. Ele já pertenceu a uma ordem militar e agora atua em condição mais instável, o que dá ao protetor uma camada de desgaste.

A relação entre Jupiter e Caine nasce mais da urgência do que da confiança. Ela precisa acreditar nele porque as ameaças se acumulam, mas quase nada em sua nova realidade parece confiável. Naves surgem sobre Chicago, criaturas híbridas entram em ação e a cidade deixa de ser cenário de cotidiano para virar uma área de captura. As sequências de perseguição têm escala generosa e, às vezes, um gosto pelo excesso que beira o delírio. Ainda assim, há algo simpático nessa falta de vergonha. “O Destino de Júpiter” prefere arriscar uma fantasia estranha a fingir sobriedade.

A família Abrasax e o negócio da vida eterna

A revelação mais importante envolve a família Abrasax, uma dinastia aristocrática que domina recursos, mundos e contratos em escala interplanetária. Balem Abrasax, vivido por Eddie Redmayne, é o mais ameaçador dos herdeiros. Ele enxerga Jupiter como um problema de propriedade, porque a existência dela interfere nos interesses ligados à Terra. Redmayne compõe Balem com uma voz baixa, quase sussurrada, que de tempos em tempos cresce em fúria. É uma escolha peculiar, por vezes exagerada, mas combina com um vilão que parece ter sido criado em salões onde ninguém precisou pedir licença para mandar.

Também entram nesse jogo Titus Abrasax, interpretado por Douglas Booth, e Kalique Abrasax, vivida por Tuppence Middleton. Cada um se aproxima de Jupiter com promessas, informações e interesses próprios. O ponto mais interessante do enredo está nessa transformação de uma descoberta pessoal em disputa de cartório cósmico. Jupiter não recebe apenas uma notícia sobre sua origem. Ela passa a ser tratada como chave jurídica, ameaça econômica e peça rara em um império que transforma vidas humanas em mercadoria. A ficção científica do filme pode vestir tudo com palácios, naves e figurinos extravagantes, mas a base da intriga é quase empresarial.

Burocracia, botas voadoras e uma boa dose de loucura

Uma das ideias mais curiosas do filme é fazer Jupiter atravessar etapas burocráticas para validar sua nova condição. Em meio a mundos distantes e criaturas fantásticas, ela precisa lidar com protocolos, reconhecimento formal e uma espécie de administração pública do universo. A graça está nessa combinação improvável entre epopeia espacial e fila de repartição. O cosmos pode ser imenso, mas ainda assim alguém precisa carimbar alguma coisa. Nesse ponto, o filme ganha leveza sem abandonar o enredo, porque a autoridade de Jupiter depende de documentos e registros, não apenas de revelações grandiosas.

Lana Wachowski e Lilly Wachowski constroem tudo com ambição alta e pudor baixo, no melhor sentido. Há botas antigravidade, asas, seres meio humanos, meio animais, roupas que parecem saídas de uma ópera espacial e ambientes que misturam luxo, tecnologia e decadência. Nem sempre a combinação se encaixa com elegância. Algumas cenas carregam mais informação do que emoção, e a mitologia do filme chega em blocos densos. Mesmo assim, há energia autoral em quase tudo. “O Destino de Júpiter” pode tropeçar no próprio tamanho, mas raramente parece fabricado por encomenda sem alma.

Uma heroína perdida no próprio destino

Mila Kunis interpreta Jupiter com uma perplexidade que combina com a personagem. Ela passa boa parte da história tentando acompanhar fatos que outras pessoas já conhecem há séculos. Isso poderia enfraquecê-la, mas também reforça a ideia de que sua entrada nesse universo não vem acompanhada de poder instantâneo. Jupiter precisa fazer perguntas, desconfiar de convites, decidir em quem acredita e perceber que a herança oferecida a ela carrega um custo humano imenso. Sua força está menos na habilidade física e mais na recusa de virar assinatura obediente de interesses alheios.

Channing Tatum interpreta bem Caine porque dá ao personagem uma presença física convincente e certa melancolia de soldado usado além da conta. Eddie Redmayne, por sua vez, atua em outra frequência. Balem pode parecer caricato, mas sua estranheza também dá ao filme um vilão memorável, desses que dividem opiniões e dificilmente passam despercebidos. O elenco consegue sustentar uma aventura que depende muito da crença do espectador nesse universo desmedido. Quem cobra contenção talvez sofra. Quem aceita a proposta embarca numa fantasia espacial rara, bagunçada e cheia de personalidade.

“O Destino de Júpiter” assume o risco de parecer estranho enquanto acompanha uma mulher comum sendo puxada para uma disputa muito maior do que sua experiência. O enredo mistura herança, poder, exploração e romance com a convicção de quem prefere errar por excesso a desaparecer na mesmice. Sem revelar seus desdobramentos finais, basta dizer que a jornada de Jupiter Jones coloca uma pergunta incômoda sob o brilho das estrelas. Quando alguém descobre que vale muito para os poderosos, sobreviver já vira uma forma de desobediência.