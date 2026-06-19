Oliver Stone criou um dos maiores clássicos de guerra do cinema, e ele está no Prime Video

Lançado em 1986 e dirigido por Oliver Stone, “Platoon” acompanha Chris Taylor (Charlie Sheen), um jovem americano que abandona a faculdade e se voluntaria para lutar na Guerra do Vietnã. Ao chegar ao front, ele percebe que a ideia de servir ao país é bem mais limpa no papel do que na lama, no calor e no medo constante. O que parecia um ato de coragem vira uma experiência brutal de sobrevivência, marcada por ordens duras, patrulhas perigosas e uma divisão crescente entre os homens do próprio pelotão.

Chris Taylor entra na guerra com um certo idealismo, ainda que o filme não o trate como santo nem como herói pronto para cartaz. Ele é jovem, inexperiente e acredita que sua decisão tem valor moral. A realidade, porém, o recebe sem cerimônia. Para os soldados mais antigos, sua presença é quase irrelevante, pois ele ainda não sangrou, não adoeceu, não viu companheiros caírem e não passou tempo suficiente naquele inferno verde para opinar sobre nada.

Essa entrada é uma das forças de “Platoon”. Oliver Stone não apresenta o Vietnã como aventura militar, nem entrega ao espectador uma guerra organizada, com mapas compreensíveis e frases patrióticas bem polidas. O front surge como um lugar úmido, barulhento, confuso e cansativo, onde cada soldado tenta preservar o próprio corpo antes de pensar em qualquer ideal. Taylor chega querendo fazer parte de algo maior, mas logo descobre que o pelotão já tem regras, vícios, ressentimentos e feridas demais.

Aos poucos, o rapaz aprende que sobreviver não depende apenas de mirar no inimigo. É preciso saber com quem andar, a quem obedecer, quando falar e, principalmente, quando ficar quieto. Essa educação é amarga. Taylor observa os veteranos e tenta acompanhar o ritmo, mas o corpo e a mente ainda estão atrasados em relação ao horror ao redor. O filme acerta ao mostrar esse aprendizado sem glamour, pois ninguém ali parece ter recebido um manual de boas-vindas. Se recebeu, provavelmente molhou na primeira patrulha.

Barnes e Elias dividem o pelotão

O centro dramático de “Platoon” ganha força na relação entre dois sargentos que representam formas opostas de lidar com a guerra. O sargento Robert Barnes (Tom Berenger) é duro, ameaçador e quase inabalável. Sua autoridade nasce do medo e de uma convicção perigosa, pois ele age como alguém que já aceitou a brutalidade como idioma oficial do combate. Para Barnes, hesitar pode significar morrer, e esse raciocínio passa a justificar atitudes cada vez mais sombrias.

Do outro lado está o sargento Elias Grodin (Willem Dafoe), mais aberto, mais humano e mais disposto a enxergar os homens do pelotão antes de transformá-los em peças descartáveis. Elias não é ingênuo. Ele também está na guerra, também carrega arma, também conhece o risco da selva. A diferença está na tentativa de conservar algum senso de limite num ambiente feito para destruir qualquer freio. Sua presença oferece a Taylor uma referência menos sufocante, embora essa referência também tenha prazo de validade sob tanta pressão.

A oposição entre Barnes e Elias não vira uma disputa simples entre bem e mal, e esse é um dos méritos do filme. Stone deixa o espectador perto o bastante para perceber que os dois homens carregam marcas profundas. Barnes sobrevive pela dureza, Elias resiste pela consciência. Entre eles, Taylor e os demais soldados são empurrados para escolhas incômodas, porque a convivência no pelotão passa a depender de afinidade, medo, proteção e silêncio.

A vila e a perda da inocência

A tensão interna cresce quando o pelotão chega a uma vila vietnamita e a guerra deixa de ser apenas um inimigo escondido entre árvores. Civis aparecem no centro da ação, suspeitas se espalham, armas são apontadas e a autoridade de Barnes passa a pesar sobre todos. O episódio marca uma virada importante para Taylor, porque ele vê a violência atravessar uma linha que parecia distante quando decidiu se alistar.

