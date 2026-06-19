Uma das maiores obras-primas da literatura se tornou também um épico grandioso do cinema, na Netflix

Lançado em 2001 e dirigido por Peter Jackson, “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” leva o hobbit Frodo Bolseiro, interpretado por Elijah Wood, do conforto do Condado a uma missão perigosa após descobrir que guarda o anel procurado pelo senhor das trevas Sauron.

A história começa onde quase ninguém esperaria encontrar uma guerra. O Condado é verde, organizado, cheio de refeições generosas e moradores que parecem mais preocupados com fofocas familiares do que com disputas antigas. Bilbo Bolseiro, vivido por Ian Holm, prepara sua festa de aniversário e decide deixar sua casa, seus pertences e um anel aparentemente comum para Frodo, seu jovem parente.

O objeto, porém, está longe de ser uma simples lembrança de família. Gandalf, interpretado por Ian McKellen, desconfia da origem daquela peça e passa anos buscando respostas. Quando retorna ao Condado, ele confirma que o anel pertenceu a Sauron, uma figura ligada a guerras antigas e a uma força capaz de dominar povos inteiros.

Frodo não recebe uma escolha confortável. Manter o anel em casa colocaria seus amigos, sua vila e qualquer pessoa próxima em risco. O problema ganha urgência quando os Cavaleiros Negros, servos de Sauron, começam a procurar pelo portador. A casa de Frodo deixa de ser abrigo e vira alvo.

Peter Jackson apresenta essa mudança com boa medida. O Condado continua bonito, mas passa a carregar uma sensação de ameaça crescente. Aquele lugar de jardins bem cuidados e mesas fartas se torna pequeno demais para esconder um objeto que pode decidir o destino de reinos inteiros.

Quatro hobbits fora de casa

Frodo deixa o Condado sem experiência de guerra, sem arma suficiente e sem qualquer talento especial para grandes discursos. Elijah Wood interpreta o personagem com uma vulnerabilidade que combina com o tamanho da tarefa. Ele não é um guerreiro treinado e tampouco alguém interessado em fama. É apenas um jovem hobbit tentando impedir que o mal chegue até sua porta.

Samwise Gamgi, vivido por Sean Astin, acompanha Frodo desde o início. Sam é jardineiro, amigo e uma espécie de fiscal informal da segurança do grupo. Ele desconfia de estranhos, protege Frodo quando pode e mantém os pés no chão mesmo quando a situação se torna absurda. Seu apego ao Condado traz um peso humano à viagem, porque ele sabe exatamente o que está deixando para trás.

Merry, interpretado por Dominic Monaghan, e Pippin, vivido por Billy Boyd, entram na aventura com mais entusiasmo do que prudência. Os dois parecem os amigos que aceitam uma viagem sem saber o destino, o custo e nem mesmo se haverá cama no caminho. A presença deles dá leveza a trechos mais tensos, embora também aumente a responsabilidade de Frodo, que passa a carregar vidas além da própria.

A saída do Condado não é heroica no sentido tradicional. Há medo, correria, improviso e pouca certeza sobre quem pode ser confiável. Jackson trabalha bem essa sensação de deslocamento. Cada estrada aberta para os hobbits também pode servir aos perseguidores.

O estranho chamado Passolargo

Em uma estalagem afastada, Frodo cruza o caminho de Aragorn, interpretado por Viggo Mortensen. Conhecido inicialmente como Passolargo, ele surge com aparência de homem perigoso, roupas gastas e informações demais sobre os movimentos de Frodo. Qualquer pessoa sensata hesitaria antes de segui-lo, e os hobbits têm motivos suficientes para desconfiar.

Aragorn, porém, conhece os caminhos fora das rotas comuns e sabe que os Cavaleiros Negros estão cada vez mais próximos. Ele assume a proteção do grupo porque entende a gravidade da missão e porque possui vínculos com uma história que Frodo ainda desconhece. Viggo Mortensen dá ao personagem uma presença discreta, sem tentar transformá-lo em um herói de pose.

A relação entre Frodo e Aragorn se constrói aos poucos. Frodo precisa decidir se entrega sua segurança a um homem que conheceu há poucas horas. Aragorn, por sua vez, precisa provar que não está interessado no anel nem em qualquer poder que ele possa oferecer. A confiança entre os dois nasce em meio ao perigo, o que torna cada deslocamento mais arriscado.

Valfenda reúne aliados improváveis

A chegada a Valfenda oferece uma pausa necessária, embora ninguém tenha tempo para descansar de verdade. O lugar comandado por Elrond, interpretado por Hugo Weaving, reúne elfos, homens, anões e hobbits para discutir o destino do Um Anel. A reunião deixa evidente que esconder o objeto não basta. Sauron continuará procurando até recuperá-lo.

É ali que nasce a Sociedade do Anel. Frodo aceita levar o objeto até a Montanha da Perdição, local onde ele pode ser destruído. Ao seu lado seguem Sam, Merry e Pippin, além de Gandalf, Aragorn, Legolas, interpretado por Orlando Bloom, Gimli, vivido por John Rhys-Davies, e Boromir, personagem de Sean Bean.

A união desses personagens tem mais atrito do que harmonia. Legolas e Gimli carregam rivalidades antigas entre elfos e anões. Boromir, vindo de Gondor, acredita que o anel poderia servir como arma contra Sauron. Gandalf sabe que esse pensamento pode custar caro. Aragorn mantém distância de qualquer desejo de liderança, embora todos percebam que ele tem experiência para ocupar esse espaço.

Liv Tyler também aparece como Arwen, filha de Elrond e figura importante para Aragorn. Sua participação ajuda a mostrar que a guerra contra Sauron alcança pessoas que já perderam muito antes da missão de Frodo começar. Ninguém em Valfenda entra naquela conversa por curiosidade. Cada personagem tem algo a proteger ou uma dívida antiga para pagar.

A aventura ganha escala

Peter Jackson filma a Terra-média com atenção aos caminhos, às montanhas, às florestas e às cidades antigas. O cenário não serve apenas para impressionar. Ele dificulta a passagem, esconde ameaças e obriga o grupo a escolher entre rotas cada vez mais perigosas. Uma montanha fechada pela neve pode mudar o plano. Uma porta esquecida pode virar a única saída disponível.

A fotografia cria uma diferença importante entre o mundo dos hobbits e os territórios além do Condado. Frodo sai de um ambiente acolhedor e entra em regiões onde tudo parece maior do que ele. Castelos, ruínas, rios e corredores subterrâneos reforçam que sua missão ultrapassa qualquer problema individual.

A trilha sonora de Howard Shore acompanha essa mudança sem sufocar os personagens. Quando os hobbits estão juntos, a música guarda algo mais leve. Quando Sauron se aproxima, o som pesa e deixa a ameaça presente mesmo quando ela não ocupa a tela. Jackson sabe guardar certos inimigos fora de quadro, o que aumenta a tensão sem depender de sustos baratos.

“O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” trata uma fantasia gigantesca com atenção aos detalhes mais simples. Frodo carrega um objeto pequeno, mas precisa decidir onde dormir, em quem confiar e até que ponto pode proteger os amigos. A guerra começa em castelos e antigas lendas, mas chega ao mundo dos hobbits pela porta da frente.

A Sociedade parte sem qualquer garantia de retorno. Frodo segue com o anel junto ao peito, cercado por aliados que têm razões diferentes para permanecer ao seu lado. A estrada está aberta, Sauron está à procura e o Condado já ficou longe demais para oferecer proteção.