Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton e Donald Sutherland em thriller de ação de F. Gary Gray, na Netflix

Lançado em 2003 e dirigido por F. Gary Gray, “Uma Saída de Mestre” acompanha Charlie Croker (Mark Wahlberg), um ladrão habilidoso que reúne uma equipe para roubar 35 milhões de dólares em barras de ouro de um cofre em Veneza, na Itália. O plano nasce sob o comando experiente de John Bridger (Donald Sutherland), veterano respeitado pelo grupo e figura quase paterna para Charlie. A operação dá certo, mas a confiança, matéria-prima de qualquer assalto em equipe, dura menos que a felicidade de bandido contando dinheiro. Steve (Edward Norton), movido por ganância e ressentimento, trai os parceiros, toma o ouro para si e deixa os sobreviventes com uma conta emocional e financeira a cobrar.

“Uma Saída de Mestre” pertence àquela linhagem de filmes de roubo em que o prazer está menos no tiro e mais na preparação. Há cofres, mapas, carros, disfarces, tecnologia, timing e gente fingindo calma enquanto tudo pode desandar por um segundo de distração. F. Gary Gray trabalha com uma premissa simples e eficiente. Primeiro, mostra um grupo capaz de executar um assalto sofisticado em Veneza. Depois, empurra os personagens para Los Angeles, onde a missão deixa de ser apenas roubar e passa a envolver reparação, vingança e cálculo frio diante de um traidor bem instalado.

Veneza abre o jogo

A primeira parte do filme apresenta John Bridger (Donald Sutherland) como o homem que conhece o peso de uma decisão arriscada. Ele não entra no assalto por impulso. Entra porque domina a lógica daquele mundo, sabe ler pessoas e ainda carrega uma autoridade silenciosa sobre os mais jovens. Charlie Croker (Mark Wahlberg) atua como o articulador do plano, alguém capaz de reunir talentos diferentes sem transformar a operação num concurso de vaidade. Em Veneza, a água dificulta a fuga, os canais limitam as rotas e o cofre exige precisão quase cirúrgica.

O roubo das barras de ouro funciona porque cada integrante cumpre uma tarefa específica. Lyle (Seth Green) opera a parte tecnológica, Left Ear (Yasiin Bey, creditado como Mos Def) lida com explosivos, Handsome Rob (Jason Statham) assume a direção e Steve (Edward Norton) participa da ação antes de revelar sua verdadeira natureza. O assalto em si tem ritmo de relógio caro, daqueles que você olha com medo de arranhar. O problema é que Steve não quer dividir o prêmio. Quando ele pega o ouro e elimina a confiança do grupo, o filme troca a elegância do golpe pela energia de uma caçada.

Steve transforma prêmio em dívida

Edward Norton interpreta Steve como um traidor vaidoso, mais interessado em ostentar a vitória do que em merecê-la. Ele não rouba apenas o ouro. Rouba a ideia de pertencimento que mantinha a equipe de pé. Ao levar as barras para Los Angeles, Steve acredita ter encerrado o assunto, mas deixa para trás pessoas feridas, inteligentes e com tempo suficiente para planejar uma resposta. Esse erro de avaliação é uma das graças do filme. O sujeito tem milhões em ouro, mas parece incapaz de comprar bom senso.

Charlie, então, precisa reunir os sobreviventes e transformar a perda em operação. Mark Wahlberg interpreta o personagem com contenção, sem fazer de Charlie um gênio infalível ou um herói musculoso demais para caber no próprio filme. Ele erra pouco porque sabe ouvir. Isso importa quando entra Stella Bridger (Charlize Theron), filha de John e especialista em cofres. Stella tem conhecimento técnico, mas também tem uma razão pessoal para aceitar o plano. A entrada dela dá ao grupo uma habilidade essencial e acrescenta ao assalto uma camada de luto que nunca precisa ser berrada.

Stella entra pela porta certa

Charlize Theron faz de Stella uma personagem firme, competente e menos deslumbrada com o crime do que os outros. Ela não está ali para enfeitar a equipe nem para servir de distração romântica. Sua função no enredo é precisa. Stella sabe abrir cofres, reconhece sistemas de segurança e percebe que o ouro de Steve só poderá ser recuperado se o grupo trabalhar com inteligência, paciência e boa leitura do terreno. A presença dela também força Charlie a agir com mais cuidado, já que a missão envolve a memória de John e não apenas barras reluzentes.

A dinâmica entre Stella e Charlie dá ao filme uma tensão elegante, sem transformar a história em romance deslocado. Eles se aproximam porque compartilham uma perda e porque dependem um do outro para alcançar Steve. O roteiro prefere colocar os personagens em movimento, diante de carros, cofres, telas e rotas de fuga, em vez de interromper a ação para explicar sentimentos em voz alta. Essa escolha ajuda a manter a crítica emocional dentro da própria trama. Quando Stella aceita participar, o plano ganha acesso técnico e Steve perde a vantagem de se esconder atrás de uma porta blindada.

Los Angeles vira armadilha

A mudança para Los Angeles dá outro corpo ao filme. A cidade entra como um espaço de congestionamento, vigilância e improviso. Ruas largas não significam liberdade quando há tráfego, sinais, caminhões, metrôs e policiais por perto. Lyle usa suas habilidades de hacker para manipular sistemas e abrir caminhos possíveis. Handsome Rob transforma a direção em ferramenta de sobrevivência. Left Ear prepara os recursos necessários para romper barreiras sem transformar tudo numa bagunça sem controle. Cada um trabalha para que o ouro saia do domínio de Steve antes que a cidade feche todas as alternativas.

É aí que os Mini Coopers viram uma das marcas mais lembradas de “Uma Saída de Mestre”. Os carros pequenos atravessam espaços onde veículos maiores ficariam presos, descem por túneis, cortam ruas e dão à fuga uma agilidade quase insolente. A escolha não é apenas charmosa. Ela tem função dentro da história. O plano depende de leveza, precisão e velocidade, três qualidades que combinam muito mais com aqueles carros do que com máquinas enormes feitas para aparecer. O filme sabe disso e usa os Mini Coopers sem pedir desculpa pelo prazer da brincadeira.

Um assalto com charme

“Uma Saída de Mestre” executa bem uma fórmula conhecida, com elenco carismático, ritmo seguro e uma relação honesta entre plano e consequência. F. Gary Gray sabe que o público gosta de ver gente competente trabalhando, especialmente quando essa competência envolve abrir cofres, enganar traidores e dirigir por Los Angeles em carros que parecem pequenos demais para tanta audácia. O filme entrega ação, suspense e crime com leveza, sem perder a clareza do enredo.

A crítica mais favorável ao longa nasce desse equilíbrio. Charlie Croker (Mark Wahlberg) quer recuperar o ouro e acertar contas com Steve (Edward Norton). Stella Bridger (Charlize Theron) quer honrar a memória do pai, John (Donald Sutherland), usando a própria habilidade para entrar onde os outros não conseguem. Lyle, Left Ear e Handsome Rob completam a engrenagem humana do plano, cada um com uma especialidade que afasta o filme da pancadaria genérica. O resultado é um entretenimento esperto, elegante o bastante para não se levar tão a sério e eficiente o bastante para fazer o espectador torcer por ladrões que, ao menos desta vez, parecem ter escolhido o alvo certo.