Stone filma esse trecho com nervo e desconforto, sem transformar a dor em espetáculo. A cena interessa porque muda a relação de Taylor com os companheiros. Ele já não pode fingir que a guerra está restrita ao combate contra soldados do outro lado. A ameaça também nasce das ordens recebidas, da raiva acumulada, da impunidade e da forma como homens assustados podem ferir gente indefesa quando ninguém segura a mão de ninguém.

Nesse ponto, “Platoon” deixa Taylor sem abrigo moral. O personagem de Charlie Sheen começa a perder o olhar do jovem que chegou acreditando em escolha nobre. Ele passa a carregar uma culpa que não cabe na mochila e uma desconfiança que não desaparece no descanso. O conflito entre Barnes e Elias, antes percebido como diferença de comando, ganha peso humano dentro do pelotão. Cada soldado precisa decidir até onde aceita obedecer para continuar vivo.

A guerra também mora entre aliados

O roteiro trabalha bem a sensação de que Taylor está cercado por dois combates. O primeiro é contra o inimigo vietnamita, sempre presente nas patrulhas, emboscadas e noites tensas. O segundo é contra a corrosão do grupo, que começa a se dividir entre lealdade, medo e ressentimento. A guerra externa mata corpos. A guerra interna corrói vínculos, e talvez por isso pareça ainda mais cruel em alguns momentos.

Charlie Sheen encontra em Taylor uma fragilidade convincente. Seu personagem não vira soldado experiente de uma hora para outra, nem abandona o choque apenas porque o roteiro precisa seguir. Tom Berenger compõe Barnes com uma presença áspera, quase física, capaz de dominar o espaço antes mesmo de levantar a voz. Willem Dafoe dá a Elias uma serenidade ferida, daquele tipo que parece rara demais para sobreviver muito tempo onde todos dormem armados.

O elenco de apoio também ajuda a dar textura ao pelotão. Soldados como Bunny (Kevin Dillon), King (Keith David), Rhah (Francesco Quinn), o tenente Wolfe (Mark Moses) e o sargento O’Neill (John C. McGinley) formam um grupo marcado por cansaço, vícios, medo e pequenas alianças. Eles não existem apenas para preencher o cenário. Cada um revela uma forma de atravessar aquele ambiente, seja pela agressividade, pela resignação, pela covardia, pela fé ou pelo puro instinto de passar mais uma noite inteiro.

Um clássico sem pose heroica

“Platoon” continua forte porque fala da guerra sem limpeza moral. Oliver Stone acompanha homens jovens e adultos em situação extrema, mas não entrega consolo fácil ao público. A brutalidade aparece nos gestos, nos olhares, na obediência torta e na maneira como Taylor passa a enxergar o próprio pelotão com espanto crescente. O filme tem ritmo de queda, pois cada etapa tira alguma proteção emocional do protagonista.

Também há uma inteligência rara na forma como a obra evita transformar Chris Taylor em salvador. Ele é o ponto de entrada do público, mas não controla a guerra, não controla Barnes, não controla Elias e mal consegue controlar a si mesmo. Sua passagem pelo Vietnã é menos uma formação heroica e mais um processo de desgaste. A cada nova patrulha, o rapaz perde uma parte da fantasia que o levou até ali.

Por isso, “Platoon” funciona tão bem como crítica jornalística da guerra dentro da ficção. O filme não precisa explicar demais porque coloca seus personagens sob pressão contínua e deixa as decisões cobrarem preço. Taylor entra no Vietnã querendo provar algo ao mundo e a si mesmo. Ele deixa uma lição amarga sobre poder, medo e obediência. Quando ele olha para os homens ao redor, já sabe que o inimigo nem sempre veste outro uniforme.