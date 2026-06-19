O filme com Tom Hanks na Netflix que é impossível não chorar no final

Lançado em 2022 e dirigido por Marc Forster, “O Pior Vizinho do Mundo” acompanha Otto Anderson, vivido por Tom Hanks, um viúvo aposentado que transforma a própria rua em território de vigilância depois da morte da esposa, Sonya, interpretada por Rachel Keller. Ele vive em um condomínio tranquilo, cercado por vizinhos que já conhecem sua fama de homem rabugento, impaciente e sempre pronto para apontar uma lixeira fora do lugar ou um carro estacionado onde não devia.

Otto acredita que o bairro perdeu a disciplina e que as pessoas desistiram de fazer o mínimo direito. Ele observa os portões, reclama das placas, corrige desconhecidos e trata qualquer pequena desordem como uma afronta pessoal. Sua rotina tem regras suficientes para ocupar uma repartição inteira, mas não resolve o vazio que cresceu dentro de casa desde a ausência de Sonya. A vida segue em volta dele, enquanto Otto permanece preso a horários, lembranças e irritações.

A situação muda quando Marisol, interpretada por Mariana Treviño, chega à casa em frente com o marido Tommy, vivido por Manuel Garcia-Rulfo, e as duas filhas pequenas. A família aparece carregando caixas, tentando estacionar o carro e lidando com a confusão típica de quem começa a viver em um endereço novo. Otto vê a mudança como mais uma ameaça à ordem da rua. Marisol olha para ele e enxerga alguém que sabe muito mais do que deseja admitir.

Um fiscal sem descanso

Tom Hanks interpreta Otto com uma seriedade que torna suas reclamações engraçadas sem transformar o personagem em caricatura. Ele não grita o tempo todo, nem faz grandes cenas. Basta um olhar torto diante de um carro mal estacionado para deixar claro que alguém será convocado a ouvir uma palestra sobre responsabilidade civil. Otto vigia a vizinhança porque conhece cada detalhe daquele lugar, dos horários da coleta de lixo aos caminhos que os moradores costumam usar.

Esse controle, porém, tem relação com sua dor. Depois de perder Sonya, Otto passa a tratar a casa e a rua como os únicos espaços onde ainda pode impor alguma ordem. Ele se apega aos hábitos do casal e repete gestos que antes dividia com a esposa. As lembranças surgem aos poucos e ajudam a explicar por que aquele homem tão áspero carrega uma tristeza que ele mal consegue nomear.

Rachel Keller dá a Sonya uma presença delicada nos momentos que revelam a história do casal. Ela não surge apenas para explicar Otto. Sonya mostra o homem que existia antes do isolamento, alguém capaz de se abrir, brincar e imaginar uma vida diferente. Essas passagens oferecem ao público uma chave importante para observar o presente sem transformar Otto em santo. Ele continua difícil, inconveniente e capaz de irritar qualquer pessoa em poucos minutos.

Marisol não aceita distância

Marisol entra na vida de Otto sem pedir licença e sem demonstrar medo de suas broncas. Ela precisa de ajuda em situações simples, faz perguntas que ele preferia não responder e mantém a conversa mesmo quando Otto tenta encerrá-la. Mariana Treviño dá à personagem uma firmeza calorosa, distante daquela figura idealizada que surge apenas para salvar um homem triste. Marisol tem problemas, filhos, marido, preocupações e pouco tempo para lidar com alguém que transforma gentileza em favor administrativo.

A relação entre Otto e Marisol cresce por meio de tarefas pequenas. Uma garagem, uma carona, uma escada emprestada ou uma dúvida cotidiana passam a criar encontros frequentes. Otto tenta manter sua rotina intacta, mas a presença da família muda os horários e ocupa espaços que ele havia fechado. A rua, que antes servia apenas para vigiar os erros alheios, passa a trazer pessoas que precisam dele por razões concretas.

Tommy, interpretado por Manuel Garcia-Rulfo, também ajuda a desmontar a imagem de Otto como homem impossível de suportar. Ele não disputa atenção com o vizinho, nem tenta transformá-lo em amigo à força. Sua participação reforça a ideia de que a família recém-chegada não está ali para corrigir Otto, mas para viver perto dele. Essa convivência cria situações desconfortáveis, engraçadas e afetuosas, sempre com Otto tentando manter a aparência de que não se importa.

A casa deixa de ser refúgio

Marc Forster trabalha com uma estrutura simples, alternando o cotidiano de Otto com lembranças de sua vida ao lado de Sonya. A escolha ajuda o público a compreender por que ele se agarra tanto às regras e por que qualquer mudança parece invasão. O filme não entrega tudo de uma vez. Ele deixa que as informações apareçam durante conversas, hábitos e pequenos acontecimentos que interrompem o isolamento do personagem.

A comédia vem da rigidez de Otto diante de situações comuns. Ele trata um aviso, uma sacola de lixo ou uma vaga de garagem com a gravidade de quem está lidando com uma crise diplomática. Hanks aproveita essa postura para criar cenas divertidas sem transformar a dor do personagem em piada. O riso surge porque Otto leva tudo a sério demais, inclusive detalhes que a maioria das pessoas deixaria passar sem notar.

“O Pior Vizinho do Mundo” também se apoia na ideia de que uma comunidade pode ser barulhenta, invasiva e cansativa, mas ainda assim necessária. Otto quer permanecer sozinho porque acredita que isso o protege. A rua, porém, insiste em bater à sua porta com pedidos, crianças, conversas e problemas que não cabem em sua agenda de reclamações. Ele tenta se afastar, mas cada vínculo criado torna essa escolha mais difícil.

Uma rua cheia de gente

O que mais marca o filme é a relação entre Otto e os moradores que atravessam seu caminho. Hanks sustenta o papel com a experiência de alguém acostumado a personagens simpáticos, mas aqui usa essa familiaridade para brincar com a expectativa do público. Otto não quer ser gentil, não quer participar e não quer receber visitas. Ainda assim, sua história ganha peso porque há uma distância grande entre aquilo que ele diz e os gestos que acaba oferecendo.

Mariana Treviño é peça decisiva nessa dinâmica. Marisol não deixa Otto transformar a tristeza em licença para maltratar todo mundo. Ela responde, insiste, pede ajuda e mantém sua própria vida em movimento. Sua presença impede que a narrativa coloque Otto no centro absoluto de cada situação. A vizinhança continua vivendo, e ele precisa escolher se ficará apenas observando pela janela ou se voltará a participar daquele mundo.

Com humor discreto e uma tristeza bem dosada, “O Pior Vizinho do Mundo” fala sobre perda, amizade e pertencimento sem apelar para frases prontas. Otto começa cercado por objetos, regras e memórias que parecem suficientes para ocupar seus dias. Aos poucos, a casa deixa de ser apenas um espaço fechado e passa a receber ruídos, visitas e gente pedindo passagem. Para alguém que passou tanto tempo tentando manter o portão fechado, isso já representa uma mudança enorme.