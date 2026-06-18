Uma mansão, duas mulheres, um suspense: Paul Feig dirige Amanda Seyfried e Sydney Sweeney em filme mais visto no Telecine

Paul Feig leva Sydney Sweeney à casa dos Winchester para contar por que uma vaga aparentemente salvadora pode cobrar um preço alto de quem a aceita. Millie Calloway, interpretada por Sydney Sweeney, precisa deixar para trás uma vida marcada por dificuldades e aceita trabalhar como empregada interna de uma família rica. Em “A Empregada”, ela chega à residência de Nina Winchester, vivida por Amanda Seyfried, e de Andrew Winchester, papel de Brandon Sklenar, com uma mala, poucas alternativas e a esperança de que o trabalho lhe devolva alguma estabilidade. A casa é ampla, bem cuidada e distante do mundo onde Millie vinha tentando sobreviver. Só que, entre os quartos impecáveis e as portas que permanecem fechadas, ela percebe que aquela oportunidade tem regras difíceis de decifrar.

Paul Feig adapta o romance de Freida McFadden sem perder de vista o que há de mais sedutor na premissa. Uma jovem fragilizada aceita limpar, cozinhar e cuidar de uma criança em troca de salário e moradia. Parece simples até Nina começar a transformar pequenas tarefas em situações constrangedoras. A nova empregada precisa engolir desaforos porque o quarto no sótão, por modesto que seja, ainda é melhor do que não ter para onde ir. E quem já precisou pagar uma conta atrasada sabe que dignidade também sofre quando o aluguel vence.

Uma chance para Millie

Millie não entra na casa dos Winchester com a ingenuidade de quem espera uma família de comercial de margarina. Ela observa os cômodos, guarda informações e tenta descobrir o que pode dizer sem ameaçar o emprego. Sweeney constrói essa mulher com atenção aos detalhes. A personagem fala pouco, mas seus silêncios revelam que ela está sempre calculando o risco de uma frase mal colocada. O serviço lhe oferece abrigo, porém também a obriga a viver sob as regras dos patrões.

Nina recebe Millie com uma cordialidade que dura menos do que deveria. Amanda Seyfried dá à personagem uma instabilidade que não depende apenas de gritos ou acessos de raiva. Há algo estranho na forma como Nina muda o tom das conversas, acusa Millie por problemas que ela não criou e depois retorna à rotina sem reconhecer o que acabou de fazer. O desconforto nasce dessa oscilação. Millie nunca sabe se deve responder, pedir desculpas ou simplesmente terminar o que está fazendo antes que outra ordem apareça.

Nina dita o ritmo

A relação entre patroa e empregada mantem boa parte da força de “A Empregada”. Nina pode transformar uma mesa de jantar em um terreno hostil apenas com uma observação lançada na hora certa. Pode pedir ajuda e, minutos depois, tratar a presença de Millie como invasão. Seyfried se diverte com a ambiguidade da personagem, que alterna fragilidade e crueldade sem avisar ninguém. Millie passa a viver num estado de alerta, pois um copo fora do lugar pode virar motivo para uma humilhação.

Feig usa a mansão como peça central do suspense. A cozinha, o quarto de Millie, os corredores e as escadas passam a carregar um peso maior à medida que ela tenta compreender a rotina dos Winchester. A direção mantém informações fora de alcance e deixa o público preso à perspectiva da empregada. Ela vê fragmentos, escuta conversas pela metade e recebe versões que não combinam entre si. A casa oferece conforto, mas cobra silêncio em troca.

Andrew oferece abrigo

Andrew Winchester aparece como a figura mais acolhedora daquele ambiente. Brandon Sklenar interpreta o marido de Nina com uma serenidade que parece contrastar com o comportamento da esposa. Ele intervém quando Millie é tratada com dureza, oferece palavras gentis e faz a jovem acreditar que talvez exista alguém disposto a ajudá-la. Para quem depende daquele salário, essa atenção tem valor. Também cria uma proximidade que Nina não vê com bons olhos.

O roteiro de Rebecca Sonnenshine aproveita essa aproximação para tornar a convivência ainda mais delicada. Millie precisa lidar com a hostilidade de Nina, com a gentileza de Andrew e com a presença silenciosa de Enzo, o jardineiro interpretado por Michele Morrone. Enzo circula pelos arredores da casa e observa mais do que comenta, o que acrescenta outra camada de desconfiança ao cotidiano. Millie passa a perceber que cada pessoa naquele endereço guarda algo, embora ninguém pareça disposto a entregar uma versão completa dos fatos.

A mansão fecha as portas

“A Empregada” ganha força quando trata o trabalho doméstico como relação de poder. Millie não recebe apenas uma lista de tarefas. Ela entra numa casa onde os patrões controlam o espaço, o horário, as conversas e até o modo como a funcionária pode se apresentar. A personagem precisa manter a postura para não perder a vaga, ainda que cada novo episódio deixe sua permanência mais incerta. O suspense cresce a partir dessa dependência, sem precisar apelar para sustos fáceis.

Há uma ironia afiada na etiqueta dos Winchester. Um jantar elegante pode esconder uma provocação. Um elogio pode vir acompanhado de uma cobrança. Um gesto de gentileza pode deixar Millie em situação mais delicada do que antes. Feig, conhecido por comédias como “Missão Madrinha de Casamento”, aproveita bem esse desconforto social. Ele deixa que a situação fique quase absurda antes de mostrar o peso que ela tem para Millie. É o tipo de humor nervoso que faz o espectador rir e, logo depois, desejar que ninguém tenha uma patroa parecida.

Segredos dividem a casa

Sem entregar as revelações que movem a trama, “A Empregada” sabe manter o interesse porque Millie, Nina e Andrew nunca parecem inteiramente confiáveis. Cada um preserva uma imagem conveniente, e a casa passa a funcionar como palco para versões incompletas. Sweeney sustenta a tensão de uma personagem que precisa parecer obediente enquanto tenta proteger a própria história. Seyfried compõe Nina com uma imprevisibilidade incômoda. Sklenar faz de Andrew alguém cuja calma merece atenção.

O filme não reinventa o suspense doméstico, mas trabalha bem com suas peças mais eficientes. Uma mulher isolada, uma família rica demais para ser transparente e uma residência onde cada porta tem importância. Paul Feig dá ritmo ao enredo e segura as informações necessárias para que Millie continue avançando, ainda sem saber quem realmente está ao seu lado. Quando a empregada percebe que a vaga não lhe garante segurança, a casa dos Winchester já se tornou um lugar difícil de abandonar.